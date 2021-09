12.700 demandes d’inscription et club en attente de Procicat

in

09/06/2021 à 17:42 CEST

Les gens veulent du football en direct et malgré le revers de Majorque, l’équipe a accroché dans ces premiers jours de retour dans l’élite du football espagnol. Un mois très difficile attend l’équipe de Vicente Moreno avec des matches contre l’Atlético de Madrid, le Betis, Alavés et Séville et les supporters veulent être le 12e joueur des matches au stade RCDE.

Ce petit ‘tourmalet’ démarre dimanche prochain contre l’équipe Simeone et les abonnés du club bleu et blanc ont clôturé hier la date limite des candidatures avec pratiquement 13.000 billets demandés, selon ‘La Voz Perica’. Cela signifie plus de 30% qu’actuellement le Procicat permet comme capacité dans les stades de football.

Changement possible ?

Si les choses ne changent pas, l’Espanyol devra faire un tirage au sort pour distribuer les billets car il y a plus de demande que l’offre limitée dont le club dispose actuellement. Quelque chose qui pourrait changer le lendemain 9. Ce jeudi, la Procicat envisage de décider si la capacité maximale est prolongée ou non. Si c’est le cas, le club dispose de l’appareil prêt à répondre à la demande des abonnés de l’équipe. Du côté de la Santé, ils ne voient pas d’un bon œil l’expansion à 60% dans les stades de football. Il faut attendre la décision finale de la Procicat.