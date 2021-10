11 statistiques PPC légitimement effrayantes que tout annonceur devrait connaître (+ conseils de survie)

Chaque mois d’octobre, mes amis et moi nous rencontrons tout au long du mois pour regarder des films d’horreur avant Halloween. Mais s’il est cool d’être effrayé dans les moments de plaisir, ce n’est pas cool d’être effrayé lorsque vous utilisez un compte PPC.

Et malheureusement, il existe des statistiques vraiment préoccupantes qui nous donnent aux annonceurs une raison d’être. Donc, dans l’esprit d’Halloween, je partage avec vous 11 statistiques vraiment effrayantes que tout annonceur PPC devrait connaître, et pourquoi vous devriez vous inquiéter.

Mais ne vous inquiétez pas ! Je vais transformer ces statistiques effrayantes en astuces pas si effrayantes qui vous sauveront d’un cauchemar PPC.

1. 94% des personnes ignorent les annonces de recherche

Vous avez bien lu. 94% des chercheurs survolent directement vos annonces de recherche et sur les résultats organiques. En plus de cela, 41% des clics payants ne vont que vers les trois premières annonces de la page. Cela signifie que votre texte publicitaire et le classement de votre annonce sont plus importants que jamais.

Qu’as tu besoin de faire

Tout d’abord, assurez-vous de tester régulièrement votre texte publicitaire. Le format d’annonce responsive sur le Réseau de Recherche aide à cela, mais il est toujours important d’effectuer des tests A/B. La bonne copie aura un taux de clics plus élevé, ce qui améliorera le classement de votre annonce. Cela augmentera vos chances de faire partie du pourcentage d’annonces qui génèrent des clics et incitera les gens qui sautent généralement aux résultats organiques de s’arrêter net. Et surtout, assurez-vous que vos annonces ont du punch avec un texte publicitaire accrocheur et convaincant ! Voici comment:

(Il va également sans dire que vous devriez également avoir une forte présence organique dans les SERP.)

2. 96% des utilisateurs d’iOS ont désactivé le suivi des applications

L’année dernière, le simple fait de penser à la tristement célèbre mise à jour iOS14 qui donnerait aux utilisateurs cette option était effrayant. Maintenant que la mise à jour est déployée, il est encore plus effrayant de savoir que 96% des utilisateurs d’iPhone aux États-Unis se sont en fait désabonnés !

Source de l’image

Ce qui est effrayant à ce sujet, c’est que cela rend le pixel Facebook beaucoup moins efficace, ce qui conduit à des données de suivi inexactes, ce qui perturbe le suivi et le ciblage des conversions. Pire encore, la taille des audiences diminue, entraînant une augmentation des CPM.

Qu’as tu besoin de faire

Pour contourner ce problème, assurez-vous de :

3. 80% des annonceurs s’appuient sur des cookies tiers

La plupart des stratégies de publicité payante sont construites autour du cookie tiers. Ces cookies capturent des données comportementales qui vous permettent de voir comment vos cliqueurs publicitaires sont arrivés sur votre site, ce qu’ils ont fait sur votre site et ce qu’ils ont fait par la suite, ce qui est essentiel pour le suivi des conversions et le reciblage des audiences. Les cookies permettent également à des plateformes comme Google et Facebook de proposer de nouveaux publics à cibler en fonction des centres d’intérêt.

Avec l’éventuelle dépréciation des cookies tiers, les rapports et le ciblage, car 80% des annonceurs savent que ce ne sera plus. Google, Facebook, les sites d’éditeurs et d’autres plates-formes proposent de nouveaux outils et technologies pour aider les annonceurs à naviguer dans ce changement, mais vous devriez vous préparer dès maintenant.

