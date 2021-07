119-84. Le record de Durant propulse les États-Unis au deuxième rang

31/07/2021 à 16h11 CEST

Kevin Durant n’est plus seulement le leader de cette équipe américaine de Tokyo 2020, mais le plus grand buteur de basket-ball olympique américain de son histoire. Ses 23 points pour réveiller les Etats-Unis face à la République tchèque (119-84) lui permettent de venir à bout Carmelo Anthony et place son équipe comme probablement le meilleur deuxième du groupe, avec un différentiel de +82.

Le joueur qui Gregg Popovitch, sélectionneur américain, sollicité pour l’accompagner à Tokyo 2020, il est déjà le meilleur buteur du basket olympique américain avec 354 points qui dépassent les 336 points de Carmelo Anthony accumulés entre Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. ‘KD’ l’a fait en seulement trois éditions.

Leur prestation a réveillé un groupe de stars qui, jusqu’à la pause, avait eu bien des difficultés à venir à bout d’une République tchèque aussi dynamique et performante qu’eux, emmenée par Tomas Satoranski (12 points, 6 rebonds et 8 passes décisives) et Jan Vésly (13, 3 et 4), qui a duré jusqu’au troisième tour.

A partir de là, les USA ont cassé le match en mettant leur premier dix d’écart grâce à l’entame de Durant et la poursuite de Vacances à Jrue (57-47, min. 24), et depuis c’est un pur « show » nord-américain, surtout depuis le triple (20 hits de 41 tentatives, 49%) dans lequel ils ont peaufiné leurs numéros Jayson tatum (27 points) et Zach LaVine (13).

Jusqu’à ce que le spectacle arrive, les États-Unis ont dû ramer pas mal, car l’amélioration qui aurait pu être perçue contre l’Iran s’est diluée dans les deux premières minutes contre la République tchèque : deux bonnes défenses tchèques et un vol de Blake Schilb (17 points aujourd’hui) a mis un départ 2-9 qui a forcé Popovitch pour arrêter la réunion après deux minutes.

Schilb il semblait avoir les trois points qui manquaient aux Etats-Unis (1 sur 5) lorsqu’ils ont réalisé leur troisième sans faute pour faire monter le revenu tchèque (7-17, min. 5). Durant a attrapé l’équipement derrière son dos, Damien Lillard Oui Zach LaVine ils sont entrés dans les triples, mais cela n’a pas suffi à déplacer la direction tchèque en fin de quart (18-25).

Les Américains ont resserré leur défense de zone et ont commencé à courir, mais l’équipe d’Europe centrale a répondu au match avec Satoranski et ses intérieurs.

Durant casser le pont avec deux triplés consécutifs pour faire virer le duel vers les stars et les rayures (37-33, min. 14). À cette époque, il était déjà le meilleur buteur de tous les temps pour les États-Unis aux Jeux, mais Vesely il serrait pour entretenir l’orgueil tchèque et le faire se reposer (47-43) plus que vivant.

Le détenteur du record Durant Il a insisté pour continuer à tirer le sien après l’entracte… Et cette fois, il a réussi, car Lillard Oui Vacances à Jrue ils ont rejoint le parti pour générer la première avance américaine de dix points (57-47, min. 24).

Dès lors, les États-Unis ont commencé à jouer plus couramment en attaque et la République tchèque était à court de ressources pour suivre. Seul David Jelinek a tenu le coup, et le dernier tronçon américain était presque définitif : un 14-2 dans les trois dernières minutes, de 68-58 à 82-60 avec le triple qui a clôturé le quart, signé, bien sûr, par Kevin Durant.

Lorsque l’équipe tchèque a voulu rendre des comptes, la dalle qui leur est tombée dessus était déjà de 26 points (86-60). Le visage du technicien Ronen Ginzburg Tout était dit, ils étaient déjà piégés dans le « show » américain et de là, ils ne pouvaient pas sortir.

Malgré tout, Popovich a demandé à son équipe de prendre la tête : il fallait en rajouter le plus possible pour assurer la place de meilleur second du groupe, et foi que ses élèves étaient mis : deux triples d’affilée par Tatum portaient le revenu à trois dizaines (94-64). Pas de problème avec le panier qui a arrêté le duel pendant quelques minutes a stoppé les Américains, qui ont terminé avec un 119-84 et espèrent être dans le battage médiatique des meilleurs pour le tirage au sort qui déterminera les quarts de finale.

– Fiche technique:

119 – États Unis (18 + 29 + 35 + 37): Lillard (8), Holiday (11), Booker (5), Durant (23), Adebayo (6) -quintette initial-, Grant, Green (8), Johnson, LaVine ( 13), McGee (10), Middleton (8) et Tatum (27).

84 – République tchèque (25 + 18 + 17 + 24): Satoransky (12), Schilb (17), Bohacik (2), Vesely (13), Balvin (15) -quintette initial-, Auda (6), Jelinek (7), Palyza (7), Peterka, Sehnal (5), Sirina et Vyoral.

Arbitres: Aleksandar Glisic (SRB), Manuel Mazzoni (ITA) et Maripier Malo (CAN). Eliminé par cinq fautes personnelles de l’Américain Devin Booker (min. 33).

Incidents: match de la troisième journée du groupe C du tournoi de basket-ball masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputé à la Saitama Super Arena, sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.