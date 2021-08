11 nouveaux jeux Android de la semaine dernière : le meilleur, le pire et tout le reste (8/1/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android mis en ligne sur le Play Store ou repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai un port fantastique pour une simulation d’agriculture indépendante populaire, l’arrivée d’un spin-off de plate-forme basé sur la fronde et un remasterisation d’une série agréable de pointer-cliquer qui est enfin disponible dans un seul package. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Veuillez attendre le chargement complet de cette page afin de voir les widgets, qui incluent les évaluations et les informations sur les prix.

Vous recherchez les éditions précédentes de la rafle ? Trouvez-les ici.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Mon temps à Portia

Couverture de la police Android: My Time at Portia est essentiellement 3D Stardew Valley, et le port Android est solide

My Time at Portia est une simulation d’agriculture indépendante qui est enfin arrivée sur mobile. Le port est solide, bien que le framerate soit plafonné à 30 FPS, et la prise en charge du contrôleur semble être aléatoire, au moins sur les appareils Android 11. Néanmoins, le framerate est assez stable et les commandes tactiles fonctionnent bien. De plus, vous obtiendrez au moins 65+ heures de jeu si vous cherchez à terminer la campagne, ce qui en fait une version premium qui offrira des heures et des heures de plaisir. Mieux encore, vous pouvez en acheter une copie aujourd’hui à prix réduit.

Monétisation: 7,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Mon ami Pedro

Couverture de la police Android: Le hit indé My Friend Pedro est en pré-inscription sur le Play Store

My Friend Pedro est un jeu de tir indépendant populaire sur PC et consoles, et Devolver Digital a introduit le jeu sur mobile, mais c’est une toute nouvelle expérience qui utilise des commandes de fronde, pas un port. Heureusement, les commandes tactiles basées sur la fronde fonctionnent bien, même si vous devez d’abord vous y habituer. Heureusement, il existe une option pour inverser les commandes si vous les trouvez difficiles. Mieux encore, vous pouvez jouer à l’intégralité du jeu gratuitement, et si vous souhaitez rendre des points de contrôle disponibles, vous pouvez payer 2,99 $ pour déverrouiller cette fonctionnalité, créant ainsi une expérience premium qui vaut facilement le prix.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 2,99 $ pièce

Des voisins de retour de l’enfer

Neighbours back From Hell est essentiellement un remasterisation de Neighbours From Hell 1 & 2 dans un seul package. Contrairement aux ports saisonniers toujours disponibles sur le Play Store, les graphismes de cette version ont été mis à jour pour les écrans HD, et le développeur a même doublé la fréquence d’images des deux jeux pour permettre une expérience plus fluide. Donc, si vous étiez un fan des originaux, ou simplement creusez des jeux d’aventure pointer-cliquer qui offrent un sens de l’humour loufoque, alors vous apprécierez probablement Neighbours back From Hell maintenant que vous pouvez acheter la collection complète à bas prix.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

DC : Batman Bat-Tech Edition

DC: Batman Bat-Tech Edition est une application et un jeu de réalité augmentée, grâce au fait que cette version propose dix mini-jeux différents ainsi que des autocollants, des bandes dessinées et un tas d’autres objets indésirables qui, selon les entreprises américaines, plairont aux enfants. Heureusement, il n’y a pas de prix attaché, vous êtes donc libre de plonger et de vérifier ces jeux et bandes dessinées, bien que tout se périme rapidement, et que la fonctionnalité AR nécessite un éclairage lumineux, elle est donc souvent aléatoire à l’intérieur, comme la plupart des versions AR . Je suppose que quelque chose comme cette application existe pour la notoriété de la marque, c’est pourquoi elle est gratuite, alors peut-être que votre enfant adorera DC: Batman Bat-Tech Edition. Gardez simplement à l’esprit que le contenu est assez superficiel, ce qui signifie que les fans inconditionnels de DC voudront probablement s’asseoir sur celui-ci.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

UnderKnight : un guerrier au pouce

UnderKnight: One Thumb Warrior est exactement cela, un jeu que vous pouvez contrôler avec un seul pouce. Ceci, bien sûr, réduit considérablement les choses puisque vous vous déplacerez et attaquerez avec un seul bouton. Les graphismes sont simples, bien qu’ils fassent le travail, et la mécanique roguelike signifie que vous ferez la même chose encore et encore, et comme il s’agit d’un seul bouton que vous appuyez continuellement avec votre pouce, les choses deviennent périmées rapidement. Le jeu est en accès anticipé, ce qui signifie qu’il n’est pas encore monétisé, donc si vous pensez qu’UnderKnight a l’air intéressant, c’est maintenant le meilleur moment pour vous lancer avant que les choses ne deviennent beaucoup plus gourmandes.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Légendes des ténèbres

