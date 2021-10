11 meilleurs calendriers de l’avent en chocolat pour Noël 2021

La joie d’ouvrir ces petites fenêtres et de manger ces petits morceaux de chocolat est inégalée

La préparation de Noël est pleine de plaisir festif.

Pensez aux marchés de Noël, au patin à glace, à un voyage au pays des merveilles hivernales, à tous les petits pâtés.

Ma partie préférée à l’approche de Noël ? Calendriers de l’Avent.

Ça l’a toujours été.

Tant que vous pouvez attendre avant de dévorer tout le calendrier 20 jours plus tôt, la pure joie d’ouvrir ces minuscules fenêtres et de manger ces minuscules morceaux de chocolat chaque matin (oui, avant le petit-déjeuner !) est inégalée.

Et, hé, décembre approche à grands pas, non ?

Si vous réfléchissez déjà au calendrier de votre choix pour 2021, nous en avons quelques-uns en tête.

Des truffes de luxe aux délicieuses liqueurs, du chocolat végétalien aux classiques, nous avons répertorié certains des meilleurs calendriers de l’avent au chocolat que vous pouvez acheter cette année.

Certains de nos choix proviennent de l’Hôtel Chocolat, où vous pouvez acheter une gamme de calendriers de luxe, et nous ne nous sommes pas éloignés des choix classiques avec les favoris de Noël comme Cadbury et Malteser.

Quelles que soient vos envies, voici 11 des meilleurs calendriers de l’avent au chocolat en magasin cette année.

Calendrier de l’Avent Galaxie

AF fluide

Un calendrier de l’avent Galaxy est toujours un vrai régal. Ils sont classiques, mais avec un peu de umph.

Chaque fenêtre cache un carré de chocolat lisse, avec une gâterie spéciale la veille de Noël.

Obtenez-le pour 2 £ chez Wilko

Lindor Calendrier de l’Avent Lait, Lindt

Un plaisir pour la foule

Un calendrier Lindt Lindor n’est rien de moins que rêveur.

Ce calendrier 24 portes propose un assortiment de chocolats Lindt, dont leur célèbre boule Lindor.

Obtenez-le pour 10,00 £ chez Debenhams

Calendrier de l’Avent The Everything de l’Hôtel Chocolat

Envie de variété ?

Ce calendrier de l’avent très bougie est l’échauffement parfait pour Noël.

Les 24 portes cachent un assortiment de pralines, truffes et liqueurs décadentes, y compris des saveurs fruitées.

Obtenez-le pour 26 £ à l’Hôtel Chocolat

Calendrier de l’Avent Cadbury Dairy Milk

Un vieux classique

Vous ne pouvez pas battre un classique, n’est-ce pas ? Les calendriers de l’Avent Cadbury auront toujours une place dans notre cœur.

De plus, qui peut reprocher ce prix?

Obtenez-le pour 1,50 £ chez Asda

Calendrier de l’Avent Maltesers Merryteaser

Un autre chouchou de Noël

Le calendrier de l’Avent Maltesers est une autre variante d’un classique : la veille de Noël, vous êtes honoré d’un mini renne.

Je ne peux pas le battre.

Obtenez-le pour 2 £ chez Wilko

Calendrier de l’Avent Chocolat au Lait de l’Hôtel Chocolat

Un peu boujee

Pour ceux qui préfèrent un calendrier au chocolat au lait pur, mais qui veulent tout de même être un peu fantaisistes, ce calendrier Hotel Chocolat est rempli de bonbon crémeux au chocolat au lait.

Obtenez-le pour 12,50 £ à l’Hôtel Chocolat

Calendrier de l’Avent Milkybar Chocolat Blanc

Pour les amateurs de chocolat blanc

Un autre plaisir pour les foules, le calendrier Milkybar est parfait pour les amateurs de chocolat blanc.

Obtenez-le pour 2 £ chez Sainsbury’s

Calendrier de l’Avent végétalien primé en édition limitée Nono

Les calendriers de l’avent végétaliens sont rares

Celui-ci est pour les végétaliens.

Un assortiment de 24 chocolats végétaliens faits à la main destinés à vous emmener «à travers le monde», c’est un vrai régal.

Obtenez si pour 28 £ chez Functional Food Company

Mini calendrier de l’Avent au chocolat Kinder

Pour les enfants

Un pour les enfants (Pft, de qui on se moque ?).

Ce calendrier de l’avent Kinder a l’air délicieux, avec un mélange de chocolat au lait avec une garniture lactée et certains avec un croquant.

Obtenez-le pour 5 £ chez Sainsbury’s

Calendrier de l’Avent Sélection de truffes de Fortnum

Sérieusement luxe

Maintenant, cette classe de cris.

Avec des saveurs comme le Marc de Champagne, le Pudding de Noël, le Biscuit au Beurre aux Épices de Noël, le Caramel Salé, le Chocolat Orange et les Noix de Pécan et le Sirop d’Érable, qui pourrait résister ?

Obtenez-le pour 35 £ chez Fortnum & Mason

Calendrier du compte à rebours Tony’s Chocolonely Fairtrade

Un assortiment

Tony’s est sérieux au sujet du chocolat – et ce calendrier est vraiment bon.

Avec un assortiment de friandises, notamment du chocolat noir aux amandes, aux noisettes, au nougat, au sel de mer et au sucre à éclater, celui-ci vous gardera sur vos gardes tout le mois.

Obtenez-le pour 13 £ chez Sainsbury’s

