11 meilleures répliques de la saison 1

« Je sais que le changement peut être effrayant. Une minute, tu joues au freeze tag à la récréation avec tous tes potes. La prochaine chose que vous savez, vous obtenez des boutons, votre voix devient basse, et chaque fois que votre professeur d’art, Mme Scanlon, se penche sur votre bureau pour vérifier et voir comment se déroule votre projet, vous vous sentez tout tortillé à l’intérieur. C’était une femme marquante. Pas classiquement beau mais frappant. La première fois que je voyais des lignes de bronzage. La plupart du temps, le changement est une bonne chose et je pense que c’est de cela qu’il s’agit – embrasser le changement, être courageux, faire tout ce que vous devez pour que tout le monde dans votre vie puisse aller de l’avant avec le leur et c’est peut-être la seule façon de la faire vraiment Soyez heureux. (Longue pause) Évidemment, par elle, je veux dire lady football.

Coach Beard : « Bonne sauvegarde. »