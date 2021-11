11 jeux incroyables dont vous ignoriez l’existence

Nous sommes presque arrivés à la fin de 2021. Une année difficile à coup sûr, et pas une avec trop de points forts. Mais, nous avons au moins l’avenir à espérer, y compris tous les grands jeux que nous pouvons voir venir à l’horizon.

Il y a les blockbusters massifs, bien sûr, mais il peut aussi y avoir des bangers absolus au coin de la rue tu n’es toujours pas au courant à l’instant. Qui sait, peut-être que votre jeu préféré de la génération est quelque chose que vous ne voyez pas venir.

Nous pouvons peut-être juste aider avec cela. Dorrani a préparé une vidéo présentant 11 jeux impressionnants à venir, et nous sommes presque sûrs que vous en verrez une bonne partie pour la première fois. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter cette vidéo intégrée ci-dessus pour votre plus grand plaisir.

Il y a une bonne gamme incluse, donc tout le monde verra probablement quelque chose qui les passionne. Nous avons une grande projection de certains développeurs chinois prometteurs comme Leenzee Games et ses superbes âmes ressemblant à Wuchang: Fallen Feathers. Nous avons eu un aperçu de ce titre pour la première fois en septembre et il nous reste encore aujourd’hui.

Le studio coréen Shift Up Games maintient le genre d’action de personnage bien vivant avec Project Eve, qui a présenté des séquences de combat élégantes contre des monstres noueux lors de la PlayStation Showcase plus tôt cette année. Ce jeu ressemble absolument au genre de jeu qui plaira aux fans de Devil May Cry ou de Bayonetta.

Enfin, et mon préféré du groupe : The Lost Wild. Un jeu de survie de dinosaure qui plaira à coup sûr à tous vos inconditionnels de Jurassic Park ou de Dino Crisis toujours accrochés. À en juger par la courte bande-annonce que nous avons vue jusqu’à présent, ce titre semble ramener un angle d’horreur très apprécié aux jeux de dinosaures. Compte sur moi!

Il y a beaucoup plus de jeux présentés dans la vidéo que vous devriez absolument vérifier vous-même. Dites-nous pour lequel des jeux inclus vous êtes excité ci-dessous, ou s’il y a un autre jeu que nous avons manqué et qui a retenu votre attention.