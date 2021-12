11 meilleures photos de Paul’s KO de Woodley

Jake Paul et Tyron Woodley se sont affrontés sur le ring pour la deuxième fois hier soir à Tampa et celui-ci ne s’est pas bien terminé du tout pour Woodley, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, car il a été éliminé au sixième tour via un puissant crochet droit de Paul.

Ce n’était en aucun cas le meilleur des combats, mais ce coup de poing KO a certainement changé les choses rapidement et Paul cherche maintenant à combattre encore plus de combattants UFC. Je pense qu’il devrait combattre un boxeur professionnel pour voir où il en est, mais ce n’est probablement pas génial pour les affaires.

Ce qui est bon pour les affaires, c’est ce KO :

Voici les 11 meilleures photos du combat.

© (AP Photo/Chris O’Meara)

© (Photo de Mike Ehrmann/.)

© (AP Photo/Chris O’Meara)

© (Photo de CHANDAN KHANNA/. via .)

© (Photo de Mike Ehrmann/.)

© (Photo de CHANDAN KHANNA/. via .)

© (Photo de CHANDAN KHANNA/. via .)

© (AP Photo/Chris O’Meara)

© Photo de Mike Ehrmann/.)

© (Photo de CHANDAN KHANNA/. via .)

© (Photo de CHANDAN KHANNA/. via .)

