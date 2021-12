11 mystères scientifiques épiques que les chercheurs ne peuvent absolument pas résoudre

Pour enquêter sur certains des plus grands mystères de la science, vous devez vous aventurer dans des endroits assez éloignés : le fond des océans, l’intérieur du cerveau humain, le sommet des montagnes et même la fin des temps.

C’est ce que nous avons fait sur Unexplainable, un podcast scientifique que Vox a lancé en mars pour explorer les questions sans réponse les plus importantes, les plus intéressantes et les plus impressionnantes de la science. Nous avons entrepris de poser de grandes questions qui inspirent les scientifiques à faire leur travail – des questions qui les remplissent d’émerveillement ou d’un but, ou leur rappellent que l’univers est toujours un endroit énorme avec un potentiel inexploité.

En explorant ces histoires, nous avons appris certaines des raisons surprenantes pour lesquelles des mystères scientifiques majeurs peuvent rester irrésolus pendant des années, voire des décennies : certains sont dus aux limites de la technologie, d’autres sont dus aux défaillances humaines. Quoi qu’il en soit, travailler sur Inexplicable nous a rappelé qu’il y avait de l’espoir dans une question. Pourquoi en demander une si vous ne croyez pas qu’une réponse soit possible ?

Ici, nous avons rassemblé 11 questions qui nous ont le plus étonnés.

De quoi est fait la majeure partie de l’univers ?

C’est une question simple qui est également déconcertante sans réponse : qu’est-ce qui compose l’univers ? Il s’avère que toutes les étoiles de toutes les galaxies de tout l’univers commencent à peine à rendre compte de toutes les choses là-bas. La majeure partie de la matière dans l’univers est en fait invisible, intouchable et, à ce jour, non découverte. C’est ce qu’on appelle la matière noire, et malgré sa recherche depuis des décennies, les scientifiques n’ont toujours aucune idée de ce que c’est.

Qu’est-ce qui vit dans la « zone crépusculaire » de l’océan ?

Au fur et à mesure que vous plongez plus profondément dans l’océan, la lumière du soleil brille de moins en moins et à environ 200 mètres sous la surface, vous atteignez une zone appelée « zone crépusculaire ». La lumière du soleil disparaît presque complètement, et notre connaissance de ces profondeurs sombres s’estompe également.

« Il est presque plus facile de le définir par ce que nous ne savons pas que par ce que nous savons », a déclaré Andone Lavery, acousticien à la Woods Hole Oceanographic Institution, à Byrd Pinkerton de Vox.

Pourtant, cette région de l’océan est extrêmement importante. Il est possible – mais pas certain – qu’il y ait plus de poissons vivant dans la zone crépusculaire que le reste de l’océan combiné, et les créatures de l’océan sombre jouent un rôle important dans la régulation du climat.

Qu’est-ce qui a tué Vénus ?

« Hellscape » est le mot le plus approprié pour décrire la surface de Vénus, la deuxième planète du soleil. À 900 degrés Fahrenheit, c’est la planète la plus chaude du système solaire, en partie grâce à une atmosphère presque entièrement de dioxyde de carbone. Des nuages ​​d’acide sulfurique hautement corrosif sont drapés sur un paysage volcanique de coulées de lave acérées comme des rasoirs. Plus grave encore, la pression à la surface de Vénus est environ 92 fois supérieure à la pression que vous ressentiriez au niveau de la mer sur Terre.

Pourtant, certains scientifiques soupçonnent que Vénus était autrefois un peu comme la Terre, avec un océan d’eau liquide comme ceux qui soutiennent la vie sur notre planète. Cela soulève une question existentielle pour la vie sur Terre. « C’est vraiment une question de savoir pourquoi sommes-nous ici », déclare Robin George Andrews, vulcanologue et auteur de Super Volcanoes : What They Reveal about Earth and the Worlds Beyond.

