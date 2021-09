119 vidéos pour adultes trouvées dans le téléphone portable et l’ordinateur portable de Raj Kundra, un homme d’affaires était sur le point de les vendre pour Rs 9 crore: Police de Mumbai

in

La direction de la criminalité de la police de Mumbai a publié une circulaire d’alerte contre l’accusé en fuite Yash Thakur alias Arvind Srivastava et Pradeep Bakshi, qui est un collaborateur de Raj Kundra.

Un jour après qu’un tribunal de Mumbai a accordé la libération sous caution à Raj Kundra dans le cadre d’une affaire de films illicites, la Direction de la criminalité de la police de Mumbai a déclaré mardi avoir trouvé 119 vidéos pour adultes du téléphone portable et de l’ordinateur portable de l’homme d’affaires qu’il prévoyait de vendre pour 9 crores de roupies.

Cela survient un jour où Kundra est sorti de la prison d’Arthur Road, dans le centre de Mumbai, où il a été placé sous garde judiciaire au cours des deux derniers mois. Un tribunal d’instance de Mumbai avait autorisé lundi la demande de mise en liberté sous caution de Kundra pour avoir fourni une caution de 50 000 roupies.

