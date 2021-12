11 premières choses à faire sur votre nouveau téléphone Android

Vous avez l’un des meilleurs nouveaux smartphones Android du marché ? Eh bien, il y a pas mal de choses que vous devez faire avant de commencer à utiliser l’appareil à son plein potentiel : connectez-vous à votre compte Google, installez de nouvelles applications et mettez à jour celles préinstallées, supprimez les bloatwares, configurez l’authentification biométrique, etc. Un nouveau téléphone Android vous offre la possibilité de configurer à nouveau les choses d’une manière nouvelle et différente. C’est le moment idéal pour reconsidérer les applications dont vous avez besoin sur votre téléphone, comment configurer l’écran d’accueil, quels widgets utiliser, et plus encore.

Une fois que vous avez fini de baver sur votre nouveau smartphone Android, lisez le guide ci-dessous pour savoir comment le configurer et les dix premières choses que vous devez faire dessus.

1. Activer les mots de passe de saisie automatique

Avant de commencer à vous connecter à toutes vos applications et services préférés sur votre nouveau téléphone Android, vous devez configurer la saisie automatique du mot de passe. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, cela garantira que les informations de connexion sont automatiquement renseignées. Même si vous n’utilisez pas de gestionnaire de mots de passe mais que tous vos mots de passe sont enregistrés dans Google Chrome, vous pouvez les synchroniser avec votre appareil Android. De cette façon, vous évitez d’avoir à mémoriser les mots de passe de vos applications et services les plus fréquemment utilisés.

Sur les téléphones Samsung, vous trouverez le Service de remplissage automatique en dessous de Paramètres > Système > Langue et saisie. Sur les téléphones Google, l’option se trouve sous Paramètres > Mots de passe et comptes. À partir de là, sélectionnez votre gestionnaire de mots de passe ou Google si vous enregistrez toutes vos informations de connexion dans Chrome. Continuez à appuyer sur d’accord lorsqu’on vous demande si vous faites confiance à l’application ou non.

2. Boutons gestuels ou de navigation à l’écran

Android vous propose deux manières de naviguer dans l’interface utilisateur : les gestes ou les boutons de navigation. Vous obtenez une expérience en plein écran avec des gestes car il n’y a pas de clés virtuelles pour occuper l’espace de l’écran. Cependant, les gestes ne fonctionnent pas avec les lanceurs tiers sur certains téléphones Android. Certains utilisateurs peuvent également trouver les gestes déroutants à utiliser, auquel cas ils peuvent toujours se rabattre sur les boutons de navigation.

Vous pouvez trouver l’option pour basculer entre les gestes et les boutons de navigation sous Paramètres > Affichage dans la plupart des appareils Android.

3. Installez les meilleures applications et jeux Android

Après vous être connecté à votre compte Google et mis à jour les applications préinstallées, vous devez vous rendre sur le Play Store et installer certaines des meilleures applications Android qui y sont répertoriées. Vous pouvez utiliser des applications telles que Tasker pour configurer et automatiser des flux de travail complexes selon vos besoins, assister à des réunions en ligne à l’aide de Zoom, réserver un taxi avec Uber, accéder à vos fichiers stockés dans le cloud à l’aide de Google Drive, et plus encore. Ces applications vous aideront à tirer le meilleur parti de votre nouveau smartphone et montreront la puissance et la flexibilité qu’offre Android.

Si vous êtes intéressé par les jeux, découvrez les meilleurs jeux Android sur le Play Store. Découvrez également quelques widgets Android utiles qui constituent un ajout précieux à l’écran d’accueil de votre téléphone.

4. Désactiver le bloatware

De nos jours, les téléphones Android ne sont pas livrés avec la même quantité de bloatware que par le passé. Cependant, ils viennent toujours avec une bonne part d’applications préinstallées. Certains d’entre eux peuvent être utiles, mais d’autres resteront assis là et encombreront le tiroir de votre application et occuperont l’espace de stockage de votre téléphone.

Alors, assurez-vous de parcourir toutes les applications et bloatwares préinstallés sur votre appareil et de désinstaller ceux dont vous n’avez pas besoin. Vous devriez pouvoir désinstaller la plupart des applications préchargées, bien que certaines ne puissent être que désactivées.

5. Personnalisez votre écran d’accueil

La beauté d’Android est que vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil à votre guise. Même si vous effectuez une mise à niveau vers un nouveau téléphone Android, vous devriez envisager de configurer votre écran d’accueil à partir de zéro au lieu de simplement conserver votre disposition précédente. Vous devez ajouter des widgets utiles à l’écran d’accueil de votre téléphone pour afficher rapidement les informations importantes et avoir des basculements importants à portée de main.

Si vous n’aimez pas le lanceur par défaut de votre nouveau téléphone, vous pouvez en essayer un tiers comme Nova, Lawnchair, Niagara et autres. Ils sont plus riches en fonctionnalités avec la prise en charge des packs d’icônes et des gestes. Il existe également divers raccourcis de paramètres que vous devez ajouter à votre écran d’accueil pour un accès rapide à des fonctionnalités telles que l’historique des notifications, l’utilisation des données et les informations sur les applications.