« Vénus et la Terre sont des frères et sœurs planétaires », dit Andrews. « Ils ont été faits en même temps et faits de la même matière, mais Vénus est apocalyptique et horrible de toutes les manières possibles. La Terre est un paradis. Alors pourquoi avons-nous un paradis à côté d’un paradis perdu ?

Il y a deux hypothèses principales. L’une est que le soleil a cuit Vénus à mort. L’autre est que les volcans l’ont fait.

A quoi ressembleront les animaux dans le futur ?

Il est impossible de prédire complètement comment l’évolution se déroulera dans le futur, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas essayer. La journaliste Mandy Nguyen a demandé aux biologistes et autres experts de se prononcer : à quoi pourraient ressembler les animaux dans un million d’années ?

Les experts ont pris la question au sérieux. « Je pense que c’est un exercice vraiment utile et important », a déclaré à Nguyen Liz Alter, professeur de biologie évolutive à la California State University Monterey Bay. En pensant aux forces qui façonneront l’avenir de la vie sur Terre, nous devons réfléchir à la façon dont les humains modifient les environnements en ce moment.

Qu’est-ce qui cause la maladie d’Alzheimer ?

Il n’existe aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui provoque la démence, et aucun traitement hautement efficace, malgré des décennies de recherche. Pourquoi? D’une part, les scientifiques n’ont pas une compréhension complète des causes de la maladie.

Pendant des années, la théorie dominante a été que la maladie d’Alzheimer est causée par des accumulations de protéines appelées amyloïdes, qui créent efficacement des plaques dans le cerveau. Mais les médicaments qui aident à éliminer les amyloïdes du cerveau ne semblent pas très efficaces pour lutter contre la maladie.

Certains scientifiques pensent que les chercheurs sur la maladie d’Alzheimer se sont trop concentrés sur cette théorie, au détriment de l’étude d’autres causes potentielles, comme les infections virales.

Comment un goo jaune sans cervelle connu sous le nom de « moule visqueux » est-il si intelligent ?

La moisissure visqueuse est un organisme extrêmement simple qui est aussi extraordinairement complexe.

Techniquement, ce sont des organismes unicellulaires. Mais de nombreuses cellules individuelles de moisissure visqueuse peuvent fusionner en une masse énorme, capable de, eh bien… de penser.

La moisissure visqueuse peut résoudre des labyrinthes et semble être capable de prendre des décisions risques-avantages. Il existe même des preuves que la moisissure visqueuse peut suivre le temps. Ils font tout cela sans cerveau ni même une seule cellule cérébrale. Quel que soit le mécanisme permettant à la moisissure visqueuse de résoudre ces problèmes, elle a évolué d’une manière différente de celle des humains. Comment font-ils exactement cela? Et que peut-elle nous apprendre sur la nature de l’intelligence ?

Quel est l’âge le plus élevé possible qu’un humain puisse atteindre ?

Le premier humain à vivre jusqu’à 150 ans est-il vivant aujourd’hui ? Nous ne savons pas. En moyenne, la durée de vie humaine a augmenté au fil des décennies dans la plupart des régions du monde, mais on ne sait pas s’il y a un plafond. Un humain pourrait-il vivre jusqu’à son deuxième siècle ? La technologie et la médecine qui pourraient rendre cela possible sont peut-être déjà en développement. Mais si cela fonctionne, il y aura des questions troublantes auxquelles les sociétés devront répondre.

Lectures complémentaires : article du journaliste scientifique Ferris Jabr « Combien de temps pouvons-nous vivre ? » pour le New York Times Magazine a inspiré cet épisode.

Les symptômes à long terme sont-ils propres au Covid-19 ?

Des millions de personnes dans le monde ont été confrontées à des symptômes à long terme de Covid-19 pendant des semaines ou des mois après la disparition de leur infection initiale. Certains scientifiques disent que ces symptômes « à long terme » ne sont pas propres à Covid. Au lieu de cela, ils soutiennent que de nombreux types d’infections virales peuvent laisser les gens avec des symptômes à long terme, qui peuvent souvent être sous-reconnus en médecine. La question est : qu’est-ce qui relie tous ces symptômes à long terme ?

