11 marques d’athlétisme et de vêtements de sport et idées de tenues pour 2021

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Les vêtements de sport sont un rêve. Point final. Peu importe que vous vous rendiez à la salle de sport tous les jours de la semaine, que vous vous inscriviez à des cours de zoom dans le salon ou que vous aimiez simplement passer du temps et regarder la télévision avec des leggings. Les matériaux de yoga extensibles, la compression flatteuse, les marques de luxe, les pierres précieuses abordables – nous aimons tout. Les vêtements de sport ont vraiment une place dans la vie de chacun et ils peuvent être portés de différentes manières.

Une de nos façons préférées de créer des vêtements de sport? En l’associant à d’autres types de pièces décontractées pour créer un moment d’athlétisme. Il n’est pas nécessaire que ce soit ultra-cher non plus – les pièces que nous avons sélectionnées ci-dessous commencent à seulement 12 $!

Qu’est-ce que l’Athleisure?

Athleisure est une tendance de style de premier plan à notre avis, et quiconque aime un style de rue cool mélangé à un confort de niveau supérieur serait d’accord. Il s’agit de transformer les vêtements de sport en une partie de vos tenues quotidiennes, que vous portiez un soutien-gorge de sport avec un jean et des bottes ou peut-être un bouton surdimensionné sur des leggings et des baskets. Certaines pièces fonctionnent juste à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de sport, même lorsqu’elles sont conçues exactement de la même manière. Plus important encore, c’est une tendance de style hybride qui vous permet de garder les vêtements de sport dans votre vie quotidienne tout en ayant l’air à la mode!

Top 5 des marques d’Athleisure

11 meilleures pièces et marques d’Athleisure pour 2021

Idéal pour le confort: legging à poche taille haute Felina

Les leggings Felina sont presque incroyablement doux et confortables, et les poches latérales de cette paire sont en fait assez profondes pour contenir votre téléphone et plus encore. Nous aimons aussi le fait que ces leggings ne soient pas faits de ce matériau en nylon lisse, vous pouvez donc les associer à 100% avec un t-shirt noué et des baskets à plateforme pour une tenue adorable qui ne semble pas appartenir à la salle de sport. Pour moins de 35 $, ce sont des incontournables!

Voyez-le!

Obtenez le legging Felina taille haute à poche pour seulement 34 $ chez Nordstrom!

Meilleurs vêtements d’extérieur: SweatyRocks coupe-vent léger

SweatyRocks est l’une de nos marques préférées sur Amazon, et cette veste prouve pourquoi. C’est un excellent choix pour un jogging matinal, mais ses rayures sportives seraient également très élégantes avec des jeans vieillis. Vous pouvez également le porter décompressé sur une mini-robe!

Voyez-le!

Obtenez le coupe-vent léger SweatyRocks à partir de seulement 18 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 19 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur choix durable: soutien-gorge Paloma Collective Girlfriend

Girlfriend Collective est la marque de vêtements de sport durables la plus en vogue en ce moment. Vous l’avez probablement vu apparaître sur votre Instagram ou en regardant des photos de célébrités. Ce soutien-gorge best-seller est notre choix car non seulement il est fabriqué à partir de 79% de bouteilles en plastique recyclées, mais il a une silhouette longue et flatteuse pour que vous puissiez le porter comme un haut court avec un jean taille haute ou une jupe-culotte et des baskets en toile – peut-être avec une flanelle sur le dessus. Les tailles vont du XXS au 6XL!

Obtenez le soutien-gorge Paloma pour seulement 38 $ chez Girlfriend Collective!

Meilleur Athleisure abordable: Chemise à capuche convertible en tissu éponge Studio Essentials d’Amazon

Pour des vêtements de sport abordables qui sont toujours de très haute qualité, Amazon Essentials a tout pour plaire. La marque fabrique des pièces en fonction des commentaires des clients pour s’assurer que chaque achat est une victoire d’achat. Cette pièce est mi-sweat à capuche, mi-chemise, vous pouvez donc la porter pour une séance d’entraînement ou l’essayer sous une veste en jean avec des leggings en similicuir!

Voyez-le!

Obtenez la chemise à capuche convertible en tissu éponge Studio Essentials d’Amazon pour seulement 22 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 19 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Idéal pour Celebrity Vibes: Short de motard taille haute Alo Yoga

Il serait peut-être plus facile de nommer des célébrités qui ne portez Alo plutôt que de nommer tous ceux qui le font. Kendall et Kylie Jenner, Lady Gaga, Addison Rae, JoJo Fletcher, Kaia Gerber, Alessandra Ambrosio et Kristin Cavallari sont tous des fans de la marque – et la liste est longue. Nous adorons ces jolis shorts de vélo car ils peuvent être totalement transformés lorsque vous ajoutez un blazer long et des mocassins!