Pour les widgets, essayez KWGT pour créer des widgets personnalisés, Overdrop, Battery Widget Reborn et Data Counter Widget. Assurez-vous également de consulter notre liste des widgets Android les plus utiles pour augmenter l’utilité de votre écran d’accueil.

La meilleure façon de découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouveau téléphone Android est de sauter dans le menu Paramètres. Parcourez chaque entrée de menu pour découvrir toutes les options et fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez jouer.

La plupart des nouveaux appareils Android sont livrés avec divers gestes de mouvement que vous pouvez trouver et basculer dans le menu Paramètres. Vous pouvez trouver la possibilité de modifier les applications par défaut, de configurer différents profils professionnels et personnels, de modifier le thème du système, de modifier l’écran de verrouillage, etc.

Galerie d’images (2 images)

7. Configurer le SOS d’urgence et les informations médicales

Lors de la configuration de votre nouveau téléphone Android, vous devez ajouter vos informations médicales et configurer le mode SOS d’urgence. De cette façon, au cas où vous seriez impliqué dans un accident, il sera facile pour les services d’urgence d’obtenir toutes vos informations médicales essentielles comme votre groupe sanguin, vos médicaments, vos allergies et votre statut de donneur d’organes.

De même, vous devez configurer Emergency SOS sur votre téléphone Android afin que la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation d’urgence, vous puissiez déclencher le mode pour en informer votre ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez également configurer la fonction pour appeler automatiquement les services d’urgence et/ou enregistrer une vidéo d’urgence.

Ne vous inquiétez pas si vos données médicales tombent entre de mauvaises mains, car les données sont enregistrées sur votre téléphone et ne sont pas synchronisées avec les serveurs de Google. Assurez-vous de consulter notre guide sur l’ajout d’informations médicales et SOS d’urgence.

8. Configurer Ne pas déranger

Si vous ne voulez pas que votre téléphone continue de sonner lorsque vous dormez ou que vous êtes en réunion, vous devez configurer Ne pas déranger. Cela garantira que vous ne serez informé des notifications que vous souhaitez qu’à un moment précis de la journée. Ou, lorsque vous dormez, votre téléphone coupe toutes les notifications entrantes, à l’exception de celles de certains de vos contacts préférés.

L’option Ne pas déranger est cachée sous Paramètres > Notifications > Ne pas déranger. À partir de là, vous pouvez définir différents horaires pour l’activation de Ne pas déranger, y compris pour différents jours et heures de la semaine, ainsi que des exceptions de notification des applications, des contacts et des alarmes.

9. Personnaliser le calendrier d’affichage permanent

Si votre nouveau téléphone Android dispose d’un écran OLED, il est probable qu’il dispose également d’un affichage permanent. L’écran entre dans un état de faible consommation pour afficher l’heure, les données et les icônes de notification non lues dans ce mode. Bien que cette fonctionnalité soit utile, vous n’avez pas toujours besoin de l’écran de votre téléphone pour afficher ces informations, par exemple lorsque vous êtes au gymnase, dans une salle de cinéma ou lorsque vous dormez.

La bonne chose est que vous pouvez configurer un calendrier pour l’affichage permanent pour l’activer / le désactiver automatiquement à une heure spécifique de la journée. Cela réduira les distractions et contribuera également à prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone.

Les téléphones Google Pixel ne disposent pas d’un affichage permanent. Au lieu de cela, ils disposent d’un affichage ambiant avec une énorme horloge, qui s’éteint automatiquement après quelques secondes d’inactivité. Sur les téléphones Samsung et OnePlus, vous pouvez trouver les options de planification de l’affichage permanent sous l’option Écran de verrouillage dans le menu Paramètres. Vous pouvez également personnaliser l’affichage permanent avec différents styles d’horloge, tailles de police, mises en page, etc.

10. Programmer le mode sombre

Les appareils Android sont désormais livrés avec le mode sombre, qui est magnifique sur les téléphones avec écrans OLED et aide à réduire la fatigue oculaire. Au lieu de basculer manuellement entre le mode sombre et normal, vous pouvez configurer un programme pour que votre téléphone bascule automatiquement entre les deux en fonction de l’heure de la journée ou de l’heure du lever/coucher du soleil.

L’option de programmation du mode sombre sera cachée sous Paramètres > Affichage > Mode sombre sur la plupart des téléphones Android.

11. Configurer le bien-être numérique

Pour contrôler l’utilisation de votre smartphone, il est important de configurer Digital Wellbeing. Vous pouvez l’utiliser pour obtenir un aperçu du nombre de fois que vous avez déverrouillé votre téléphone, du temps que vous passez dans chaque application chaque jour, de réduire les interruptions, etc. Vous pouvez également configurer le mode Focus pour minimiser les distractions à un moment précis de la journée et lors de l’utilisation d’applications sélectionnées.

Il y a aussi Heads Up qui vous rappellera de regarder et de vous concentrer sur ce qui vous entoure chaque fois qu’il détecte que vous utilisez votre téléphone en marchant.

Une fois que vous avez correctement configuré votre téléphone Android, vous vous rendrez compte que vous pouvez l’utiliser pour faire avancer les choses rapidement. Un écran d’accueil personnalisé vous aidera à trouver rapidement les bonnes applications, tandis que les widgets vous permettront de simplement jeter un coup d’œil à l’écran pour consulter les actualités, la météo, etc.

