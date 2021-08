11 positions sexuelles de nuit de noces

@LUCYMACARONI

Alors c’est l’heure de ton sexe de nuit de noces… pas de pression, non ? MDR. Mais, écoutez: au lieu de paniquer comme un bridezilla ordinaire, vous pouvez aller de l’avant et ne lui faire aucune pression.

Parce que le sexe de la nuit de noces peut être ce que vous voulez qu’il soit. Peut-être que c’est le sexe en couple le plus romantique de tous les temps ou peut-être que vous vous dirigez directement vers les orgasmes de la personne mariée. Peut-être que vous n’aurez pas de relations sexuelles du tout ou vous pourriez vous retrouver à la réception d’un pénis en proie au syndrome de la lune de miel. Et si le sexe de la nuit de noces est NBD pour vous, c’est bien aussi. Tout le monde est le bienvenu ici.

De plus, il est important de se souvenir de la réalité et du contexte de toute la situation. « Beaucoup d’entre nous passons autant de temps à fantasmer sur notre nuit de noces que sur la cérémonie elle-même. Mais au moment où vous avez parcouru l’allée, coupé le gâteau et dansé pendant six heures, vous pourriez être épuisé », explique Sarah Riccio, éducatrice sexuelle queer et cofondatrice de Delicto.com. « Alors, que faites-vous si vous êtes trop fatigué pour rester debout, sans parler de vous balancer des chevrons de votre lit conjugal ? » Eh bien, commencez par ces conseils qui vous aideront quelle que soit la façon dont votre nuit se passe.



Faire un plan.

« Avant votre nuit de noces, discutez exactement de la façon dont vous voulez que cela se passe. Faites le plein de lubrifiant, de tenues ou de jouets et préparez un itinéraire sexuel », explique Riccio. (Pssst, quelques idées de lingerie.) « S’il y a une position ou un scénario que vous ou votre nouveau conjoint voulez essayer, discutez-en à l’avance afin que vous puissiez tous les deux l’anticiper. Ou surprenez votre partenaire avec quelque chose d’amusant et de différent qui rend le mariage très spécial et sexy.”



Faites la sieste.

« Essayez de faire précéder votre premier rapport sexuel en tant que couple marié de votre première sieste. Cela peut ne pas sembler glamour, mais se tenir l’un l’autre pendant que vous vous prélassez tous les deux dans un repos bien mérité est une expérience intime qui vous rajeunira pour la récréation à venir », explique Riccio.



Si c’est votre première fois, allez-y doucement.

“Si vous et votre partenaire vous êtes abstenus et que vous regardez maintenant dans le tonneau de votre lit conjugal, vous pourriez ressentir une vague d’excitation et d’anxiété de performance”, explique Riccio. Voici mon conseil : passez beaucoup de temps à vous embrasser, à vous regarder dans les yeux et à explorer le corps de l’autre jusqu’à ce que vous deviez simplement consommer. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d’anticipation, cette anxiété disparaîtra probablement et le désir charnel prendra le dessus. » (Essayez ces positions de première minuterie qui peuvent vous aider à vous y mettre.)

Voici des idées pour votre grande soirée. Après ça… le sexe en lune de miel !

1 couple de l’année

“Le Lotus est une excellente position parce que vous pouvez être très proche”, déclare Marla Renee Stewart, MA, sexpert pour la marque et détaillant de bien-être sexuel Lovers. Enroulez vos jambes l’une autour de l’autre en position assise. «Cela vous permet d’aligner vos torses et de pouvoir vous serrer dans les bras, vous embrasser et vous embrasser pour une expérience proche et câline. Pour maximiser cette position, utilisez vos commentaires auditifs tels que des gémissements et une respiration lourde dans l’oreille pour augmenter l’excitation. »

2 Merde, le projet de loi de nettoyage à sec

Penchez-vous dur dans l’idée d’être le couple de mariage de fantaisie. « Quand vous arrivez dans votre chambre post-nuptiale, si l’énergie est élevée et que vous êtes toujours en mode fête, surfez sur la vague d’énergie jusqu’à une rencontre sexuelle aventureuse. Essayez d’avoir des relations sexuelles dans vos vêtements de mariage. Soulevez la jupe, débouclez la ceinture », explique Zoë Kors, coach résidente en sexe et intimité chez Coral. Oui, vos affaires vont se salir. C’est ce qui le rend si bon.

3 Le plan B

Certaines femmes reçoivent le cadeau de mariage surprise de découvrir qu’elles ont du vaginisme. «Je vois que beaucoup de gens ressentent une douleur atroce lors des rapports sexuels pendant leur lune de miel, explique Heather Jeffcoat, DPT, qui travaille avec des personnes qui ont des relations sexuelles douloureuses. Pour vous aider, essayez de prendre le dessus. “Le contrôle de la vitesse d’insertion et de la profondeur de pénétration est essentiel lorsqu’un vaginisme est suspecté ou que cela ne se passe pas tout à fait comme prévu.”

