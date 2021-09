114 espèces d’oiseaux dans une seule ferme

18/09/2021 à 12:14 CEST

Les oliveraies bien gérées finissent par devenir une explosion de biodiversité qui profite non seulement à l’écosystème, mais aussi à la ferme oléicole elle-même. Ceci est démontré dans toutes les expériences menées en Espagne pour renforcer le rôle de l’oliveraie en tant que «régénérateur» écologique. Une seule ferme à Jaén, dédiée à cette culture, rassemble 114 espèces d’oiseaux différentes.

La Société espagnole d’ornithologie (SEO / BirdLife) a présenté ce mercredi le Cortijo Guadiana Bird Guide, dans lequel elle documente jusqu’à 114 espèces d’oiseaux de différents environnements après sept ans de travail de surveillance scientifique dans les près de 1 800 hectares d’oliveraies, de montagne et berge de la ferme Cortijo Guadiana, dans la province de Jaén.

Le guide, préparé en collaboration avec la société productrice d’huile, Aove Castillo de Canena, a servi à démontrer le potentiel “surprenant” de l’oliveraie pour accueillir autant d’espèces, depuis Ce chiffre représente plus de 85 pour cent des espèces qui coexistent dans le parc national de Guadarrama, soit plus de 60 pour cent de toutes les espèces des Sierras de Cazorla, Segura et las Villas.

Concrètement, la ferme compte un nombre considérable d’espèces reproductrices qui installent leurs nids dans les branches des oliviers, comme c’est le cas des verdiers, verdiers et chardonnerets ; chouettes, huppes et mésanges; ou perdrix, engoulevents, vautours et boiteux.

De plus, à l’automne, des espèces d’oiseaux migrateurs telles que des moustiquaires, des pies-grièches, des gobe-mouches et des parulines apparaissent dans l’oliveraie. Les premiers oiseaux hivernants font également leur apparition, comme la calotte noire, le rouge-gorge, l’étourneau sansonnet et la grive, la bergeronnette printanière ou le pipit commun. Le faucon ou différents oiseaux de proie affluent également vers les oliveraies, explique SEO / BirdLife.

De même, différentes espèces liées à la végétation fluviale coexistent dans l’oliveraie, telles que les zarceros, les tarabillas, les oropendolas ou les scops ; d’autres de plus grande taille comme le grand cormoran, le héron bovin, le héron cendré ou le héron bleu, ou d’autres qui cherchent refuge dans les fermes ou dans d’autres bâtiments. En plus d’avoir plusieurs espèces menacées, comme l’alzacola rougeâtre, la pie-grièche royale et la tourterelle européenne.

En plus de cette biodiversité, l’entreprise collaboratrice a mis en évidence que la présence de ces oiseaux fait que la matière première (l’olive) a une meilleure qualité environnementale. Selon EVOO, cette olive “s’avère être un excellent aliment, sain et nutritif, sans résidus toxiques”.

Le directeur exécutif de SEO / BirdLife, Asunción Ruiz, a souligné que le guide « est un exemple extraordinaire qu’il est possible, rentable et nécessaire, de développer des alliances et des accords avec des agriculteurs et des entrepreneurs.

“Travailler pour des oliveraies plus vivantes, c’est avancer pour obtenir des huiles meilleures, plus saines, plus savoureuses, plus durables, en tissant un réseau qui relie des producteurs fiers de leur travail en faveur d’un environnement plus sain, de consommateurs plus satisfaits et plus d’oiseaux”, a dit.

Programme « Olivares vivants »

En fait, il y a quelques mois à peine, les résultats du programme ‘Olivares vivos’ ont été publiés, auquel l’Université de Jaén et le CSIC ont participé sous la coordination de SEO / BirdLife. Le programme a montré qu’un autre modèle d’oléiculture est possible.

Les premiers résultats confirment un rétablissement des espèces et une augmentation très significative de l’abondance de la flore et de la faune en seulement trois ans. De plus, il est rentable : il ne diminue pas la productivité, il représente un économies d’engrais et de produits phytosanitaires et apporte une valeur ajoutée à vos productions.

Après trois ans de mesures agro-environnementales dans les oliveraies qui ont commencé en 2016 la conversion à Olivares Vivos, 339 288 enregistrements de flore et de faune ont été collectés, 83 446 enregistrements de plus que dans l’échantillonnage effectué avant les actions (30% de plus).

Le nombre d’espèces d’oiseaux, de fourmis, d’abeilles et de plantes a augmenté entre 7% et 12%, et leur abondance a augmenté de 40% par rapport aux oliveraies témoins. Les perspectives sont encore meilleures : à moyen terme, 35 % supplémentaires de la faune pourraient encore être récupérés.

Ces chiffres donnent une idée de “l’impact extraordinaire sur la conservation de la biodiversité qu’aurait l’extension et la vulgarisation de ce nouveau modèle d’oléiculture”, selon les responsables de l’étude.

Cela peut vous intéresser : Explosion de la biodiversité dans les oliveraies andalouses avec le programme Life