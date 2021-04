12 accessoires essentiels pour votre Chromebook 2021

Votre Chromebook est une machine de productivité, et pour rester productif, vous avez parfois besoin de plus qu’un simple ordinateur portable. Une souris est souvent plus confortable et naturelle qu’un petit trackpad, et avez-vous déjà essayé de rejoindre un appel vidéo sans utiliser d’écouteurs? C’est toujours un mauvais moment. En gardant tout cela à l’esprit, nous avons dressé une liste de certains des meilleurs accessoires pour Chromebook qui vous aideront à maximiser votre expérience et à tirer le meilleur parti de votre machine, que ce soit pour le travail ou les loisirs!

Bluetooth ou sans fil: Logitech Pebble M350



Les trackpads sont corrects, mais rien ne vaut une bonne souris! Cette souris a une belle forme mince qui la rend facile à glisser dans votre sac et à partir. Vous pouvez soit l’utiliser avec Bluetooth, soit utiliser le tout petit récepteur sans fil qui se range sous la plaque supérieure magnétique de la souris.

À partir de 26 $ chez Amazon 29 $ chez Best Buy

Stockage MOAR !: Samsung EVO Select



Vous en avez pour votre argent avec l’EVO Select, qui est disponible dans des tailles allant de 32 Go à 512 Go. Si votre Chromebook ne dispose pas de suffisamment d’espace ou si vous souhaitez stocker tout ce que vous possédez, cette carte microSD est là pour vous.

À partir de 8 $ chez Amazon

Conçu pour Chrome: clavier sans fil Logitech K580, édition Chrome OS



Les touches de fonction Chrome OS sont difficiles à trouver sur un clavier Bluetooth sans dépenser des tonnes d’argent ou obtenir des touches personnalisées, mais Logitech propose une version spécifiquement pour les Chromebooks! Il dispose également d’un pavé numérique et de la possibilité de basculer rapidement entre deux appareils.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Compresseur mince et rapide: chargeur mural USB-C PD RAVPower 45 W



C’est l’un des chargeurs USB-C 45 W les plus minces que nous ayons vus jusqu’à présent grâce à la technologie GaN qui l’aide à atteindre ces vitesses plus élevées dans un encombrement réduit. Ce n’est pas le meilleur pour les chargeurs d’aéroport bondés, mais c’est idéal pour cet espace mince entre votre bureau et le mur.

20 $ chez Amazon

Connectez tout: Hub USB-C AUKEY Link PD Pro



Si votre Chromebook ne dispose pas de suffisamment de ports ou des ports dont vous avez besoin, comme le Lenovo Duet à port unique, vous avez besoin d’un concentrateur. Celui-ci dispose de huit ports, dont Ethernet, HDMI et de trois ports USB-A, ainsi que d’une charge PD pass-through de 100 W.

34 $ chez Amazon

Idéal en déplacement ou à la maison: le hub Uni USB-C



Le câble détachable de ce hub est idéal pour les voyages, mais lorsque vous êtes à la maison, j’adore mon hub Uni car je peux passer à un câble plus long et le transformer en une station d’accueil compacte sur mon bureau debout à la maison. Je recommande le modèle 8 en 1 pour Ethernet.

30 $ chez Amazon (6-en-1) 40 $ chez Amazon (8-en-1)

Doublez votre espace d’écran: moniteur IPS BenQ GW2480 24 pouces



Les Chromebooks sont agréables et portables, mais cela signifie également qu’ils n’ont pas de grands écrans. Lorsque vous êtes à un bureau, pouvoir connecter un deuxième écran peut considérablement augmenter votre productivité – ou du moins vous permettre de regarder Twitch en plein écran tout en faisant vos devoirs.

Prêt à basculer: les écouteurs Bluetooth TaoTronics ANC



Le marché Bluetooth propose enfin des écouteurs abordables avec à la fois une suppression active du bruit et une charge USB-C. Woo hoo! Cette charge rapide USB-C vous permet de récupérer deux heures de lecture après une charge de cinq minutes et d’obtenir une batterie complète de 35 heures après 45 minutes.

55 $ chez Amazon

Confortables et colorés: les écouteurs filaires LUDOS Clamor



Bien que les téléphones Android abandonnent peut-être les prises 3,5 mm, ils sont bien vivants sur les Chromebooks. C’est une excellente nouvelle pour vous, car des écouteurs bien câblés avec des embouts en mousse à mémoire de forme et des commandes en ligne sont facilement disponibles dans une douzaine de couleurs.

20 $ chez Amazon

M’entends-tu maintenant?: Blue Snowball iCE



Ce microphone USB de style rétro n’est ni super sophistiqué ni super cher, mais Blue fait d’excellents micros et celui-ci est parfait pour une utilisation pendant les appels vidéo au lieu du micro intégré. Il n’y a pas de prise casque intégrée, mais presque tous les Chromebooks en ont.

Transport de toutes les couleurs: Housse pour ordinateur portable MOSISO avec étui pour accessoires



La plupart des housses d’ordinateurs portables sont disponibles dans des tailles de 13 à 16 pouces, mais MOSISO nous couvre les utilisateurs de Chromebook compacts – jeu de mots – avec l’option pour les étuis de 11,6 à 12,3 pouces également! La pochette d’accessoires séparée est plus facile à emballer sans grumeaux gênants.

À partir de 14 $ chez Amazon

Câble de charge compatible: câble Anker Powerline + C à C 2.0 (6 pieds)



C’est le câble USB-C que je porte le plus souvent pour charger mes Chromebooks et mes téléphones Android, car il s’agit d’un câble de haute qualité avec une enveloppe de transport magnétique et velcro pratique. Cette enveloppe et la gaine tressée du câble devraient aider ce câble à durer des années.

16 $ chez Amazon

Voici les meilleurs accessoires Chromebook à la maison et en déplacement

L’utilisation des bons outils avec votre Chromebook peut vous aider à maximiser votre productivité et votre plaisir. Si vous cherchez à créer une excellente station de travail pour votre Chromebook à la maison – je le fais à mon bureau debout – j’ai converti mon hub Uni USB-C en une station d’accueil en échangeant le câble inclus pour un C-to- plus long. Câble C pour que je puisse brancher sur Ethernet, mon micro Yeti et ma souris trackball bien-aimée. (Oui, j’utilise une boule de commande, car j’aime pouvoir naviguer avec deux doigts pendant que mon pouce repose sur le pointeur gauche.)

Lorsque vous quittez la maison avec un Chromebook – ce que j’ai fait en un rien de temps avant le début de la pandémie – vous aurez besoin d’une pochette d’ordinateur portable fiable pour la protéger pendant qu’elle vibre autour de votre sac de transport. J’ai adoré le manchon MOSISO 11,6-12,3 pouces car il est livré avec une pochette de câble séparée afin que vous puissiez ranger les choses plus facilement dans votre sac – bien que le modèle exact que j’ai soit un peu plus vibrant que les couleurs unies liées ci-dessus .

Les Chromebooks durent généralement de 8 à 10 heures avec une seule charge, mais lorsque votre journée se transforme en marathon ou que vous partez pour un week-end, laissez ce chargeur OEM encombrant à la maison et emportez l’un des meilleurs chargeurs de Chromebook! Le chargeur RAVPower 45W PD est fin et facile à ranger, et vous pouvez l’utiliser avec à peu près n’importe quel câble USB-C vers USB-C que vous avez sur vous, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un câble court ou un long câble à votre guise.

