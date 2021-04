11 meilleures applications de dessin pour Android

Le dessin est un passe-temps presque omniprésent. Des gens de cultures du monde entier le font depuis avant que l’histoire ne soit enregistrée. Nous avons beaucoup évolué depuis l’ancien temps. Au lieu de murs de cavernes, nous avons maintenant des téléphones, des tablettes et des ordinateurs sur lesquels puiser. Le bug de l’artiste peut frapper n’importe qui et nous voulons aider. Voici les meilleures applications de dessin pour Android! Vous pouvez également consulter les meilleures applications de dessin sur iPhone et iPad sur notre site sœur, DGiT.

Peinture Clip Studio

Prix: À partir de 0,99 $ par mois / Version gratuite disponible

Clip Studio Paint est une application de dessin de rêve pour les amateurs et les professionnels. Il a commencé comme un logiciel de bureau avant de passer à iOS, mais la nouvelle version d’Android contient toutes les mêmes options détaillées. Clip Studio Paint comprend presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour donner vie à vos bandes dessinées. Vous pouvez profiter d’un essai gratuit jusqu’à trois mois ou essayer la version gratuite pendant une heure par jour sur les smartphones. (Les tablettes nécessitent un abonnement après la période d’essai de trois mois.) Elle combine la sensation naturelle du dessin et de la peinture avec des pinceaux avancés et des modèles 3D pour le meilleur des deux mondes. Vous pouvez conserver votre travail dans le cloud pour un accès universel, et Clip Studio Paint peut enregistrer des vidéos en accéléré pour vous permettre de partager votre processus artistique.

Dessin d’Adobe Illustrator

Prix: Gratuit / jusqu’à 53,99 $ par mois

Adobe Illustrator Draw et Photoshop Sketch sont deux applications de dessin d’Adobe. Illustrator Draw propose une variété de fonctionnalités de dessin, y compris des calques, cinq pointes de stylet différentes avec chacune diverses fonctionnalités de personnalisation, et vous pouvez même zoomer jusqu’à x64 pour appliquer des détails plus fins à votre travail. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez l’exporter sur votre appareil pour le partager ou vous pouvez l’exporter sur votre bureau pour l’utiliser sur d’autres produits Adobe. Photoshop Sketch possède une variété de fonctionnalités qui lui sont propres. Les deux applications peuvent également fonctionner ensemble afin que vous puissiez importer et exporter des projets dans les deux sens. Ce sont des téléchargements gratuits et vous pouvez obtenir un abonnement facultatif à Creative Cloud pour débloquer plus de fonctionnalités.

ArtFlow

Prix: Gratuit / 2,99 $ – 4,99 $

ArtFlow est l’une des applications de dessin les plus approfondies. Son principal titre de gloire est le nombre ridicule de brosses qu’il fournit. Vous pouvez utiliser l’un des 70 outils de pinceau, de maculage et autres pour faire briller votre illustration. Il comporte également des calques et inclut le mélange de calques. Vous pouvez exporter au format JPEG, PNG ou même PSD afin de pouvoir l’importer plus tard dans Photoshop. Pour couronner le tout, vous aurez accès à la prise en charge DirectStylus de Nvidia si vous utilisez un appareil Nvidia. C’est une option complète solide pour les enfants et les adultes. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour l’essayer. ArtFlow est également gratuit si vous utilisez Google Play Pass.

dotpict

Prix: Gratuit / 4,49 $

dotpict est l’une des applications de dessin les plus uniques. Celui-ci vous permet de faire du pixel art. Il offre une grille et vous pouvez zoomer et vous déplacer pour créer de petites scènes ou des personnes simplement en remplissant les cases de pixels. Vous pouvez ensuite effectuer un zoom arrière pour voir toute votre création. L’application comprend également l’enregistrement automatique, l’annulation et la restauration, et vous pouvez exporter votre travail lorsque vous avez terminé. À part cela, ce n’est pas trop lourd et il reste hors de votre chemin pendant que vous dessinez. C’est une excellente application pour ceux qui aiment créer du pixel art.

Peinture Ibis

Prix: Gratuit / 4,99 $

Ibis Paint est une application de peinture avec de nombreuses fonctionnalités amusantes. L’application dispose de plus de 140 pinceaux différents, y compris des stylos plongeurs, des feutres, des pinceaux réels et d’autres trucs amusants. De plus, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner pour avoir une vidéo de la façon dont vous y êtes arrivé. Il prend en charge les couches et vous pouvez utiliser autant de couches que votre appareil peut gérer. Il a même des fonctionnalités pour des types de dessin spécifiques, tels que les mangas. Vous pouvez consulter la version gratuite avec la version payante au prix de 4,99 $ en achat intégré. C’est certainement l’une des applications de dessin les plus sérieuses et les plus approfondies.

