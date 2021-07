11 moments remarquables à voir – WWD

Les Jeux olympiques d’été de Tokyo concernent peut-être le sport, mais la cérémonie d’ouverture a produit plusieurs grands moments de mode qui ont eu un impact sur les téléspectateurs.

Les Jeux d’été ont officiellement commencé vendredi avec plus de 11 000 athlètes de 206 pays réunis lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo. La cérémonie ne ressemblait à aucune autre dans l’histoire des Jeux olympiques, car le spectacle a été réduit et pratiquement aucun spectateur n’a été autorisé en raison de la pandémie.

Malgré les changements, la cérémonie d’ouverture a produit plusieurs moments impressionnants, notamment parmi les choix vestimentaires des athlètes et des artistes. La chanteuse japonaise Misia, pour sa part, a eu un moment viral lorsqu’elle a chanté l’hymne national du Japon vêtue d’une robe couture arc-en-ciel ressemblant à de la barbe à papa du designer Tomo Koizumi.

De nombreux uniformes d’équipe ont également eu un impact sur les téléspectateurs, à la fois ceux qui ont résonné pour leur qualité de haute couture et leur hommage à diverses cultures et d’autres qui sont devenus du fourrage pour les mèmes.

Ici, WWD se penche sur 11 des moments de mode les plus marquants de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Tokyo. Lisez la suite pour en savoir plus.

1. Première dame, le Dr Jill Biden

La Première dame, le Dr Jill Biden, était l’une des rares dirigeants mondiaux à avoir pu assister vendredi à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, apparaissant aux côtés du président français Emmanuel Macron. La première dame a montré son soutien à l’équipe américaine assise dans les gradins, vêtue d’une robe noir et blanc de l’un de ses créateurs incontournables, Brandon Maxwell. Elle a associé le look à une pochette noire Larroudé, des talons Paul Andrew et le masque facial Team USA conçu par Ralph Lauren que les athlètes portaient également.

2. Misia

La chanteuse japonaise Misia a livré un moment couture en chantant l’hymne national du Japon lors de la cérémonie d’ouverture. La chanteuse a choisi une robe couture surdimensionnée aux couleurs de l’arc-en-ciel du designer Tomo Koizumi, basé à Tokyo.

3. Équipe États-Unis

Ralph Lauren est revenu en tant que concepteur officiel des uniformes olympiques de l’équipe américaine. Le look de la cérémonie d’ouverture des athlètes rappelait les styles patriotiques que Lauren a créés dans le passé. Il était composé d’un blazer et d’un pantalon bleu marine, d’une chemise à manches courtes à rayures et d’un masque facial personnalisé.

4. Pita Taufatofua des Tonga

Le Pita Taufatofua des Tonga a de nouveau eu un impact lors de la cérémonie d’ouverture où il a repris son rôle de porte-drapeau du pays. Taufatofua, un pratiquant de taek won do et skieur, a fait sensation en ligne lorsqu’il est apparu torse nu – et apparemment couvert d’huile – alors qu’il portait le drapeau.

5. L’équipe olympique d’Italie

Les uniformes de la cérémonie d’ouverture de l’équipe olympique italienne n’ont pas trouvé écho auprès des téléspectateurs, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour se moquer de l’uniforme patriotique. L’uniforme conçu par Giorgio Armani consistait en un sweat-shirt blanc orné d’un motif circulaire de type Pac-Man en vert, blanc et rouge, associé à un pantalon de survêtement blanc.

6. L’équipe olympique de Lettonie

Le look de la cérémonie d’ouverture de la Lettonie n’a pas non plus suscité de réactions positives parmi les téléspectateurs. Les athlètes féminines du pays ont été vues portant des robes en argent métallisé ressemblant à du papier d’aluminium sous une veste transparente en plastique.

7. Pictogrammes humains des Jeux olympiques

Une performance remarquable lors de la cérémonie d’ouverture a été celle des interprètes de pictogrammes humains sur le thème des Jeux olympiques, où trois artistes vêtus de blanc et de bleu avec un casque circulaire ont joué les 50 pictogrammes des Jeux olympiques. La performance était un hommage aux Jeux olympiques de Tokyo de 1964, où les pictogrammes ont été introduits pour transcender les barrières linguistiques et communiquer entre les équipes.

8. L’équipe olympique du Salvador

L’équipe olympique d’El Salvador a également eu un moment de mode chic lors de la cérémonie d’ouverture. L’équipe portait un blazer noir ajusté conçu avec une bordure blanche sur un pantalon ou une jupe à imprimé floral conçu par Rowing Blazers et la boutique locale, Zótico.

9. L’équipe olympique du Kenya

L’équipe kenyane de plus de 40 athlètes portait l’un des uniformes les plus colorés pour la cérémonie d’ouverture. Les athlètes féminines de l’équipe portaient des robes imprimées Maasai sous une veste boléro à cape rouge et les athlètes masculins portaient des chemises assorties avec un pantalon noir.

10. L’équipe olympique de Corée du Sud

Les athlètes sud-coréens ont rendu hommage au drapeau du pays avec leur look de cérémonie d’ouverture. Les athlètes portaient un blazer ajusté gris sur une chemise et un pantalon blancs et ont accessoirisé le look avec une cravate à rayures et un chapeau blanc.

11. L’équipe olympique de Colombie

L’équipe colombienne a imprégné sa propre culture de celle du Japon pour son look de cérémonie d’ouverture. Les athlètes portaient un kimono japonais traditionnel agrémenté de fleurs jaunes et de rayures rouges, bleues et jaunes rappelant le drapeau colombien. L’équipe accessoirise le look avec un chapeau à motifs et un masque facial.

