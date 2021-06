11 mois plus tard, Xiaomi regagne le trône du smartphone le plus puissant d’AnTuTu | La technologie

Après de nombreux mois, Xiaomi domine à la fois le milieu de gamme et le haut de gamme des performances des appareils, du moins selon AnTuTu.

Grâce à AnTuTu, l’une des plateformes d’analyse comparative les plus populaires pour les appareils mobiles, nous savons chaque mois quels sont les terminaux mobiles les plus performants dans certaines situations exigeantes, et bien que cela ne signifie pas que ce sont les meilleurs appareils mobiles du marché, cela signifie qu’ils peuvent beaucoup aider les utilisateurs à décider ou non de les acquérir.

Nous sommes déjà au mois de juin, et comme cela arrive au début de chaque mois, AnTuTu publie quels sont les appareils Android avec les meilleures performances, un mois où Xiaomi domine à volonté tant dans le milieu de gamme que dans le haut de gamme avec ses récents lancements.

Par exemple, dans les appareils haut de gamme, le Black Shark 4 Pro vient en premier. avec 830.022 points, sous une liste totalement dominée par le processeur Snapdragon 888.

En ce qui concerne le milieu de gamme, Xiaomi domine également, grâce à la présence du Xiaomi Mi 11 Lite 5G avec un score de 530 646 points, prenant un avantage considérable sur le Redmi 10X 5G.

Le Xiaomi Mi 11 Lite a un processeur Muflier 780G, et dans le reste de la liste, nous voyons différents appareils mobiles compatibles avec des processeurs allant du Dimensity 820 au Kirin 985, entre autres.

Bien que ces listes à la fin montrent les performances d’une série de téléphones dans des circonstances très particulières, elles peuvent nous donner une idée de ce que la technologie avance à cet égard dans ce marché de niche, avec des smartphones offrant déjà des retours sur le marché. d’ordinateurs portables.