11 trucs et astuces pour les débutants Halo Infinite

Pour ceux d’entre vous qui ont récemment sauté dans le Halo infini bêta multijoueur, vous vous lancerez dans ce qui pourrait être l’un des plus grands jeux FPS sorti cette année. Infinite semble avoir attiré l’attention des joueurs grâce à l’introduction d’une vaste nouvelle gamme d’armes et de capacités dans le bac à sable classique Halo.

Cela étant dit, si vous êtes un nouveau joueur dans la franchise, ou peut-être quelqu’un qui n’a pas plongé ses orteils dans les bottes de Master Chief depuis un certain temps, cela peut être beaucoup à assimiler à la fois ! Pour vous aider à vous habituer, Dorrani a une nouvelle vidéo qui passe par onze trucs et astuces pour les débutants c’est à voir absolument.

Beaucoup de ces conseils sont peut-être familiers à ceux qui ont bravé Blood Gulch sur la Xbox originale, mais même les strats les plus classiques restent de véritables piliers du gameplay, même toutes ces années plus tard. L’importance des grenades, par exemple, est le premier conseil évoqué par Dorrani en raison de la puissance que ces atouts offensifs vous donnent dans les combats.

Si vous êtes comme moi et que vous sautez le pas des tireurs plus tactiques comme Valorant ou Rainbow Six: Siege into Halo Infinite, cette vidéo est également un excellent rappel des habitudes que vous devrez abandonner si vous voulez bien performer en ligne. Comme constamment en mouvement ! Je ne peux pas compter le nombre de fois où je me suis surpris à jouer lentement…

Vous pouvez consulter la vidéo intégrée ci-dessus pour des pépites d’informations plus précieuses. Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires comment vous trouvez cette nouvelle expérience Halo. Si vous recherchez plus de Halo Infinite, nous avons couvert la discussion en cours sur le pass de combat, les principaux problèmes avec celui-ci et 343 Industries déclarant son intention de résoudre ces problèmes.