InspirARTion

Prix: Libérer

InspirARTion est une application de dessin moins populaire, mais certaines personnes semblent vraiment l’apprécier. Celui-ci a également une version Web si vous le souhaitez sur plusieurs plates-formes. L’application dispose de nombreuses fonctionnalités, y compris divers pinceaux et outils de dessin. De plus, il existe un mode de symétrie, la possibilité d’importer des images existantes et vous pouvez même choisir la couleur en utilisant les couleurs déjà présentes sur l’image. Ce n’est pas l’application de dessin la plus profonde de la liste. Cependant, c’est entièrement gratuit et c’est certainement assez bon pour un usage amateur ou pour avoir une idée rapide.

LayerPaint HD

Prix: 2,99 $ à 6,99 $

LayerPaint HD est l’une des applications de dessin les plus complètes de la liste. Il dispose d’une tonne de fonctionnalités, notamment la prise en charge de la pression du stylet, la prise en charge de PSD (Photoshop) et un mode de calque. Le mode calque vous permet également d’ajouter une variété d’effets à vos dessins. Il prend même en charge les raccourcis clavier si vous en avez un connecté à votre appareil. Nous ne recommandons vraiment celui-ci qu’aux personnes possédant des appareils plus volumineux. Les diverses commandes et options peuvent occuper une partie importante de l’espace utilisable sur les appareils plus petits. L’application principale coûte 6,99 $. Vous pouvez acheter l’ancien LayerPaint pour 2,99 $. Cependant, sur la base de sa dernière date de mise à jour, nous pensons que cette version est abandonnée, nous ne la recommandons donc pas.

Peinture MediBang

Prix: Libérer

MediBang Paint est l’une des meilleures applications de dessin gratuites. Sa renommée est son support multiplateforme. Vous pouvez télécharger l’application sur mobile, Mac et Windows. Tous les trois ont une fonction d’économie dans le cloud qui vous permet de commencer votre travail à un endroit et de le déplacer vers une autre plate-forme. C’est plutôt génial. De plus, il existe un nombre décent de pinceaux, d’outils pour le dessin et les bandes dessinées gratuits, et une variété d’autres petits outils et add-ons amusants. C’est une application incroyablement bonne pour ce qu’elle coûte (rien).

PapierCouleur

Prix: Gratuit / 4,99 $

PaperColor (anciennement PaperDraw) est l’une de ces applications de dessin qui essaie d’imiter la vie réelle aussi étroitement que possible. Il contient les bases, telles que différents types de pinceaux, afin que vous puissiez dessiner comme vous le souhaitez. Ce qui le rend différent, c’est sa fonction de traçage. Vous pouvez importer une photo et la définir en mode translucide. De là, vous pouvez retracer la photo originale. Cela en fait un bon moyen de dessiner et aussi une manière décente d’apprendre. C’est très amusant à utiliser, surtout si vous êtes amateur. Le téléchargement est gratuit et vous pouvez débloquer des fonctionnalités supplémentaires avec des achats intégrés.

RoughAnimator

Prix: 4,99 $

RoughAnimator est une application de dessin qui vous permet de créer des animations. Au lieu de créer une image fixe que vous pouvez exporter et partager, RoughAnimator vous permet de créer des animations complètes. Vous pouvez le dessiner image par image, puis l’enchaîner à la fin pour créer de petits dessins animés. Il comprend des fonctionnalités pour contrôler la fréquence d’images et la résolution, ainsi que des outils de dessin simples. Les projets terminés peuvent être exportés sous forme de GIF, de vidéo QuickTime ou de séquence d’images. C’est 4,99 $ à l’avance, nous vous recommandons donc de le tester avant la fin de la période de remboursement pour voir si vous l’aimez.

Carnet de croquis d’Autodesk

Prix: Libérer

Sketchbook d’Autodesk existe depuis longtemps. C’est un favori de longue date pour les artistes à la recherche de bonnes applications de dessin. Heureusement, il est également livré avec un ensemble de fonctionnalités décentes. Vous aurez dix pinceaux. Chaque brosse peut être personnalisée en fonction de vos besoins. Il comprend également jusqu’à trois couches, six modes de fusion, un zoom de 2500% et une sensibilité à la pression simulée. Ceux qui deviennent professionnels auront tout cela avec plus de 100 types de pinceaux supplémentaires, plus de calques, plus d’options de fusion et d’autres outils. C’est une application assez puissante et elle a également été conçue pour les artistes sérieux. Les mises à jour récentes ont en fait supprimé l’étiquette de prix afin que tout le monde obtienne tout de la version pro gratuitement. Cependant, vous avez besoin d’un compte Autodesk après une période d’essai de 7 jours.