Legends of the Dark n’est pas une adaptation numérique autonome du jeu de société du même nom. Oh non, c’est un produit lié que vous devez utiliser avec le titre de table physique. Une application compagnon, si vous voulez. Considérez donc cette version comme le DM du jeu, où elle remplit l’histoire tout en suivant tous les joueurs et leur équipement pour un calcul facile. Ainsi, bien qu’il y ait du gameplay dans cette version, vous devrez posséder le jeu physique pour l’utiliser.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Flip Rider – Astuces BMX

Flip Rider – BMX Tricks est en effet un jeu où vous réaliserez des tricks de BMX sur un half-pipe. Vous maintenez votre pouce sur l’écran pour retourner, puis vous appuyez sur les boutons pour réaliser des tours. Vous ferez cela pour gagner de la monnaie dans le jeu, qui sera utilisée pour acheter de nouveaux coureurs, des améliorations de vélo et des astuces. Ainsi, même si la monétisation n’est pas si élevée, tous les pièges des jeux grindy gratuits sont là. Pour un titre si simple à jouer, vous devez vous demander pourquoi il est monétisé de manière si agressive. Bien sûr, vous pouvez jouer gratuitement, mais il est clair que le jeu a été conçu pour pousser ses IAP.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 14,99 $

Empire Defender TD: Tower Defense The Kingdom Rush

Empire Defender TD est un jeu de tower defense qui semble essayer de tirer parti de la populaire série Kingdon Rush en insérant le nom de ce jeu dans le titre de cette version. Alors maintenant qu’il est clair que ce développeur s’abaisse à une pratique sans scrupules pour la reconnaissance, je suppose que l’interface utilisateur et le gameplay buggés ne devraient pas être si surprenants. Mais bon, pourquoi équilibrer et tester correctement un jeu lorsque vous pouvez le sortir en mauvais état tout en le bourrant d’achats intégrés ? Donc, même si les graphismes 2D sont jolis, c’est un titre qui a besoin de beaucoup plus de travail avant d’être prêt pour les heures de grande écoute.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Tir en ligne : bataille de golf

En tant que grand fan de jeux de golf, je n’avais qu’à jeter un coup d’œil à Shot Online: Golf Battle. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un jeu de golf compétitif axé sur les batailles en temps réel. Cela en fait un jeu qui offre des batailles rapides qui sont idéales pour le jeu en déplacement, mais malheureusement, le titre est rempli de tricheurs, sans parler d’une monétisation horrible, et tous les bots dans les matchs n’aident pas non plus. Peut-être qu’au lieu de construire un jeu autour d’une monétisation gourmande, le développeur aurait dû se concentrer sur ce qui est important, comme un gameplay agréable et équitable.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Guerre des survivants

War of Survivors est le dernier jeu générique de survie aux zombies sur le Play Store, des arrière-plans pré-rendus et tout. Vous combattrez des zombies, construirez et défendrez une base, tout en cherchant plus de survivants pour augmenter votre nombre. C’est exactement la même configuration que nous avons vue cent fois auparavant, le tout enveloppé dans un paquet médiocre de bugs et de graphismes laids. Mieux encore, les développeurs ont ajouté une multitude d’achats intégrés, car c’est tout l’intérêt de cette version, de l’argent au lieu de s’amuser. En d’autres termes, War of Survivors est une saisie d’argent flagrante.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Candy, Inc. : Construire, cuire et décorer

Candy, Inc. : Build, Bake & Decorate est essentiellement un jeu inactif décontracté où vous vous asseyez et attendez que les choses se terminent afin que vous puissiez appuyer sur un bouton, puis attendre encore un peu. Bien sûr, les choses ont l’air assez agréables, mais il n’y a fondamentalement pas de gameplay ici, et la monétisation est absolument atroce. Plus ou moins, il s’agit d’une saisie d’argent conçue pour les personnes qui ne connaissent pas mieux.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 3,49 $ à 119,99 $

Connaissez-vous une nouvelle application digne? Faites le nous savoir!

Si vous avez une candidature en tête pour le prochain numéro de la rafle, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail et à nous le faire savoir.

Important: il y a 2 conditions pour que l’application soit prise en compte, énumérées ci-dessous.

la date de lancement de l’application ne doit pas dater de plus de 2 semaines, elle doit être originale, révolutionnaire, bien examinée, intéressante, amusante, etc. – la crème de la crème

Maintenant, si et seulement si les conditions ci-dessus sont remplies, envoyez un e-mail à cette adresse : [email protected].

1 placement sponsorisé par semaine est disponible (votre application apparaîtra en haut et marquée comme sponsorisée) – veuillez nous contacter pour plus de détails.