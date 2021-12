11 meilleures offres de la dernière vente du week-end de Coach Outlet avant Noël

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Ça y est, les acheteurs. Nous sommes enfin arrivés au dernier week-end avant Noël. Si vous ne voulez pas faire face à une foule immense et à de longues files d’attente au centre commercial, nous avons une très bonne vente que vous pouvez acheter dans le confort de votre foyer.

Coach Outlet organise des soldes de vacances où vous pouvez trouver des offres allant jusqu’à 70% de réduction et bénéficier de 15% de réduction supplémentaires sur tout le site. C’est leur dernière grande vente du week-end avant Noël, alors profitez certainement de ces réductions pendant que vous le pouvez.

Il y a une tonne de nouveaux ajouts mignons à découvrir comme le sac à bandoulière Lane en toile signature bloquée, qui est super classe. Il y a aussi quelque chose dans le sac à dos Kenley dans le bleu sport audacieux qui a vraiment retenu notre attention. Les deux articles bénéficient actuellement d’une réduction supplémentaire de 15 %.

Mais si vous voulez vraiment conclure des offres à couper le souffle, nous vous recommandons fortement de consulter leur section de liquidation. Par exemple, le fourre-tout Dempsey le mieux noté avec le grand patch Coach est en vente pour seulement 96 $. C’est une remise incroyable étant donné que son prix catalogue est de près de 400 $. Si vous êtes un fan du très populaire City Tote de Coach, ils ont une version à carreaux de buffle pour seulement 89 $ en ce moment. Il n’y a rien que nous aimons plus qu’une vente en plus d’une vente !

Nous avons rassemblé plusieurs offres qui, selon nous, valent la peine d’être conclues dès maintenant. Découvrez-les ci-dessous.