11 meilleurs détenteurs de contrôle des naissances en 2021 – Cas de pilules contraceptives

Levez la main si vous prenez des pilules contraceptives et avez constamment les petits paquets fragiles qu’ils viennent à traîner partout et n’importe où parce qu’il n’a pas de maison convenable. Oui, je me sens déjà. C’était moi COMME L’ENFER avant de me lancer dans la vie du DIU. Mais mon point est d’avoir votre gilet dans un étui approprié non seulement les gardera dans un endroit plus sûr et lieu organisé, mais ce sera aussi ajouter une couche d’intimité. Et croyez-moi, vous n’êtes certainement pas seul si vous vous êtes déjà senti mal à l’aise ou mal à l’aise en prenant votre pilule lorsque vous êtes en déplacement. (Avec cela je dis, normalisez la prise de pilules contraceptives n’importe où !!)

Donc, cela m’amène à la star du spectacle : les meilleurs supports de contrôle des naissances qui sont non seulement super mignons mais aussi v fonctionnel ! Ci-dessous, vous verrez une liste d’options pour vous qui vont des simples manchons de contrôle des naissances aux étuis intelligents qui vous avertiront légitimement quand prendre votre capsule. Et vous verrez aussi que j’ai lancé des cas plus ~ ​​généraux ~ qui peuvent tenir aussi autres suppléments que vous pourriez prendre quotidiennement-JIC tu veux vraiment être une reine ordonnée.

D’accord maintenant! Allez faire des emplettes à travers ces supports chics qui assureront un coin sûr pour vos pilules contraceptives… et, espérons-le, vous aideront à vous rappeler de les prendre si vous avez parfois des oublis !

1

cette simple manche

Housse pour pilules en tissu de coton doux HIGHERHUMAN amazon.com

9,99 $

Est-elle titulaire d’une carte ? Nerp. Elle est titulaire d’un contraceptif ! Si vous cherchez quelque chose de ~ discret ~ qui trouvera sa place dans n’importe quel sac à main, sac ou même poche, procurez-vous cette jolie petite pochette qui se décline en trois autres couleurs époustouflantes.

2

cette pochette amusante

Petit étui à pilules contraceptives SparkleKaviCraft etsy.com

17,00 $

Je veux dire, ça doit être ah-mazing s’il a une note de cinq étoiles ! Cette jolie pochette contient votre bande de pilules, tout en ayant l’air sacrément bonne pour le faire aussi.

3

cette boîte élégante

Pilulier Port et polonais verishop.com

20,00 $

Vous êtes peut-être le genre de personne qui veut tous ses médicaments et suppléments au même endroit. Et si c’est vous, vous adorerez cette simple boîte à pilules ROSE et livrée avec un miroir.

4

ce technicien qui vous enverra des rappels

Étui de contrôle des naissances intelligent

Oublier de prendre son gilet sera une chose du passé maintenant qu’un porte-capteur existe ! Cette invention céleste sera légitime vous rappeler quand exactement prendre votre pilule.

5

cette jolie affaire

Étui à pilules contraceptives MVOWIZON amazon.com

10,24 $

Si vous aimez les designs simples (et économisez de l’argent !), alors optez pour cette pochette en feutre abordable.

6

ce support magnétique

Pilule en bois de 7 jours

Cette boîte à pilules chic est livrée avec un couvercle magnétique que vous faites pivoter pour sélectionner le jour de la semaine.

7

celui-ci qui peut suivre votre prise de pilule

Étui intelligent

Gardez une trace de votre consommation de pilules avec cet étui intelligent d’Emme. Vous pouvez facilement la coupler à votre smartphone et définir des rappels personnalisés en fonction de votre style de vie.

8

cet organisateur en cuir

Pilulier en cuir lizimandu amazon.com

14,99 $

Bonjour à cet adorable titulaire ! Cet organisateur compact est livré avec des compartiments colorés qui vous permettent de séparer votre BC (et autres pilules quotidiennes) par jour et même l’heure.

9

cette chic

Étui à pilules Saffiano MIAMICA amazon.com

12,00 $

Restez discret et élégant avec cet étui zippé à moins de 15 $.

dix

cette boîte qui a pressé des fleurs dessus

Boîte à pilules à fleurs pressées FlowerPillBoxes etsy.com

20,00 $

TBH, si tu veux offrir à ton contraceptif une nouvelle maison chic, je te dis d’aller tout faire. Obtenez cette pièce qui a magnifiquement séché. Panique. Fleurs.

Onze

cette option empilable

Organiseur de pilules hebdomadaire résistant à l’humidité en métal Zannaki amazon.com

19,97 $

Suivre la voie ~ empilable ~ avec votre bloc de pilule sera très pratique. Il est durable, robuste, portable et peut contenir six grosses pilules et trois plus petites dans chaque couche individuelle.

