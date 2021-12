11 produits les plus vendus sur Amazon qui vous feront économiser de l’argent en 2022

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons et nous pensons que vous pourriez les aimer aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Une nouvelle année est sur nous. Avez-vous déjà pris vos résolutions du Nouvel An ? Si l’une de vos résolutions est d’économiser plus d’argent en 2022, nous avons des produits qui peuvent vous aider à le faire. La meilleure partie est qu’ils sont tous fortement recommandés par les acheteurs Amazon.

Par exemple, si vous avez remarqué que vous dépensez beaucoup d’argent au restaurant pour le déjeuner, cette boîte à lunch et chauffe-plats électriques peuvent être pour vous. Vous pouvez profiter d’un déjeuner chaud et délicieux tous les jours sans avoir à dépenser.

Il en va de même pour votre dose quotidienne de caféine. Si vous réalisez que vous pourriez réduire le nombre de fois où vous sortez prendre un café, vous procurer une cafetière à emporter, comme celle de Bodum, peut vraiment faire la différence.

D’un sérum à 20 $ aussi bon que n’importe quel autre à 200 $ à un planificateur de budget qui vous aidera à rester sur la bonne voie, nous avons rassemblé quelques produits les plus vendus sur Amazon qui peuvent vous faire économiser de l’argent à long terme. Découvrez-les ci-dessous.