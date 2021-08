11 stratégies de gestion du temps pour les travailleurs à distance pendant la pandémie de COVID-19

Photo de Brad Neathery sur Unsplash

Le télétravail offre de nombreux avantages. Vous pouvez commencer votre journée en prenant un café à la main et en portant un pyjama. Vous n’aurez pas à vous soucier des longues heures de trajet et des collègues bruyants.

Cependant, être un travailleur à distance efficace est une tâche difficile. Les interruptions fréquentes de la part des membres de la famille, la volonté incessante de consulter les médias sociaux et la communication vague avec les personnes âgées ne sont que quelques-uns des nombreux défis du travail à distance que vous devez surmonter pour être productif.

Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons explorer 11 stratégies pour mieux gérer votre temps tout en travaillant à distance.

Sans plus tarder, plongeons-nous dans :

1- Configurez votre poste de travail

Photo de Ebuen Clemente Jr sur Unsplash

Votre atmosphère de travail joue un rôle important dans la gestion efficace du temps. En installant un poste de travail dans votre maison, vous séparez votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Par conséquent, vous pouvez mieux vous concentrer sur votre travail et gagner du temps.

Vous vous demandez comment construire un poste de travail dans votre maison ? Eh bien, la première étape consiste à identifier l’endroit où vous pouvez placer votre bureau. Idéalement, vous devriez trouver un coin moins fréquenté dans votre maison, qui a une bonne lumière ambiante et une bonne ventilation.

Une fois que vous avez choisi un endroit pour installer votre poste de travail, l’étape suivante consiste à y installer votre bureau et votre chaise. Déplacez votre équipement, votre bloc-notes ou tout autre élément important pour votre nouveau poste de travail.

Vous pouvez également installer vos affiches préférées ou vos citations motivantes sur votre poste de travail pour le personnaliser.

2- Faites un programme pour la journée

Photo de Jessica Lewis sur Unsplash

Avoir un horaire de travail est essentiel pour une gestion réussie du temps dans le travail à distance.

Avec une planification intelligente, vous pouvez maximiser votre productivité, atteindre vos objectifs quotidiens et réduire votre niveau de stress. De plus, les horaires de travail vous laisseront probablement suffisamment de temps pour votre famille et vos amis.

Idéalement, vous devriez planifier votre travail la veille si vous le pouvez. Cela peut vous aider à gérer efficacement votre journée et vous pouvez gagner du temps que vous auriez autrement consacré à décider quoi faire ensuite chaque fois que vous terminez une tâche.

De plus, lorsque vous planifiez votre lendemain, vous devez conserver un certain temps tampon pour les événements et les interruptions imprévisibles.

Vous pouvez utiliser un bloc-notes, une feuille de calcul ou tout autre outil en ligne pour planifier votre journée. Peu importe comment vous le faites, le faire compte vraiment. Par exemple, les spécialistes du référencement peuvent utiliser le tableau de bord du référencement en marque blanche pour gérer toutes leurs activités de référencement par les sites Web en un seul endroit.

3- Prioriser les tâches

Photo par Austin Distel sur Unsplash

En effet, planifier votre travail la veille aide, mais cela ne fera pas l’affaire si vous ne priorisez pas les tâches que vous allez accomplir dans votre journée de travail.

Sans une hiérarchisation appropriée, vous pourriez vous sentir submergé avant même de commencer votre journée de travail. En hiérarchisant les tâches, vous vous donnez un point de départ, en mettant les roues en mouvement.

Ne t’inquiète pas. Vous n’avez pas besoin d’heures pour prioriser vos tâches. Tout ce dont vous avez besoin est de 10 à 15 minutes pendant la soirée pour vous asseoir et regarder la liste des tâches pour le lendemain. Ensuite, organisez ces tâches dans un ordre que vous allez suivre pendant votre journée de travail. Cela vous aidera à savoir sur quelle tâche vous devriez commencer à travailler une fois que vous avez terminé la tâche en main.

