117 nouveaux modèles de smartphones lancés en Inde en janvier-juin – 54 d’entre eux avec des puces Mediatek

in

Malgré les problèmes de pandémie et de problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’Inde comptait un total de 117 modèles de smartphones lancés par diverses marques entre janvier et juin 2021. Sur les 117 dévoilés, 54 modèles arboraient un SoC MediaTek, ce qui en fait le vainqueur haut la main. parmi les fabricants de puces. Qualcomm a mené les lancements de smartphones 5G avec 20 des 35 modèles lancés à l’aide de son chipset.

Parmi les marques de smartphones, Samsung était en tête avec 16 lancements, suivi de près par Realme avec 15. Vivo était en troisième position avec 10 lancements. À travers les marques, 178 variantes de modèles ont été lancées pour différents segments de prix avec différentes configurations, selon un rapport de l’agence d’études de marché Techarc.

Besoin de fabricants nationaux de copeaux de feutre

(Crédit image : TechArc)

En publiant le rapport India Smartphone Chipset Report, Faisal Kawoosa, analyste en chef, Techarc a déclaré : « La sélection d’un fournisseur de chipset est une décision importante pour les OEM, leur permettant de créer des smartphones avec un équilibre idéal entre fonctionnalités, performances et expérience.

Il a ajouté : “C’est un domaine où l’Inde doit poursuivre rigoureusement l’ambition d’AtmaNirbhar et avoir bientôt un acteur national fabriquant des chipsets pour smartphones et autres appareils intelligents. Nous avons de l’espoir dans des joueurs comme Saankhya Labs.”

Le Snapdragon 888 de Qualcomm et le Helio G35 de MediaTek sont pris dans une impasse pour le slot de chipset n°1. Au total, 9 modèles chacun ont été lancés à l’aide de ces chipsets. « Cela est clairement dû à l’intérêt croissant pour les jeux sur smartphone et aux fabricants d’équipements d’origine qui lancent des appareils d’expérience de jeu optimaux à tous les niveaux de prix », a déclaré Techarc.

Dans les smartphones 5G, le Snapdragon 888 de Qualcomm était en tête avec 9 modèles lancés, suivi du Snapdragon 870 de Qualcomm, du Dimensity 800U de MediaTek et du 700 de MediaTek à la deuxième place avec 5 lancements chacun.

Kavita Behera, analyste chez Techarc, a déclaré : « Les segments Premium et Luxe sont les points forts de Qualcomm, car il introduit généralement les SoC de nouvelles plates-formes en s’alignant d’abord sur les plans des fabricants de smartphones pour offrir d’abord la dernière technologie dans les segments premium. Cependant, les principaux segments de volume de base et milieu de gamme sont fortement détenus par MediaTek. »

Le segment de base (Rs 6K à 12K) a le plus d’acheteurs

(Crédit image : TechArc)

En termes de variantes maximales lancées sur un chipset, Helio G80 de MediaTek et Snapdragon 732G de Qualcomm ont été utilisés comme SoC pour 11 variantes chacun par les fabricants de smartphones.

MediaTek a proposé un portefeuille plus large avec 17 chipsets différents tandis que 15 chipsets de Qualcomm ont été choisis par différentes marques.

Dans le segment d’entrée (moins de Rs 6 000), 3 smartphones sur 10 lancés l’étaient sur UNISOC, 2 sur Qualcomm et 1 sur un chipset MediaTek. Ce segment est essentiel pour élargir la base d’utilisateurs de smartphones en Inde et aider des millions d’utilisateurs de featurephones à se mettre à niveau. “Cependant, les équipementiers doivent encore trouver un produit idéal pour ce segment avec un équilibre idéal entre expérience et prix.”

Le segment de base (6 000 Rs – 12 000 Rs) était dominé par MediaTek, 26 modèles de smartphones ayant été lancés à l’aide du chipset de la société sur un total de 42 smartphones lancés au cours de la période.

Le segment de base reste le segment le plus important avec 46,1% des ventes de smartphones au cours de la période.

Le segment intermédiaire (Rs 12 001 – Rs 25 000) est un autre segment en forte croissance, et là aussi MediaTek est le leader avec 23 modèles de smartphones sur 42 lancés sur son chipset. En comparaison, seuls 17 modèles de smartphones ont été lancés sur un chipset Qualcomm. Ce segment est le 2ème plus grand segment par les ventes contribuant à 39,7%.

Le segment Premium (Rs 25 001 – Rs 50 000) est fort avec Qualcomm avec 13 des 19 modèles de smartphones lancés sur un chipset Snapdragon. Dans ce segment, MediaTek a eu 5 lancements. Le segment a contribué à 8,7% des ventes de smartphones entre janvier et juin 2021.

Dans le segment Luxe (plus de Rs 50,00), Qualcomm est le seul fournisseur de chipsets pureplay fabless avec 7 smartphones sur 10 lancés dans le segment. MediaTek n’a pas encore fait d’incursion dans le segment. Le segment a contribué à 1,3 % des ventes de smartphones au cours de la période.

Le nœud 5 nm reprend en Inde avec 13 modèles de smartphones lancés avec cette taille de chipset. Cependant, un maximum de (40) smartphones ont été lancés sur un nœud de 12 nm.