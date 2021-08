11 moments incroyables de Simone Biles à un or partagé

in

Charles Curtis remplace Andy Nesbitt aujourd'hui.

Les Jeux olympiques de Tokyo touchent à leur fin ce week-end, avec la cérémonie de clôture dans quelques jours.

Alors regardons en arrière un instant. Que retiendrons-nous des deux dernières semaines de compétition, avec son lot habituel de moments grandioses ?

Bien qu’il reste encore des souvenirs à faire (le basket-ball masculin américain jouera pour l’or vendredi soir !), je vais vous donner quelques éléments dont je retiendrai de cet ensemble de Jeux, sans ordre particulier.

1. Simone Biles, bien sûr, qui a pris la bonne décision pour sa santé mentale et physique en se retirant de presque toutes les compétitions de gymnastique avant de revenir pour remporter incroyablement le bronze à la poutre.

Cette citation restera avec moi d’une apparition dans l’émission AUJOURD’HUI : « Nous sommes aussi humains et nous avons de vraies émotions, et parfois ils ne se rendent pas compte que nous avons des choses qui se passent dans les coulisses qui nous affectent chaque fois que nous sortons et concourons. . “

2. Caeleb Dressel remportant cinq médailles d’or. Quelle prestation. Mais il a levé le rideau pour nous rappeler que la compétition à ce niveau est vraiment difficile : « Ce n’est pas le processus le plus agréable mais cela en vaut la peine. Chaque partie en vaut la peine. Ce n’est pas parce que c’est mauvais que ça n’en vaut pas la peine.

3. La réaction d’Ahmed Hafnaoui après avoir remporté l’or au 400 m libre.

4. Familles et amis célébrant de loin. Voir : le moment de médaille d’or de Suni Lee et le moment de larmes de Dressel.

5. L’irréelle course de 400 m haies de Sydney McLaughlin et Dalilah Muhammad.

6. Mopsi le cheval de dressage qui a volé la vedette.

7. Sifan Hassan tombant dans une manche de 1500m mais la gagnant quand même.

8. Un bloc incroyable de Nic Batum qui pourrait éventuellement conduire à une médaille d’or en basket-ball français.

9. Une paire de 10 parfaits pour le plongeur chinois Quan Hongchan.

10. Le Qatari Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi décident de se partager l’or au saut en hauteur.

11. Petites choses amusantes : le robot basketteur. La nageuse australienne Kaylee McKeown insulte accidentellement à la télévision. Le chariot des releveurs de baseball qui est un trône de baseball.

Il m’en manque tellement d’autres. Mais c’est toute une collection pour commencer, n’est-ce pas ?

Coups rapides : Lionel Messi est absent de Barcelone… un botté de dégagement parfait… et plus encore.

– Grande nouvelle sur le football: Barcelone ne re-signe pas Messi.

– Le match du Temple de la renommée entre les Steelers et les Cowboys a présenté un botté de dégagement incroyable et les fans se sont déchaînés.

– Les fans de la MLB avaient des sentiments mitigés à propos des uniformes du jeu Field of Dreams.