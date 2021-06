11e journée de la Major League Soccer : Aperçu du match de Portland Timbers

in

19/06/2021 à 4h30 CEST

Dimanche prochain à 04h30 se jouera le match de la onzième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Bois de Portland et à Ville sportive de Kansas dans le Parc de la Providence.

le Bois de Portland vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Union de Philadelphie dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des sept matches disputés à ce jour avec un chiffre de neuf buts pour et 11 contre.

Du côté des visiteurs, le Ville sportive de Kansas a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui Dynamo de Houston dans son fief et le Tremblements de terre de San José à l’extérieur, 3-2 et 1-3 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Bois de Portland. À ce jour, sur les huit jeux que le Ville sportive de Kansas En Major League Soccer, il en a remporté cinq avec un bilan de 15 buts pour et 10 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Bois de Portland Il a réalisé un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Ville sportive de Kansas ils ont gagné deux fois et ont été battus deux fois dans leurs quatre matchs disputés, ce qui en fait un bon joueur en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Parc de la Providence, en fait, les chiffres montrent cinq défaites et trois nuls en faveur de la Bois de Portland. De même, l’équipe locale a une séquence de trois matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Ville sportive de Kansas. La dernière fois qu’ils ont joué le Bois de Portland et le Ville sportive de Kansas Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et ils ont fini par faire match nul 2-2.

Actuellement, le Ville sportive de Kansas il est en tête du classement avec sept points d’écart par rapport à son rival. le Bois de Portland Il a neuf points dans le casier, se classant huitième. Quant à l’équipe visiteuse, le Ville sportive de Kansas, est deuxième au classement avec 16 points.