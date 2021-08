11 Kardashian-Jenner Family Photoshop échoue que vous ne pouvez pas ignorer

in

Les sœurs Kardashian et Jenner s’assurent toujours d’être à leur meilleur sur les réseaux sociaux, quitte à utiliser un peu de Photoshop, des filtres et d’autres outils d’édition pour masquer les imperfections. Bien que bon nombre de ces changements cosmétiques soient apportés discrètement, certains ont été trop évidents pour que les fans les ignorent. Dans certains cas, des membres de la famille ont répondu aux allégations de falsification de leurs photos, mais ils les ignorent souvent.

Quelques-unes des erreurs Photoshop les plus célèbres et les plus flagrantes des Kardashian concernent leur célèbre publicité Calvin Klein, qui montre Kourtney Kardashian avec un bras droit étrangement petit. Une autre photo de la campagne Calvin Klein a dérouté les fans, car il semblait que Kim Kardashian avait été photoshopée au point qu’elle était méconnaissable. Faites défiler pour certains des plus grands échecs de Photoshop de la famille Kardashian.

Le petit bras de Kourtney

En août 2018, la famille Kardashian a publié une nouvelle photo de campagne Calvin Klein, montrant les cinq sœurs (Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner) dans des tenues du célèbre label. Divers éléments de la photo n’avaient pas de sens, comme pourquoi Kendall Jenner est-elle la seule entièrement vêtue ? Pourquoi Kendall se tient-il à un angle étrange ? Pourquoi Kourtney Kardashian est-elle complètement à l’arrière ? Mais le plus grand mystère était l’avant-bras droit de Kourtney, caché derrière Kim Kardashian. De toute évidence, un peu de montage a été fait parce qu’il semble beaucoup trop petit.

Voiture déformée

L’un des cas les plus bizarres d’échec de Photoshop dans l’histoire de Kardashian était complètement inutile. En mars, Kim Kardashian a posté une photo paparazzi d’elle marchant dans un parking en direction de la caméra. Alors que Kim avait l’air normale, il y avait une voiture étrangement déformée à l’arrière, suggérant qu’elle avait reflété la photo pour une raison inconnue. “Je vois en ligne et dans les médias que j’ai subi un” échec de Photoshop “”, a écrit Kardashian sur son site Web. “Tellement ridicule ! J’ai republié une photo sur Instagram qu’un fan avait déjà postée – je n’y ai ajouté qu’un filtre. On dirait que le fan a reflété la photo, c’est la raison pour laquelle la voiture ressemble à ça. Donc, c’est vraiment vraiment drôle pour moi ! Qui aurait même Photoshop une voiture pour ressembler à ça ?! LOL. “

Certains fans n’étaient toujours pas convaincus, car la comparaison de la photo originale avec ce que Kardashian a publié montre qu’il y a plus de changements que de simplement refléter l’image. Un mur derrière elle était rouge sur la photo originale et la couleur de son pull a été modifiée.

Non. Un fan a modifié la photo originale pour en faire une image miroir et elle l’a recadrée et a ajouté un filtre pour correspondre à son esthétique Instagram. Réessayer! pic.twitter.com/oUaqmmv15F — kylie j ♡ (@xKingKylizzl) 27 mars 2018

Les longues jambes de Kendall

En juin, Kendall Jenner a été accusée d’avoir photoshopé une photo d’elle avec sa sœur Kourtney Kardashian et leurs amis Simi Khadra et Jordyn Woods. La photo montrait les quatre femmes posant avec des pistolets à eau et portant des lunettes de soleil. Bien que cela ait pu être juste l’angle de la photo, il semble que les jambes de Jenner soient trop longues.

La photo de mariage photoshopée

Lorsque Kim Kardashian et Kanye West se sont mariés en mai 2014, ils ont posté une photo de leur premier baiser en tant que couple marié sur Instagram. Le couple n’allait pas laisser sortir une photo imparfaite dans la nature, surtout parce qu’ils espéraient une qualité presque parfaite de la célèbre photographe Annie Leibovitz, que West a fustigé pour s’être retiré des noces un jour avant le mariage. En 2014, West a admis avoir passé quatre jours à peaufiner la photo du baiser jusqu’à ce qu’elle soit parfaite.

“Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de cette photo de baiser que ma copine a mise en place … ça faisait chier ma copine pendant la lune de miel, elle était épuisée parce que nous avons tellement travaillé sur la photo parce qu’Annie Leibovitz s’est retirée juste avant le mariage. Je pense que elle avait, comme, peur de l’idée de la célébrité”, a expliqué West en 2014. Il a poursuivi: “Parce qu’Annie s’est retirée, je me suis dit:” D’accord, je veux toujours que mes photos de mariage ressemblent à Annie Leibovitz “, et nous nous sommes assis là-bas et j’ai travaillé sur cette photo pendant, genre, quatre jours parce que les fleurs n’étaient pas de couleur.”

Les fesses retouchées de Kylie

Dans une publication Instagram de décembre 2016, Kylie Jenner a photoshopé quelque chose ici, car ses fesses ont l’air un peu trop grosses. La boucle de ceinture semble également plus longue qu’elle ne devrait l’être. La photo est une publicité pour les jeans Fashion Nova.

Bords déformés

Bien avant la rupture amère entre Blac Chyna et Rob Kardashian, Chyna était toujours co-vedette sur des photos avec Kim Kardashian. Sur cette photo Instagram de 2014, il semble qu’il y ait eu quelques ajustements, car le cadre de la porte sur le côté gauche est déformé. Tout ce que Kardashian a écrit dans la légende était un emoji de mains en prière.

Le « sixième orteil » de Kim

Dans une séance photo faisant la promotion de la collaboration avec Kylie Jenner pour sa collection de parfums, Kim Kardashian et sa sœur Jenner marchent côte à côte vêtues de bodys unijambistes. Kardashian portait du vert menthe et Jenner portait de la lavande, sur laquelle les fans se sont précipités avant de remarquer quelque chose d’extrêmement étrange. De nombreux fans ont zoomé sur le pied gauche de Kardashian, qui semblait avoir six orteils. “Est-ce que je trébuche ou est-ce que Kim a 6 orteils ? Quelqu’un explique, je suis tellement confus ! J’ai compté tellement de fois”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Sus de Kylie Snaps de Turks et Caicos

Lorsque Kylie Jenner a emmené ses meilleures amies en voyage aux Turks et Caicos pour célébrer le lancement de sa ligne de soins de la peau, Kylie Skin, en 2019, les fans l’ont appelée pour une photo avec Stassie Karanikolaou dans laquelle ils se tenaient devant un mur de briques portant des vêtements assortis. robes de différentes couleurs. Les fans ont immédiatement souligné la jambe gauche de Karanikolaou, qui semblait étrangement mince et courbée, preuve évidente que la photo avait été modifiée. “Je reviendrai vérifier cela plus tard lorsque le reste des jambes aura fini de télécharger”, lit-on dans un commentaire.

La spéculation de Khloe sur le « sixième orteil »

En juillet 2021, certains fans pensaient que Khloe Kardashian avait modifié ses pieds dans une image au point qu’on aurait dit qu’elle avait six orteils. Bien qu’il y ait certainement eu du travail sur la photo du bikini, le “sixième orteil” pourrait être facilement expliqué.

En septembre 2020, Kim Kardashian a rejeté sa théorie du complot du “sixième orteil” en notant qu’elle avait une petite bosse sur le pied à force de porter souvent des tongs. “Tout le monde pense que j’ai six orteils, et c’est vraiment sauvage”, a déclaré Kim en montrant aux gens ses pieds dans une tong. “Mais c’est cette partie de mon pied qui, lorsque je porte une chaussure comme celle-ci, s’écrase ici.” Khloe n’a jamais commenté sa propre spéculation sur le “sixième orteil”, mais l’explication de Kim pourrait correspondre à la situation de sa jeune sœur.

