11 trottinettes électriques à offrir ce Noël (et certaines coûtent moins de 300 euros) | Moteur

Si vous souhaitez offrir un scooter mais ne savez pas lequel, voici quelques suggestions dans différents segments de prix.

Petit à petit, les trottinettes électriques ont envahi nos villes, devenant pratiquement omniprésentes aussi bien en location qu’en propriété, car pour de nombreux utilisateurs elles sont un moyen idéal pour se déplacer au quotidien.

Maintenant que Noël approche Vous songez peut-être à offrir une trottinette électrique à votre enfant, un parent ou un ami. Dans un tel cas, il y a tellement de modèles à choisir qu’il est difficile de franchir le pas.

Tout d’abord, nous vous recommandons de lire notre guide d’achat de trottinettes électriques, avec tout ce qu’il faut savoir avant d’en acheter une.

En outre, nous avons compilé onze modèles qui seraient un cadeau parfait, et certains sont également assez bon marché.

iScooter avec 20 km de batterie pour 254 €

iScooter pour 254 €

Cecotec Bongo Serie A Connecté avec 25 km de batterie pour 299€

La trottinette électrique Cecotec est dotée d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté, et elle ne pèse que 13,5 kg. Il se connecte au mobile via une application.

HiBoy S2 Lite avec 16 km de batterie pour 299 €

Hiboy S2 Lite

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential avec 25 km de batterie pour 349 €

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il dispose de 20 km d’autonomie de batterie avec 25 km/h de vitesse maximale.

Smartgyro Baggio 10 avec 25 km de batterie pour 353 €

Smartgyro Baggio 10

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 avec 25 km de batterie pour 371 €

Le nouveau scooter électrique Xiaomi avec une meilleure batterie, un moteur plus puissant et une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres.

iScooter avec siège et 40 km de batterie pour 509 €

iScooter iX4

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 avec 45 km de batterie pour 549 €

Cette version du populaire scooter Xiaomi améliore l’autonomie, qui s’élève déjà à 45 km. De plus, il dispose d’un moteur de 300W bien plus adapté pour surmonter de grandes pentes.

Aprilia eSR1 avec 25 km de batterie pour 561 €

Aprilia eSR1

Smartgyro Speedway avec 45 km de batterie pour 599 €

Piste de vitesse Smartgyro

Cecotec Bongo Series Z Off Road avec 40 km de batterie pour 649 €

Cecotec Bongo Z Series Offroad