Lorsque vous hiérarchisez les tâches de la journée, assurez-vous de ne pas tenter plusieurs tâches complexes à la suite. Au lieu de cela, essayez de mélanger des éléments simples et complexes si vous voulez être productif tout au long de la journée.

4- Définir un délai pour chaque tâche

Photo de Sonja Langford sur Unsplash

En fixant une limite de temps pour chaque tâche, vous pouvez mieux passer votre temps et suivre votre journée de travail. De plus, les contraintes de temps peuvent vous obliger à rester concentré pendant votre journée. En conséquence, vous êtes moins susceptible de vous éloigner de votre travail.

Il va de soi que vous devez consacrer plus de temps aux tâches complexes et moins de temps aux tâches faciles et simples.

Au début, vous constaterez peut-être que certaines tâches prennent plus de temps que le temps que vous leur avez alloué. En outre, vous pouvez terminer quelques tâches plus rapidement que le temps imparti. C’est bon. Vous vous améliorerez dans la fixation des délais au fil des jours.

5- Utiliser un logiciel de suivi du temps

Les médias sociaux créent une dépendance et nous avons une envie irrésistible de rafraîchir nos boîtes de réception.

Même si vous définissez des limites de temps pour les tâches que vous allez accomplir au cours de votre journée de travail, il est courant de perdre la notion du temps. L’utilisation d’un logiciel de suivi du temps peut donc être très utile pour comprendre comment vous passez votre journée de travail.

De plus, un logiciel de suivi du temps peut vous aider à comprendre combien de temps vous prenez pour accomplir différentes tâches. En conséquence, vous serez en mesure de trouver et de minimiser les inefficacités et les irrégularités dans votre horaire de travail. Et vous pouvez bien planifier et hiérarchiser votre journée de travail pour gagner en efficacité.

Certaines applications logicielles de suivi du temps ont de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la création de feuilles de temps, la génération de factures, etc. Ainsi, si vous êtes payé à l’heure, un outil de suivi du temps peut vous faciliter la tâche en automatisant de nombreuses tâches improductives.

6- Évitez le multitâche

Photo de The Creative Exchange sur Unsplash

Ce n’est pas parce que vous essayez d’accomplir plusieurs tâches à la fois que vous en ferez plus en moins de temps. En fait, cela peut être tout le contraire.

Lorsque vous gérez deux tâches ou plus simultanément, votre cerveau a besoin de temps pour se recentrer chaque fois que vous effectuez un changement. Lorsque vous déplacez continuellement la mise au point de l’une à l’autre, vous perdez beaucoup de temps à vous recentrer.

Selon l’article de la Harvard Business Review,

« En fait, nous ne sommes pas multitâches. Nous changeons de tâche, passons rapidement d’une chose à une autre, nous interrompons de manière improductive et perdons du temps dans le processus.

Le même article rapporte que notre productivité peut baisser jusqu’à 40 % lorsque nous essayons d’effectuer plusieurs tâches à la fois.

Prenez donc l’habitude de consacrer toute votre attention à la tâche à accomplir. Une fois cela fait, passez à la tâche suivante de votre liste.

7- Améliorer la communication

Photo de Chris Montgomery sur Unsplash

Le manque de compréhension, les explications incorrectes et les messages ambigus peuvent entraîner des retards importants dans le travail quotidien. Puisque vous travaillez seul, un léger malentendu peut entraver considérablement le résultat final.

Par conséquent, une communication et une collaboration efficaces sont essentielles pour une gestion efficace du temps.

Qu’il s’agisse d’attribuer des tâches, de partager des fichiers ou de communiquer sur des projets, il doit y avoir un processus bien défini. Vous ne voulez pas perdre des messages importants en jonglant avec différents outils.

Vous pouvez avoir des discussions internes sur Slack, tandis que les communications officielles peuvent se faire par e-mail. Mais assurez-vous de ne pas les mélanger.

