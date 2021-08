12 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Les altcoins se séparent du Bitcoin alors que le marché de la cryptographie récupère les pertes subies en mai. Ethereum s’installe au-dessus de 3 200 $, mais les taureaux ont des yeux sur 3 600 $ et 4 000 $. MATIC grimpe de plus de 22% pour s’échanger à 1,5 $ pour la première fois depuis le 18 juin.

Les Altcoins ont fait de grands progrès cette semaine tandis que Bitcoin est resté sous les 47 000 $. Cependant, la crypto-monnaie phare a maintenu le prix au-dessus de 45 000 $, laissant aux taureaux le temps de se regrouper pour le rallye ultime au-delà de 50 000 $.

Curieusement, certains altcoins sélectionnés sont rapidement devenus les chouchous du marché des crypto-monnaies, notamment Ripple avec sa cassure au-dessus de 1 $, Cardano, Polygon (MATIC) et TRON.

Ethereum : –

Ether a dépassé les 3 200 $ mercredi, mais a calé autour de 3 260 $. Les investisseurs anticipaient une montée rapide à 3 600 $ avant qu’Ethereum n’étende la jambe haussière à 4 000 $.

Cependant, le gigantesque jeton de contrat intelligent n’a pas réussi à rassembler suffisamment de force pour soutenir la tendance à la hausse. Pendant ce temps, l’ETH est essentiel à 3 200 $ tandis que les taureaux se battent pour maintenir la tendance haussière.

Sachez que l’image technique globale favorise les acheteurs, en particulier avec l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) ayant maintenu un signal d’achat depuis le 22 juillet. De plus, le MACD continue de monter au-dessus de la ligne moyenne ; ainsi, renforçant les perspectives haussières.

Une cassure confirmée au-dessus de 3 200 $ augmenterait considérablement le prix. À leur tour, davantage d’acheteurs seront appelés sur le marché à mesure que la spéculation sur l’augmentation de l’Ether à 4 000 $ s’intensifie.

D’un autre côté, les traders doivent savoir que l’indice de force relative s’est installé au-dessus de 70 mais pas très haut. Par conséquent, les taureaux ont encore de la place à explorer, mais une correction persiste en raison des conditions de surachat imminentes.

MATIQUE : –

Polygon a chuté à 0,62 $ en juillet mais a récupéré une partie considérable de sa valeur. Initialement, la reprise a calé entre 1 $ et 1,1 $. Pendant près de trois semaines, MATIC a dansé entre la limite supérieure et la limite inférieure.

Une récente cassure au-dessus de 1,1 $ a déclenché des gains massifs comme prévu, les acheteurs affluant pour profiter de la tendance haussière générale des altcoins. Polygon a poursuivi sa remontée au-delà de la moyenne mobile simple (SMA) de 100 jours, permettant aux gains de toucher 1,5 $ pour la première fois depuis juin.

Malgré le penchant technique du côté haussier, Polygon a ralenti l’action des prix. Actuellement, le jeton vacille à 1,415 $ alors que les taureaux envisagent de monter à 2 $ dans les prochaines sessions ou quelques jours.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige