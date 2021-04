11 meilleures applications d’édition vidéo pour Android

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Le montage vidéo est l’une des tâches les plus lourdes qu’un appareil puisse effectuer. Sur les ordinateurs, cela nécessite des spécifications décentes, des tonnes de RAM, des tonnes de stockage et un certain savoir-faire pour le faire fonctionner. Les téléphones n’ont pas les spécifications ni la puissance nécessaires pour reproduire des expériences telles que Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro. Cependant, certaines applications peuvent très bien faire les choses de base. C’est même assez bon pour certains vlogs pro avec un peu de patience. Voici les meilleures applications d’édition vidéo sur Android, au moins jusqu’à ce que Premiere Rush CC arrive sur Android. Vous pouvez également cliquer ici pour voir les meilleurs éditeurs vidéo sur la plupart des plates-formes!

Voici d’autres listes d’applications connexes que vous pourriez apprécier!

15 meilleures applications d’édition de photos pour Android 15 meilleures applications de caméra pour Android

Movavi Video Editor Plus

Promu

Prix: 39,95 $ pour un an / 59,95 $ à vie

Video Editor Plus de Movavi est un puissant éditeur vidéo de bureau qui offre à la fois des modes de création manuels et automatiques. Vous pouvez éditer à votre guise ou créer une vidéo soigneusement thématique en cinq étapes seulement. L’application comprend de nombreuses options de transition et même la possibilité de modifier votre audio. Movavi propose également un effet Chroma Key, qui est un outil essentiel lorsque vous démarrez le processus d’édition. Si vous préférez éditer en déplacement, vous voudrez télécharger Movavi Clips qui combine de nombreux contrôles dont vous avez besoin avec un format de glisser-déposer fluide. Movavi Clips permet même des exportations 1080p de haute qualité pour compléter la longue liste d’options Video Editor Plus.

Éditeur vidéo ActionDirector

Prix: Gratuit / 3,99 $

ActionDirector est l’une des applications de montage vidéo les plus populaires sur PC. Il est également disponible sur Android. Il fait les bases. Vous pouvez importer des clips, les éditer et effectuer le rendu de la vidéo. Vous pouvez faire des choses comme ajouter votre propre musique, couper et couper une vidéo, ajouter du texte, utiliser le ralenti, etc. C’est l’une des rares applications d’édition vidéo qui prend également en charge la vidéo 4K. Vous devrez cependant vérifier et voir si votre appareil le prend en charge. Les développeurs ont un outil astucieux lié dans le Google Play Store pour voir si le vôtre le peut. Il reçoit également des mises à jour fréquentes.

Adobe Premiere Rush

Prix: Gratuit / jusqu’à 53,99 $ par mois

Adobe Premiere Rush est l’une des deux applications d’édition vidéo Adobe supérieures à la moyenne. L’autre est Adobe Premiere Clip qui est plus proche d’un éditeur vidéo mobile standard. Quoi qu’il en soit, Adobe Premiere Rush est l’une des nouvelles applications d’édition vidéo de la liste et c’est assez bon. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités indispensables, notamment des chronologies multipistes, la synchronisation dans le cloud et des outils d’édition avancés. L’application a encore besoin de quelques travaux d’interface utilisateur et de corrections de bogues, mais elle a une tonne de potentiel. De plus, il est inclus dans l’abonnement Adobe Creative Cloud, donc ça vaut le coup si vous utilisez déjà ce service.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

FilmoraGo

Prix: Gratuit / 7,99 $

FilmoraGo est une application d’édition vidéo de Wondershare. C’est facilement l’une des meilleures applications d’édition vidéo. Cet éditeur vidéo emballe un whallop. Vous pouvez faire les bases comme couper et couper, rendre et ce genre de choses. Il comprend également la possibilité de lire en sens inverse, de faire des vidéos carrées (1: 1) pour Instagram et des vidéos 16: 9 pour YouTube en particulier. Il prend également en charge des éléments tels que le ralenti, les transitions, la musique, les superpositions, etc. Ce n’est pas à moitié mauvais pour ce que vous obtenez. Il existe des achats intégrés qui ajoutent de la puissance. Cependant, la plupart des fonctionnalités sont en fait gratuites.

Éditeur vidéo Funimate

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Funimate est l’une des applications d’édition vidéo étonnamment populaires, mais pas trop puissantes. Il se présente comme une excellente application pour créer des vidéos musicales ou des vidéos simples à partir des éléments que vous avez déjà sur votre appareil. Il existe 15 filtres vidéo avec lesquels vous pouvez jouer et le processus de création est assez simple. Ce n’est pas quelque chose que vous voudriez utiliser sur une vidéo sérieuse. Il a des choses comme des effets vidéo. Cependant, c’est mieux pour les petits messages sur les réseaux sociaux que pour la production vidéo réelle. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour l’essayer vous-même.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

InShot

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 9,99 $ par an / 29,99 $ une fois

InShot est un éditeur vidéo super simple qui se concentre fortement sur des éléments tels que les filtres, le rognage vidéo et les vidéos plus courtes. Il dispose d’un éditeur de chronologie raisonnablement simple avec plusieurs canaux vidéo et audio. Vous obtenez également des outils de base tels que le recadrage, une sélection de musique et diverses autres petites choses comme le fondu entrant et sortant. Son ensemble d’outils, ses packs d’autocollants, ses commandes de vitesse et d’autres fonctionnalités le rendent idéal pour des choses comme YouTube, TikTok et des plates-formes similaires. Nous aimons également beaucoup le fait qu’il ait un prix unique en plus de son abonnement au cas où vous voudriez emprunter cette voie.

