Le Xiaomi 11 Lite 5G NE commence à Rs 26 999.

Xiaomi lance aujourd’hui le 11 Lite 5G NE en Inde. À toutes fins utiles, il s’agit d’un Mi 11 Lite 4G gonflé, qui a été lancé dans le pays il y a à peine trois mois, avec un système sur puce plus rapide et des identifiants d’affichage légèrement plus performants. Mais, il y a plus que ce que l’on voit, ce qui en fait peut-être l’un des téléphones Xiaomi les plus excitants de l’histoire récente.

Le 11 Lite 5G NE est le premier téléphone Xiaomi en Inde éligible pour obtenir trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android et quatre ans de correctifs de sécurité dès le départ. Avant cela, tous les téléphones Xiaomi étaient limités à deux mises à jour Android majeures. Cela fait du 11 Lite 5G NE le troisième téléphone Xiaomi, au niveau mondial, à pouvoir bénéficier d’autant de mises à jour, les deux autres étant les 11T et 11T Pro.

Ceci est quelque peu similaire à ce que fait HMD Global avec ses téléphones Nokia de la série X et d’autres modèles sélectionnés. Vivo va encore plus loin en accrochant tous les prochains modèles premium de la série X, y compris les prochains X70 Pro et X70 Pro Plus, lancés après juillet 2021 dans son cycle de support prolongé. Pendant ce temps, Samsung règne en maître lorsqu’il s’agit de prendre en charge la plus large gamme de smartphones et de tablettes Galaxy avec trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android.

Contrairement à l’une des marques mentionnées ci-dessus, Xiaomi n’a pas fourni de liste de modèles qui relèveraient de son nouveau cycle de mise à jour. Tout ce que nous savons, c’est que la société “évalue actuellement la possibilité d’apporter le système Android étendu et les services de mise à niveau de sécurité à davantage d’appareils Xiaomi”. Ce qui fait du 11 Lite 5G NE un produit très intéressant, pour ainsi dire. La prochaine chose évidente à regarder serait de savoir dans combien de temps ces mises à jour peuvent-elles être apportées au téléphone en question.

Pour le contexte, le téléphone exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Spécifications et fonctionnalités du Xiaomi 11 Lite 5G NE

Beaucoup diront que le 11 Lite 5G NE est le téléphone que Xiaomi aurait dû lancer en Inde en premier lieu et non le Mi 11 Lite 4G mais c’est ce qu’il est. La prise en charge étendue du logiciel ne fait que rendre les choses plus déroutantes – et un peu frustrantes – pour ceux qui ont acheté le modèle 4G.

En ce qui concerne l’offre matérielle, le 11 Lite 5G NE est essentiellement un Mi 11 Lite 4G avec un chipset Snapdragon 778G. Cela signifie que Xiaomi devrait à nouveau vanter son «design mince et léger», un peu comme avec le modèle 4G, avec en plus qu’il contient désormais des bandes 5G mondiales et devrait offrir des performances plus rapides.

En parlant de spécifications, le 11 Lite 5G NE dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (échantillonnage tactile de 240 Hz). Le gros point fort est à nouveau la prise en charge de la couleur 10 bits, ce qui signifie que le 11 Lite 5G NE peut théoriquement afficher plus de couleurs (jusqu’à 1,07 milliard pour être précis) que tout autre smartphone dans sa gamme de prix. Xiaomi ajoute la prise en charge de Dolby Vision dans la “nouvelle édition”.

Le 11 Lite 5G NE est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le téléphone a une batterie de 4250mAh avec une charge rapide de 33W.

Pour la photographie, le 11 Lite 5G NE dispose d’une configuration à triple caméra à l’arrière avec une caméra principale de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et une autre caméra macro de 5 MP avec mise au point automatique. À l’avant, il dispose d’un appareil photo amélioré de 20 MP (il s’agissait de 16 MP dans le modèle 4G).

Xiaomi 11 Lite 5G NE Inde prix, disponibilité

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE commence à Rs 26 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 28 999. Le téléphone sera disponible à partir du 2 octobre sur Mi.com, Amazon, Mi Home et Mi Studio, et chez les revendeurs agréés Xiaomi.

Pendant une période limitée, Xiaomi vendra le 11 Lite 5G NE avec une « offre spéciale Diwali » de Rs 1 500 qui, associée à Rs 2 000 cashback sur certaines cartes de bande, ramènera le prix effectif à Rs 23 499 et Rs 25 499 respectivement.

