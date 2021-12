12 applications et jeux temporairement gratuits et 39 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes de Samorost 2, Super Dynamite Fishing Premium et Meteogram Pro Weather Widget

Bienvenue à vendredi à tous. Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de Noël, il y a encore des ventes de qualité abondent, y compris des produits remarquables. Tout d’abord, une vente sur Samorost 2, un magnifique jeu d’aventure d’Amanita Design. Ensuite, j’ai une solide remise sur Super Dynamite Fishing Premium, le roi des jeux de pêche à la dynamite. Le dernier mais non le moindre est une vente sur Meteogram Pro Weather Widget, une application de widget solide pour tous vos besoins en matière de rapports météorologiques. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici les meilleures applications et jeux temporairement gratuits et en vente pour commencer la semaine.

Libérer

applications

Créateur de mandala 360 5,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 3 jours

Jeux

Histoires : Votre choix (romans) 3,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 4 jours The Weapon King VIP – Making Legendary Swords $0.99 -> Free; La vente se termine dans 4 jours League of Stickman 2020 – Ninja Arena PVP 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Superheroes Junior Premium 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Terra Fighter 2 Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Wonder Knights PV: Nonstop Action Shmup RPG 3,49 $ -> Gratuit; Fin de la vente dans 5 jours Dungeon Corporation S : Un jeu RPG d’agriculture automatique ! 1,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Légende du dessin animé 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Sword Knights : Idle RPG (Premium) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Course awf [PRO] – cadran de la montre 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Vente

applications

Clavier et souris Bluetooth sans serveur Premium 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Maladies et troubles 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Glextor App Manager & Folder Organizer 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 4 jours My Face Shape Meter et montures 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Network Analyzer Pro 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Science For Kids 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Widget météo Meteogram Pro 7,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours WiFi Thief Detector Pro (pas de publicité) – Qui utilise mon WiFi ? 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Earth 3D – World Atlas 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours ElectroCalc PRO 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans ? Prévoir maintenant + 9,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans ? tempêtes mondiales pour 9,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans ?

Jeux

Café International 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours Nelly Cootalot : The Fowl Fleet 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours 6 prises ! 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Pandémie : épidémie de virus 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours. Projet vert 5,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours CrossWords 10 Pro 1,59 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Super Dynamite Fishing Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Mon enfant Lebensborn 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Samorost 2 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Athlétisme 2 : Sports d’été 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Fonds d’écran quotidiens Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Selene Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour Selene Noir : Pack d’icônes sombres 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Vera Outline Black : Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Vera Outline Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour Vera Outline White Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour Flat Black – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Flawless KWGT 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Fusion pour KWGT 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Winter Pro Live Wallpaper 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Pack d’icônes de bandes dessinées 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Black Pie – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours iOS 15 White – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Smooth – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Vanille – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours. Cadran de montre de luxe Predator 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Cadran de montre de l’armée tactique 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