Nous sommes à mi-chemin! Voici d’autres excellentes listes d’applications!

15 meilleures applications Android disponibles en ce moment 10 meilleures applications de création de GIF et applications d’éditeur de GIF pour Android

KineMaster

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois

KineMaster est l’une des applications d’édition vidéo les plus puissantes disponibles et également l’une des premières. Vous pouvez faire les bases comme la plupart de ces autres éditeurs vidéo. Cependant, celui-ci comprend plusieurs couches vidéo, image et effet. De plus, il existe des filtres audio, une clé de chrominance (pour vos fans d’écran vert), divers effets vidéo, des transitions, etc. Ce n’est pas aussi puissant qu’un éditeur de bureau complet. Cependant, cela se rapproche beaucoup plus que la plupart des autres concurrents. Nous le recommandons pour la production vidéo réelle (au moins pour des trucs comme YouTube). Vous pouvez l’utiliser gratuitement en mode d’essai pendant un certain temps. Cependant, vous aurez besoin de l’abonnement de 4,99 $ par mois pour tout obtenir pour toujours.

Cinéaste Movie Maker

Prix: Libérer

Movie Maker Filmmaker parmi les meilleures applications d’édition vidéo gratuites actuellement disponibles. Vous pourrez découper, recadrer et réorganiser le contenu vidéo ainsi que définir des points focaux. L’application propose également une variété d’effets vidéo et vous pouvez concevoir vos propres filtres personnalisés, bien que cette fonctionnalité ne soit pas incroyablement puissante. Il a également le reste des bases, comme la musique. L’application a eu du mal avec certains problèmes de bogue depuis sa refonte majeure, mais c’est toujours l’une des meilleures applications de montage vidéo. C’est également totalement gratuit avec des publicités.

PowerDirector

Prix: Gratuit / 5,99 $

PowerDirector est l’une des applications d’édition vidéo les plus complètes de cette liste. Il est livré avec une tonne de fonctionnalités, y compris des outils d’édition rapide, divers effets et d’autres outils, et il est même livré avec des éléments comme un créateur de collages et une prise en charge du ralenti. L’interface est relativement facile à utiliser et utilise la méthode classique de l’éditeur de chronologie. Il devrait être plus familier pour ceux qui montent souvent des vidéos. Le téléchargement et l’utilisation sont gratuits, mais vous devrez débourser un peu plus d’argent pour obtenir toutes les fonctionnalités. C’est un véritable éditeur vidéo, en particulier pour les écrans plus grands comme les Chromebooks ou les tablettes.

Quik

Prix: Libérer

Quik est issu d’une nouvelle génération d’applications d’édition vidéo. C’est à moitié décent si vous avez besoin de quelque chose de simple. La façon dont cela fonctionne est que vous ajoutez jusqu’à 50 photos et clips vidéo dans l’application. L’application les analyse ensuite et leur envoie une courte vidéo. Quik contient environ deux douzaines de styles vidéo et vous pouvez réorganiser et personnaliser votre vidéo avant de l’exporter. Ce n’est pas aussi puissant que quelque chose comme Adobe Premiere Clip ou PowerDirector, mais tout le monde n’a pas besoin de quelque chose d’aussi intense. Le téléchargement est gratuit sans achats intégrés.

VivaVideo

Prix: Gratuit / 3,99 $

VivaVideo est l’une des applications de montage vidéo les plus populaires. En pratique, cependant, c’est un éditeur vidéo très intermédiaire. Cela fonctionne particulièrement bien pour les courts clips pour les médias sociaux. L’application utilise un style d’édition de storyboard dans lequel vous chargez des clips, les éditez et les coupez selon vos besoins, puis passez au segment suivant. Il comprend plus de 200 filtres vidéo et divers autres effets, la saisie de texte et la prise en charge des mouvements rapides et lents. VivaVideo a une version gratuite qui vient avec un filigrane et une limite de temps pour une vidéo donnée. Vous pouvez supprimer ces restrictions en achetant la version pro.

Merci pour la lecture! Permettez-nous de promouvoir sans vergogne quelques listes d’applications supplémentaires!

10 meilleurs services et applications de stockage cloud pour Android 10 meilleures applications de galerie pour Android

Si nous avons manqué l’une des meilleures applications d’édition vidéo pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!