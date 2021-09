11 meilleurs films de pirates et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Je ne suis pas sûr de croire que la façon dont nous supposons que les pirates parlent est vraiment la façon la plus authentique de parler lors du National Talk Like a Pirate Day. Cependant, grâce à certains des meilleurs films de pirates (tels que Hook ou Treasure Island), nous pouvons parler avec un accent britannique épais et graveleux et ajouter “Arghhhh” à la fin de chaque phrase en imaginant la vie d’un boucanier pendant le 17 et XVIIIe siècles.

Peut-être qu’au lieu d’essayer d’adopter nous-mêmes la bonne affectation, nous pouvons voir à quel point les professionnels le font bien en diffusant les aventures en haute mer suivantes, à commencer par la franchise qui a ressuscité le genre pirate de Davy Jones’ Locker.