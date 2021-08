12 baskets de créateurs en vente chez Saks Fifth Avenue – Sneaker Sale 2021

Yousra Attia

Les tendances en matière de chaussures peuvent aller et venir, mais une sneaker est éternelle. C’est peut-être parce que la bonne paire peut vraiment aller avec tout, ou peut-être parce qu’elles sont tellement confortables. C’est le seul article qui reste en rotation toute l’année dans n’importe quel placard, et je ne parle pas seulement des baskets de sport habituelles, mais de celles qui respirent la mode autant que le confort.

Il y a tellement plus à une sneaker au-delà de ses capacités cardio. Je parle aussi de plates-formes, d’imprimés d’animaux et de coups de pied aux couleurs vives. Heureusement pour vous, certains de ces styles sont secrètement en vente chez Saks Fifth Avenue pour leur événement de vente de créateurs. Vous pouvez obtenir vos marques préférées comme Common Projects, Adidas, Chloé et APL soutenues par des célébrités à prix réduit jusqu’à 60%. Des baskets aussi mignonnes (et bon marché) ne seront pas disponibles pour toujours, alors achetez nos préférées de la vente à venir.

celui-ci avec des lacets arc-en-ciel

Baskets véganes arc-en-ciel Adidas x Stella McCartney

130,00 $

Vivez deux fois plus de plaisir avec ces chaussures issues de la collaboration continue d’Adidas et de Stella McCartney. Chaque paire est livrée avec deux jeux de lacets, un blanc et un arc-en-ciel brillant, pour que vous puissiez lacer à votre guise.

cette option à enfiler

Baskets à enfiler en daim à plateforme Warren

Un modèle à enfiler est aussi simple que possible lorsqu’il s’agit de chaussures, et ce style de couleur grise ira avec à peu près tout dans votre garde-robe.

ce nouveau design

Baskets en cuir Eris Fantasy Puma saksfifthavenue.com

52,50 $

Le dernier ajout à la famille de baskets de Puma a trouvé son inspiration dans le style populaire Puma My-35, créant ainsi une chaussure qui illustre au mieux le style de la rue.

ce futuriste

Baskets montantes Crosta

Pour tous ceux qui recherchent un ajout futuriste à leur collection de baskets.

celui-ci avec des détails en peau de serpent

Baskets en cuir embossé peau de serpent Lipari

Une touche de détail en peau de serpent au talon, sur les côtés et sur la languette ajoute un peu de style à cette paire de chaussures aux tons neutres.

cette marque bien-aimée

Baskets en cuir ornées Goldie 7

ce choix estival

Espadrilles à plateforme en toile Clover

La saison des espadrilles n’est pas encore terminée. Accrochez la chaussure d’été préférée de tout le monde sous forme de baskets avant la fin de la canicule.

ce zèbre

Baskets en cuir de veau à rayures zébrées Phantom APL Athletic Propulsion Labs

131,25 $

Toutes les chaussures de marche ne sont pas égales. Ce style de cheveux de veau teint naturel est aussi confortable que chic.

cette sneaker polie

Baskets en cuir Grand Ambition

Une sneaker que vous pouvez porter au bureau, à l’happy hour et au-delà.

ce néon bb

Baskets en cuir fluo Achilles

Les baskets Achilles de Common Projects sont si confortables que vous oublierez qu’il s’agit d’une chaussure entièrement en cuir. La teinte vive dans laquelle il se présente est une touche de couleur dont chaque garde-robe a besoin.

ce slip-on à imprimé léopard

Baskets Panele en toile à imprimé léopard

Le motif à imprimé léopard saisissant de ces slip-ons rend la promenade du côté sauvage encore plus amusante.

cette beauté super confortable

Baskets rayonnantes ZG

Équipées d’un amorti anatomique ZeroGrand, elles vous donneront l’impression de marcher sur un nuage.