Voici ce que vous devez faire

Renforcez votre collecte de données first party. Créez des aimants à prospects et créez votre liste de diffusion avec des incitations à l’action créatives.Configurez la balise Google Ads sur votre site pour suivre les données de première partie, même si vous avez configuré le suivi via une importation. Accédez à Outils et paramètres > Bibliothèque partagée > Gestionnaire d’audience > Sources d’audience. Pour Facebook, implémentez l’API de conversion comme mentionné ci-dessus.

4. 60 % des consommateurs fournissent intentionnellement de fausses informations sur un formulaire

Mauvaise nouvelle pour vos efforts de qualification de leads. En plus de ce pourcentage élevé de falsificateurs de formulaires, 81% des personnes ont également abandonné au moins un formulaire en ligne, et la plupart ne reviendront pas pour le remplir.

Qu’as tu besoin de faire

5. Il existe des bloqueurs de publicités sur plus de 615 millions d’appareils dans le monde

En raison du nombre croissant d’appareils dotés de VPN ou de bloqueurs intégrés, ce nombre de 615 millions va très probablement continuer à augmenter.

Qu’as tu besoin de faire

Malheureusement, il n’y a vraiment aucun moyen de contourner les bloqueurs de publicités. Cependant, une stratégie multicanal peut compenser vos pertes en capturant votre audience ailleurs. Par exemple, les publicités OTT ne peuvent pas être ignorées ou bloquées par des bloqueurs de publicités.

6. 40 % des annonceurs déclarent que leur budget PPC est inférieur à ce qu’ils souhaitent.

Il y a de fortes chances que vous ayez occupé cette position à un moment donné de votre parcours de budgétisation PPC. Avec les exigences en constante évolution des publicités numériques, les annonceurs ressentent la chaleur. 40% d’entre eux disent qu’il devient de plus en plus difficile de maintenir un budget compétitif dans un espace aussi fortement saturé.

Qu’as tu besoin de faire

Bien qu’il ne soit pas possible pour la plupart de gifler plus de budget, vous pouvez toujours faire preuve d’astuce pour étirer votre budget davantage. Selon vos besoins, vous devrez peut-être :

Pour plus d’aide sur la budgétisation PPC, rendez-vous sur ce qui suit :

7. Seuls 10 % des annonceurs optimisent leurs comptes Google Ads chaque semaine

De plus, 20% des gestionnaires de comptes ne font rien sur leurs comptes en un seul mois. La mauvaise nouvelle avec celui-ci ? Vous pourriez faire partie de cette statistique ! La bonne nouvelle? Votre concurrence pourrait être aussi

Qu’as tu besoin de faire

Gardez un œil sur votre compte et apportez régulièrement des modifications pour éviter toute surprise indésirable. Adoptez une routine PPC et assurez-vous de vérifier votre compte régulièrement. Pour commencer, essayez de programmer quelques minutes par semaine, par mois et par trimestre pour vérifier des domaines spécifiques de votre compte.

Source de l’image

Vous ne savez pas quoi optimiser ? Découvrez-le en une minute grâce à notre évaluateur de performances Google Ads gratuit.

8. Les publicités en ligne sont le type de média le moins diversifié aux États-Unis

Seulement 9% des personnes affirment que les publicités numériques sont la rencontre médiatique la plus diversifiée qu’elles aient eue. En comparaison, la télévision en réseau s’est classée beaucoup plus haut à 43%. De plus, 54% des personnes ne se sentent pas représentées culturellement dans les publicités en ligne. Sous tous les angles, PPC manque clairement de diversité d’une manière majeure.

Qu’as tu besoin de faire

Les gens sont attirés par les marques qui les représentent, pas seulement leurs points faibles et leur mode de vie, mais aussi leur origine culturelle. En tant qu’annonceurs, nous pouvons apporter un changement percutant en mettant en œuvre l’accessibilité et l’inclusivité dans notre publicité. De plus, plus vos annonces sont diversifiées, plus vous pouvez vous connecter et attirer de personnes. Pour faire ça:

9. 96% des consommateurs ne font pas confiance aux publicités

Rappelez-vous plus tôt comment j’ai mentionné que l’espace publicitaire payant est fortement saturé ? Nous nous sommes peut-être même rendus sales selon cette statistique.

