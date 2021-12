11 photos hilarantes de Clemson Football célébrant la victoire du Cheez-It Bowl

Les Clemson Tigers ont remporté leur 10e victoire de la saison mercredi soir avec une victoire de 20-13 sur l’Iowa State au Cheez-It Bowl. Même au cours d’une année en baisse selon la norme de Clemson, les Tigers ont pu utiliser un troisième quart-temps de 14 points et une position défensive au quatrième quart pour remporter des victoires à deux chiffres pour la huitième saison consécutive.

Les célébrations d’après-match, bien sûr, mettaient en vedette la collation carrée, grillée et au fromage, et je ne suis pas sûr que quiconque puisse s’amuser davantage avec un craquelin. Il y avait un bain Cheez-It, un trophée rempli de Cheez-Its, une ceinture MVP pour le demi défensif de Clemson Mario Goodrich, un énorme conteneur avec des boîtes de Cheez-Its et une mascotte terriblement envoûtante mais attachante nommée Prince Cheddward.

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

(Douglas P. DeFelice/.)

(Douglas P. DeFelice/.)