Les leçons de mon parcours d’investisseur professionnel

Photo d’Ibrahim Boran sur Unsplash

Investir avec succès est une tâche extrêmement complexe, ce qui la rend très difficile et intellectuellement attrayante. C’est ce défi qui m’a poussé à me lancer dans une carrière de gestionnaire de portefeuille et à publier aujourd’hui la Charte mondiale de l’investissement. J’ai pensé que cela pourrait être utile pour d’autres de proposer quelques observations à faire…