Les publicités payantes sont à la hausse depuis longtemps, à tel point que les gens en deviennent insensibles. Et avec 96% des consommateurs ne faisant pas confiance aux publicités, les annonceurs doivent redoubler d’efforts pour prouver leur crédibilité.

Qu’as tu besoin de faire

Une excellente façon de commencer est de fournir une preuve sociale. Lorsque vous faites une réclamation dans une annonce, les gens ne vont pas simplement vous croire sur parole. Cependant, ils feront confiance à la parole d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un autre consommateur. C’est pourquoi les avis en ligne et la gestion de la réputation sont si importants lors de la diffusion d’annonces payantes. Une autre tactique consiste à inclure des « timbres » de crédibilité dans vos annonces lorsque cela est possible. Par exemple, vous pouvez inclure « certifié NASSM » ou « appartenant à une famille » dans votre texte publicitaire.

Vous pouvez également inclure des récompenses et des badges de partenariat dans vos pages de destination. De plus, essayez d’opter pour les attributs qui s’offrent à vous, comme appartenant à une femme, à un Noir ou à un vétéran pour obtenir cette touche plus personnelle et digne de confiance.

10. 67% des gens disent qu’une fois qu’une marque perd sa confiance, il n’y a plus moyen de la regagner

En plus des gens qui sont plus sceptiques à l’égard de vos publicités, 67 % des consommateurs perdront définitivement confiance dans une marque une fois que cette confiance sera rompue, que ce soit en raison de fausses déclarations, de biens ou de services endommagés, d’une mauvaise expérience client ou d’une erreur involontaire.

Qu’as tu besoin de faire

Ne perdez pas leur confiance, bien sûr ! Mais comment pouvez-vous faire cela ?

Source de l’image

11. Les recherches « à proximité » ont augmenté de 100 % entre 2019 et 2020

Cette statistique n’est effrayante que si vous êtes une marque nationale ou en ligne. La forte augmentation, bien sûr, est due aux blocages dus à la pandémie, mais il y a de fortes chances que les recherches «à proximité» continuent d’augmenter. Nous pouvons utiliser cette statistique comme un indice pour comprendre les habitudes de consommation d’aujourd’hui.

Qu’as tu besoin de faire

Ne soyez pas victime de ces statistiques effrayantes

Laissez les cris aux films d’horreur et évitez que les performances de votre compte ne vous prennent au dépourvu. La prise de conscience de ces points de données choquants est la première étape de la prévention. Comme je le dis toujours, les amis ne laissent pas leurs amis diffuser de mauvaises publicités PPC. Donc, pour récapituler, voici mes conseils pour éviter de faire partie de ces statistiques PPC effrayantes :

Ajustez et testez toujours votre texte publicitaire afin que vos publicités ne soient pas ignorées.Utilisez l’API de conversion Facebook pour éviter la perte de données de la transparence du suivi des applications iOS14.Commencez à collecter des données de première partie et essayez l’API de conversion de Facebook.Gardez vos formulaires concis et utilisez des formulaires pour prospects pour éviter les faux remplissages de formulaires. Tirez parti d’une stratégie multicanal pour gérer les bloqueurs de publicités. Faites preuve de créativité avec vos enchères et votre ciblage pour éviter les déficits budgétaires. Adoptez une routine PPC et respectez-la pour garder votre compte optimisé. Cater vos annonces à toutes les personnes dans votre public cible afin qu’il se sente mieux représenté. Utilisez des preuves sociales, des partenariats et des identifiants uniques pour prouver votre crédibilité. Maintenez la cohérence de la marque pour vous protéger contre la perte de confiance (pour toujours !). Approchez toujours le PPC d’un point de vue local à petite échelle pour garder au courant des tendances de consommation