Voyez-le!

Obtenez le short de motard taille haute pour seulement 56 $ chez Alo Yoga!

Meilleurs accessoires: AWAYTR organise des chouchous surdimensionnés

Ces chouchous ont l’air d’appartenir à la piste, mais en fin de compte, ce sont toujours des élastiques pour cheveux, ce qui signifie qu’ils seront ravissants pour embellir vos vêtements de sport avec un accent chic. Lorsque votre séance d’entraînement est terminée, essayez d’en porter une avec une robe de tennis ou une robe de polo pour maintenir l’ambiance athleisure!

Voyez-le!

Obtenez les chouchous pour cheveux surdimensionnés AWAYTR Organize (paquet de 6) pour seulement 12 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 19 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Meilleur luxe / Designer Athleisure: Tory Burch T-shirt graphique

La sélection Sport de Tory Burch offre de nombreuses options, mais nous avons rapidement été attirés par les t-shirts. Celui-ci a une sorte de design mi-rétro, mi-moderne inspiré du tennis. Vous pouvez le porter pour vous entraîner sur le court ou avec un short en chambray, ou vous engager sur le thème avec une jupe plissée!

Voyez-le!

Obtenez le t-shirt graphique pour seulement 108 $ chez Tory Burch!

Idéal pour la course à pied: Pantalon Athleta Run With It

Que vous aimiez les courses de longue distance, les jogs courts dans la nature ou les tours de piste, ce pantalon soyeux est prêt à vous accompagner. Ils sont soyeux et extrêmement légers, et la ceinture est très confortable. En général, ces pantalons ont également une silhouette totalement tendance, vous pouvez donc les porter avec n’importe quoi, d’un top court à peut-être même un chemisier à manches courtes!

Voyez-le!

Obtenez le pantalon Run With It pour seulement 98 $ chez Athleta!

Meilleure variété d’une marque: combinaison lululemon parfaitement empoisonnée

Vous cherchez des leggings et des soutiens-gorge de sport? Bien sûr, lululemon en a. Mais si vous voulez élargir un peu vos horizons, pensez à toutes les autres créations athleisure cool de la marque, comme des robes, des pulls, des sous-vêtements et des combinaisons comme celle-ci adorable. Portez-le avec des baskets ou habillez-le avec des mules et un foulard soyeux!

Voyez-le!

Obtenez la combinaison Perfectly Poised à partir de seulement 59 $ chez lululemon!

Meilleures chaussures Athleisure: Chaussettes Plaka Slipper

Ce sont des pantoufles. Ce sont des chaussettes. Ce sont des chaussures pleines. Ces chaussettes pantoufles Plaka ne ressemblent à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Vous pouvez les porter à la maison pendant vos entraînements en raison de leurs semelles adhérentes, mais vous pouvez également les porter sans chaussures du tout. Enfilez simplement un jean skinny ou un pantalon de jogging et un col rond ou une camisole et vous êtes doré!

Voyez-le!

Obtenez les chaussettes Plaka Slipper pour seulement 25 $ sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 19 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Idéal pour le yoga: les pantalons de yoga Nike

Il est important de garder votre corps au chaud lorsque vous vous étirez et que vous essayez de nouvelles poses de yoga, et ce pantalon thermique léger vous aidera avec cela, le tout sans vous gêner. Et une fois que vous avez terminé avec shavasana, vous pouvez essayer de rentrer une camisole en satin dans la ceinture et de saisir des bottines à lacets pour un look avant-gardiste!

Voyez-le!

Obtenez le pantalon de yoga (à l’origine 70 $) pour seulement 60 $ chez Nike!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

Ce message vous est présenté par L’équipe Shop With Us de Us Weekly. L’équipe Shop With Us vise à mettre en évidence les produits et services que nos lecteurs pourraient trouver intéressants et utiles, tels que masques faciaux, autobronzants, Legging style Lululemon et tous les meilleurs cadeaux pour tout le monde dans votre vie. La sélection de produits et de services, cependant, n’est en aucun cas destinée à constituer une approbation de la part de Us Weekly ou de toute célébrité mentionnée dans le message.

L’équipe Shop With Us peut recevoir gratuitement des produits des fabricants à tester. De plus, Us Weekly reçoit une compensation du fabricant des produits sur lesquels nous écrivons lorsque vous cliquez sur un lien, puis achetez le produit présenté dans un article. Cela ne motive pas notre décision quant à savoir si un produit ou un service est présenté ou recommandé ou non. Shop With Us fonctionne indépendamment de l’équipe de vente publicitaire. Nous apprécions vos commentaires à ShopWithUs@usmagazine.com. Bon shopping!