4 Le coffre de l’espoir

Préparez une boîte sexuelle spéciale pour le mariage et faites bien comprendre à votre partenaire que vous le faites. Remplissez-le avec un ensemble de lingerie qui vous donne de l’énergie Beyoncé, une paire de menottes, un lubrifiant spécial et un vibromasseur. Lors de votre grand soir, menottez les poignets de votre nouveau conjoint derrière son cou (confortablement, comme lorsqu’il pose sa tête sur ses mains) et lubrifiez lentement la ou les zones avec lesquelles vous allez jouer. (Les vibrations peuvent être magiques pour : clitoris, périnée, tiges du pénis, autour de l’anus, culs). N’entrez pas directement – taquinez-les un peu jusqu’à ce qu’ils le veuillent vraiment vraiment.

5 La première fois, partie II

Si votre virginité – quelle que soit la définition que vous donnez à cela – a quitté les lieux il y a très, très longtemps, agissez comme si c’était la première fois pour vous deux. Faites semblant comme vous ou, bon sang, vous deux – c’est un jeu, vous inventez les fichues règles – n’avez jamais été touché par un autre. Bien sûr, c’est juste un esprit, mais allez-y à fond et faites semblant de votre cerveau afin que vous remarquerez vraiment chaque contact et que vous ferez chaque progression (putain de merde, ils touchent mes seins!) Sentez-vous comme la première fois. Terminez-vous face à chacun de vos côtés pour un sexe lent et émouvant.

6 le kama sutra

Le Kama Sutra recommande de nombreuses journées de techniques de courtoisie pour «créer la confiance en la fille» avant «l’inauguration de l’amour», mais si vous avez oublié cette partie, vous pouvez passer à la fin pour la position courbée pour le jour du jugement. Mettez-vous à genoux et appuyez-vous sur une grosse pile d’oreillers. Votre partenaire ayant un pénis ou portant une sangle est à genoux pour entrer. Votre clitoris sera très disponible pour vous frotter tous les deux.

7 Le bonheur (fin) pour toujours

Si vous vous sentez romantique (duh), demandez-leur de vous masser tout le corps avec une bougie ou une barre parfumée qui se fond dans l’huile de massage. Attendez de cambrer le dos parce que vous les voulez tellement, puis faites-les glisser sur votre corps et entrez par derrière. (“Derrière” = “par derrière” pas “anal”. Anal est une chose anniversaire.) Étirez vos bras au-dessus et tenez-vous la main parce que vous êtes mignons comme ça.

8 le pétillant d’après-mariage

Invitez votre nouveau conjoint à un bain pour deux avec du champagne rafraîchissant, quelque chose de délicieux à manger et deux vibromasseurs étanches entièrement chargés. Faites entrer votre vibration (quelque chose qui fournit une stimulation intérieure et extérieure serait incroyable), en vous regardant dans les yeux et voyez combien de temps vous pouvez vous adonner à l’alcool et aux vibrations avant que quelqu’un ne le perde. Le sexe oral à suivre pour vous deux, obvi.

9 La présence de mariage

Si vous êtes ensemble depuis toujours et que vous vous êtes vus un milliard de fois, vous pouvez le refaire en vous concentrant sur le fait de vous déshabiller comme si c’était la première fois. Tenez-vous au pied du lit et enlevez lentement la tenue de mariage de l’autre, morceau par morceau, en embrassant les ~ parties ~ révélées à chaque fois. Remarquez vraiment la sensation de sa bouche sur vous ou la sensation de sa poitrine sous votre main. Posez votre pied sur le lit pour l’équilibre et faites-le debout. Gardez votre voile – il sera très sexy, et quand allez-vous le porter à nouveau ?

dix Plonger

Encore une fois, juste parce que vous l’avez fait * beaucoup * avec votre partenaire avant la journée spéciale, vous pouvez toujours le faire chaud. Interdisez les relations sexuelles avant le mariage pendant une durée qui sera à moitié douloureuse pour vous deux. Quand le grand soir arrive et que vous êtes plus que prêt, demandez-leur de vous porter au-dessus du seuil, en vous embrassant pendant. Ils vous placent au sommet de la commode de l’hôtel, glissent vers le bas de votre culotte, dézippent et vous emmènent là, toujours dans vos vêtements de mariage.

11 Le bonheur au lit

Si l’un de vous est vierge, cette nuit pourrait avoir encore plus de sens. Demandez à votre partenaire de s’allonger sur toute la longueur de votre corps – poitrine contre poitrine, jambes contre jambes – et vous vous balancez doucement contre lui avec vos hanches et vos mains. Une façon très douce de commencer en tant que mari et femme, en plus cela évite les martèlements trop enthousiastes et réduit les chances qu’il vienne en deux secondes parce qu’il est enfin – enfin ! Comme toujours, le lubrifiant est votre meilleur ami.

