11 trouvailles sympas dans la dernière mise à jour et le contenu téléchargeable

Capture d’écran : Nintendo

Animal Crossing: New Horizons’ Nintendo Direct de la semaine dernière était une avalanche d’informations sur les nouveaux objets, le gameplay et les personnages à venir dans le jeu à la fois dans sa mise à jour gratuite et dans le DLC payant Happy Home Paradise le 5 novembre. Lisez la suite pour quelques petits détails intéressants sur tout ce qui vient que vous n’avez peut-être pas remarqué la première fois.

La grande mise à jour Animal Crossing: New Horizons 2.0 ajoute tout, du café Brewster aux nouveaux styles de coupe de cheveux, tandis que le DLC à 25 $ permettra aux joueurs de se mettre au travail pour personnaliser de nouvelles maisons de vacances pour leurs villageois préférés. Le 15 octobre Direct de 23 minutes a également montré beaucoup d’autres trucs sympas qu’il était facile de manquer si vous n’y prêtiez pas une attention particulière, comme les machines à bulles, les grandes roues et les stations de combat de jeu sur PC. Voici 11 autres observations intéressantes.