12 bracelets intelligents idéaux à offrir à Noël et pas chers | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les bracelets intelligents sont les produits de santé et de sport les moins chers que vous pouvez acheter pour mesurer votre vie de tous les jours.

À présent, tout le monde devrait connaître les grands avantages d’avoir un produit au poignet, comme des bracelets d’activité ou des montres connectées. Mais ce sont les bracelets d’activité intelligents qui sont les plus intéressants pour son petit prix.

Les bracelets d’activité sont particulièrement connus pour des modèles tels que le Xiaomi Mi Band, mais vous pouvez trouver de nombreux produits dans la même catégorie d’autres marques qui en valent également la peine.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Voici quelques-uns des bracelets d’activités que vous pouvez acheter dès maintenant et qui arriveront avant Noël. Un cadeau qui plaira à coup sûr à tous ceux qui souhaitent commencer à améliorer leur santé.

Tous ont la possibilité de compter vos pas quotidiens. Ajoutés à votre poids, votre taille et votre âge, ils peuvent vous indiquer les calories que vous brûlez dans votre vie de tous les jours. De plus, ils ont des capteurs de fréquence cardiaque pour savoir comment fonctionne votre cœur. Il y a même ceux avec un capteur d’oxygène dans le sang.

Xiaomi Mi Band 6 pour 39,99 €

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Xiaomi Mi Band 5 pour 29,99 €

Le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi a des capteurs améliorés pour mesurer les pas, les distances et la qualité du sommeil. Aussi, de nouvelles options de santé et la charge magnétique souhaitée.

Amazfit Band 5 pour 28,90 €

Un bracelet de sport intelligent qui peut mesurer notre fréquence cardiaque, compter nos pas et nos calories ou même surveiller notre sommeil. Sa batterie dure 15 jours sans recharge et est compatible avec les services Alexa.

Bande d’honneur 6 pour 42,93 €

Ce bracelet intelligent Honor dispose d’un compteur SpO2, ainsi que d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un écran AMOLED de 1,47″ parfaitement visible en toutes circonstances.

Huawei Band 6 pour 34,90 €

Tracker d’activité avec un grand écran FullView AMOLED de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Montre Huawei Fit pour 69 €

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

Huawei Band 4 Pro

Tracker d’activité compact avec GPS et assistant d’entraînement pour les athlètes quotidiens ou occasionnels.

Amazfit Bip S Lite pour 39,90 €

Cette montre connectée Amazfit possède un capteur de fréquence cardiaque et jusqu’à 30 jours d’autonomie, ainsi qu’un écran couleur et 14 modes sportifs.

Fitbit Luxe pour 149 €

Bracelet d’activité et de bien-être avec jusqu’à 5 jours d’autonomie, surveillance de la fréquence cardiaque, gestion du stress, qualité du sommeil et activités sportives.

Fitbit Charge 5 pour 179 €

Charge 5 est le nouveau tracker d’activité Fitbit qui fait un pas en avant en se rapprochant des fonctions avancées des smartwatches de la marque avec GPS intégré et nouveaux algorithmes de gestion des données.

Samsung Galaxy Fit 2 pour 42,99 €

Ce bracelet intelligent propose un écran AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et jusqu’à trois semaines d’autonomie. De plus, ses sphères sont hautement personnalisables.

Garmin vívosmart 4 pour 99,99 €

Bracelet intelligent avec mesure de la fréquence cardiaque et du stress sur 24 heures, surveillance du sommeil, notifications et différents types d’exercices.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.