« Cela a toujours été [and] est le cas où les patients qui tombent malades présentent des niveaux élevés de symptômes tels que ceux décrits par les patients de longue date de Covid », a déclaré Megan Hosey, professeure adjointe au département de médecine physique et de réadaptation Johns Hopkins, à Julia Belluz de Vox. « Nous venons de faire un travail terrible en reconnaissant [and] les traiter.

Pourquoi les médecins n’en savent-ils pas plus sur l’endométriose ?

Chez les personnes atteintes d’endométriose, des tissus similaires à ceux qui poussent à l’intérieur de l’utérus se développent ailleurs dans le corps. C’est une maladie chronique qui peut être très douloureuse. Pourtant, les médecins ne comprennent pas parfaitement les causes et les options de traitement sont limitées.

Pire encore, de nombreuses personnes atteintes d’endométriose constatent que les médecins peuvent ignorer leurs préoccupations. Cela peut prendre des années pour obtenir un diagnostic précis, et la recherche sur la maladie a été mal financée.

Le journaliste de Vox, Byrd Pinkerton, a souligné à quel point il peut être frustrant de souffrir d’une maladie chronique souvent ignorée. « C’est tellement, tellement, tellement écrasant de vivre dans ce corps jour après jour », a déclaré un patient à Pinkerton.

Pourquoi avons-nous des anus – ou des fesses, d’ailleurs ?

C’est une question à laquelle nous ne savions même pas que nous voulions répondre – jusqu’à ce que nous entendions Katherine Wu de l’Atlantique expliquer que « l’apparition de l’anus était capitale dans l’évolution animale ». Avant l’apparition de l’anus, les animaux devaient manger et excréter par le même trou. L’anus a permis un système plus efficace et a permis à la vie animale sur Terre de grandir et de prendre de nouvelles formes.

Mais les scientifiques n’ont pas ici une image complète de l’histoire de l’évolution ; ils ne savent pas quelle créature a développé l’anus en premier, et quand. « C’est tellement difficile d’étudier quelque chose qui doit avoir des millions et des millions d’années et qui ne se fossilise pas », explique Wu.

Et puis il y a une toute autre question : pourquoi les fesses humaines sont-elles si grosses par rapport aux autres mammifères ?

Qu’est-ce que c’est que la foudre en boule ?

Pendant des millénaires, les gens ont raconté des histoires sur de mystérieuses sphères de lumière qui brillent, crépitent et planent étrangement pendant les orages. Ils ont été repérés dans des maisons, dans des zones rurales, dans des villes, dans des avions et même en passant par les fenêtres.

Ils semblent hors de ce monde, mais les scientifiques croient qu’ils sont vraiment de ce monde. Ces apparitions sont appelées éclairs en boule, et elles restent l’un des phénomènes météorologiques les plus mystérieux sur Terre.

La foudre en boule ne dure généralement que quelques instants, et il est impossible de prédire où et quand elle apparaîtra. Vous ne pouvez pas chasser la foudre en boule et la trouver de manière fiable. La foudre en boule vous trouve.

C’est rare, mais beaucoup de gens l’ont vu. Les scientifiques ne savent pas exactement d’où cela vient, mais cela ne les a pas empêchés d’essayer de le fabriquer eux-mêmes, dans leurs laboratoires.

Et bien d’autres encore…

Ce ne sont que 11 des mystères que nous avons explorés dans Inexplicable. Il y en a tant d’autres! Ils incluent des questions telles que : Pouvons-nous prédire quand les tornades se formeront ? Où va tout le plastique dans l’océan ? Pourquoi certaines personnes pensent-elles pouvoir parler aux morts ? Quel est le problème avec le « syndrome de La Havane » ? Comment l’univers finira-t-il ? Quelle est la hauteur du mont Everest ? Pourquoi l’effet placebo fonctionne-t-il ? Retrouvez tous les épisodes ici.