Suivez également les règles établies concernant les appels et les réunions afin de ne manquer aucun appel / réunion important. Cela vous aidera à travailler systématiquement.

8- Minimiser les distractions Web

Photo par Austin Distel sur Unsplash

Lorsque vous travaillez à distance, connecté au Web tout au long de la journée de travail, les distractions sont inévitables.

Une notification Instagram sonne, et avant que vous ne le sachiez, vous perdez une heure à parcourir votre flux. Vous avez envie de regarder une vidéo et vous finissez par regarder toute la soirée.

Vous devez donc trouver des moyens de réduire ces distractions si vous voulez être productif. Mais comment?

Tout d’abord, faites une liste des choses qui vous distraient, c’est-à-dire les notifications push mobiles et les alertes de bureau. Ensuite, vous pouvez les désactiver ou les faire taire pendant que vous travaillez. Et arrêtez-vous de vérifier vos e-mails plusieurs fois par jour et les réseaux sociaux toutes les quelques minutes.

Lorsque vous réduisez les distractions Web, votre productivité s’améliorera certainement.

9- Prenez des pauses programmées

Photo de freestocks sur Unsplash

Faire des pauses peut sembler contre-productif. Mais vous devez savoir que vous n’êtes pas conçu pour travailler sans relâche. Votre corps a ses limites physiques et cognitives. Après une certaine période, vous perdez votre concentration et votre efficacité diminue.

Les pauses programmées vous garderont au frais pendant toute la journée de travail. Ils vous aident également à rester alerte, à réduire le stress et à prévenir l’épuisement professionnel. En conséquence, vous serez plein d’énergie pour gérer les tâches à accomplir.

Prévoyez donc de courtes pauses à intervalles réguliers en plus des pauses déjeuner et goûter.

Même si vous courez contre une date limite, vous devez prendre des pauses à des heures programmées, bien que vous puissiez en limiter la durée. Cela améliorera votre efficacité.

10- Récompensez-vous

Les récompenses sont un excellent facteur de motivation pour rester concentré. Ils génèrent des émotions positives. Lorsque vous prévoyez de vous récompenser après avoir atteint une étape particulière, vous restez déterminé à travailler dur.

Cependant, vous récompenser ne signifie pas que vous pouvez faire une pause cinéma après avoir terminé une tâche. Au lieu de cela, les récompenses doivent être réservées uniquement aux étapes importantes.

Terminer un rapport complexe, développer un processus de travail utile ou finaliser une affaire fantastique sont quelques exemples d’événements où vous pouvez aller de l’avant pour vous récompenser.

Que devriez-vous vous récompenser ?

Vous pouvez opter pour tout ce qui vous rend heureux et rajeuni. Les friandises de votre réfrigérateur, regarder vos vidéos préférées et écouter votre musique préférée ne sont que quelques bons exemples de récompenses.

11- Prendre soin de la santé mentale

Photo de Nik Shuliahin sur Unsplash

Le travail à distance est souvent une affaire solitaire. En fait, 20% des télétravailleurs luttent contre la solitude. Et la pandémie en cours a aggravé la situation, laissant un nombre important de travailleurs à distance émotionnellement vulnérables.

Pouvez-vous vous consacrer à cent pour cent au travail si vous ne vous sentez pas bien émotionnellement ? Personne ne peut.

Il est donc impératif que vous preniez soin de votre santé mentale tout en travaillant à distance.

Faire partie de communautés/groupes de soutien en ligne, faire des méditations, rester en contact avec les membres de votre famille et vos amis sont de bons moyens de prendre soin de votre santé émotionnelle.

Un esprit sain et sain est indispensable pour devenir productif.

Pensée finale

Le travail à distance comporte de nombreux avantages et défis. Pour tirer le meilleur parti de votre journée en télétravail, vous devez suivre une approche stratégique. Les stratégies mentionnées ci-dessus vous aideront à rester sur la bonne voie. En conséquence, vous serez plus productif.