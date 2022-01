11 phrases mémorables que nous a offertes le forgeron d’EastEnders, Mick Carter

Mick quitte la série (Photo : BBC)

EastEnders a confirmé que le propriétaire de Queen Vic, Mick Carter, quittera le feuilleton à la fin du contrat actuel de l’acteur Danny Dyer.

Mick est arrivé aux côtés de sa femme Linda (Kellie Bright) et de leur clan en 2013 et a immédiatement diverti les téléspectateurs avec sa manière unique de parler.

Nous avons appris à nous adapter au langage spécial de Mick au fil des ans et sa présence manquera certainement.

Alors en hommage à la légende Walford, voici une collection de ses plus grands succès.

Noix

Nous ne sommes pas sûrs d’avoir jamais entendu Mick faire référence à sa tête – au lieu de cela, « noix » est devenu l’alternative par défaut.

À ce stade, une autre définition devrait vraiment être ajoutée au dictionnaire officiel, car nous ne pourrons pas l’entendre sans penser que Mick analyse ce qui se passe dans sa tête ou dans celle de quelqu’un d’autre !

Suédois

La première fois que les fans ont entendu Mick se référer à son « suédois » a été une expérience déconcertante.

Était-il un grand expert en légumes ? Non, quelqu’un était juste en train de l’énerver. « Tu veux bien, tu fais mon suédois ! » est devenu assez explicite en référence à son cerveau ou, encore une fois, à sa tête.

Bateau

Tu vas nous manquer, Mick ! (Photo : BBC)

Celui-ci est assez simple si vous êtes déjà familier avec l’argot traditionnel des rimes. Course de bateaux = face ! Mick n’a jamais été du genre à s’embêter avec la phrase complète alors que seulement la moitié suffirait.

« Qu’est-ce qui se passe avec votre bateau ? » est l’une de ses salutations habituelles si un membre de la famille boude.

Bulle

Oui, c’est « bain moussant » qui veut dire rire.

Excusez-moi, avez-vous dit que Mick partait ? « Vous avez une bulle, n’est-ce pas ? »

Russel

Nommé en référence au présentateur de télévision Russell Harty, ce qui signifie « fête ». Mick a jeté sa juste part de « Russells » pendant son règne au Vic.

Si vous n’étiez pas déjà au courant de celui-ci, nous vous garantissons que vous n’oublierez pas maintenant. Il y a même une chanson intitulée ‘Russell Harty had a Party’. Je t’en prie.

Plus : Savons



Oiseau

Mick a «fait des oiseaux» depuis qu’il a déménagé à Albert Square. C’est « bird lime » – l’argot pour le temps qui signifie « faire du temps en prison ».

Vous l’aurez vu mentionner cela en raison de son séjour en prison pour le tournage de Stuart Highway (Ricky Champ), dont il a été faussement accusé.

Mélasse

Vous vous souvenez peut-être de Mick disant « d’accord ma mélasse ? » à ses clientes. Cela vient de ‘tarte à la mélasse’ comme argot pour chérie.

Est-ce que chaque femme veut être appelée « ma chérie » ? Non, mais il y a quelque chose de beaucoup moins condescendant dans le mot mélasse. Et nous ne pouvons pas imaginer qu’un East End soit irrité par les expressions excentriques de Mick.

Poney

La moins élégante des phrases habituelles de Mick – ah, l’homme est un tel forgeron de mots !

Soapland nous informe rarement lorsqu’un personnage est dû à un appel de la nature, mais EastEnders fait une exception pour M. Carter qui est connu pour dire qu’il » va chercher un poney « , également connu sous le nom de » piège à poney « . Nous vous laissons résoudre ce problème par vous-même…

Sorbet

Juste au moment où nous pensions avoir tout entendu, une scène mettait en scène Mick annonçant qu’il allait « prendre un sorbet ».

Ceci a été tiré de « dab de sorbet ». Mais il n’avait pas envie de friandises sucrées – Mick voulait simplement un taxi.

lapin

« Nous aurons un peu de lapin » signifie discuter. Cette variation vient de « lapin et porc », l’argot pour parler.

L’une des utilisations les plus courantes de l’expression est « lapin sur », utilisé pour décrire quelqu’un qui aime un peu trop discuter. Comme d’habitude, Mick préfère suivre son propre chemin – et sa version est restée avec nous.

Tranche

Danny Dyer a expliqué une fois qu’il avait inséré ce mot particulier dans une scène.

Dans ce contexte, « tranche » était utilisé pour signifier qu’un personnage n’était « pas avec lui » ou un idiot, et juste comme ça, une autre phrase réutilisable a été créée.

D’une manière ou d’une autre, chaque mot qu’il prononce a un sens, même s’il ne le devrait pas. Nous considérons maintenant que nous parlons couramment son dialecte, qui vivra comme l’héritage de Mick Carter.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();