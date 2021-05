12 chefs de l’opposition écrivent au PM Modi pour exiger une vaccination de masse gratuite et la suspension du projet Central Vista

Le Premier ministre Narendra Modi (photo). Les dirigeants ont déclaré que la pandémie de Covid-19 avait pris des dimensions sans précédent d’une catastrophe humaine dans le pays, et qu’il était absolument impératif pour le gouvernement central d’entreprendre et de mettre en œuvre ces mesures.

Les dirigeants de 12 partis d’opposition ont écrit mercredi au Premier ministre Narendra Modi, demandant une campagne de vaccination de masse gratuite contre le coronavirus, et une suspension du projet de réaménagement de la vue centrale pour aider à lutter contre la pandémie.

Dans une lettre conjointe adressée au Premier ministre, les dirigeants de l’opposition, y compris certains ministres en chef, ont également exigé de fournir des céréales vivrières aux nécessiteux et de donner 6 000 roupies par mois aux chômeurs.

Les dirigeants ont également demandé l’abrogation des trois lois agricoles centrales qui, selon eux, aideront à protéger les lakhs d ‘«annadatas» (producteurs de denrées alimentaires) de devenir les victimes de la pandémie.

Un grand nombre d’agriculteurs sont assis pour protester à trois frontières de Delhi, demandant que les lois agricoles adoptées par le Parlement en septembre de l’année dernière soient abolies.

Les signataires de la lettre conjointe comprennent la présidente du Congrès Sonia Gandhi, l’ancien Premier ministre et chef du JDS HD Deve Gowda et le chef du NCP Sharad Pawar.

D’autres incluent les ministres en chef Uddhav Thackeray (Shiv Sena), Mamata Banerjee (TMC), MK Staline (DMK) et Hemant Soren (JMM).

Les anciens ministres en chef Farooq Abdullah (NC) et Akhilesh Yadav (SP) ont également signé la lettre, aux côtés de Tejashwi Yadav (RJD), D Raja (CPI) et Sitaram Yechury (CPI-M).

Les dirigeants ont déclaré que la pandémie de Covid-19 avait pris des dimensions sans précédent d’une catastrophe humaine dans le pays, et qu’il était absolument impératif pour le gouvernement central d’entreprendre et de mettre en œuvre ces mesures.

«Malheureusement, votre gouvernement a ignoré ou refusé toutes ces suggestions. Cela n’a fait qu’aggraver la situation pour atteindre une telle tragédie humaine apocalyptique », ont-ils déclaré.

Sans entrer dans tous les «actes de commission et d’omission» du gouvernement central qui ont conduit le pays à une telle «passe tragique», les dirigeants de l’opposition ont exigé que certaines mesures suggérées par eux soient prises sur un pied de guerre.

«Procurez-vous des vaccins de manière centralisée auprès de toutes les sources disponibles – mondiales et nationales. Commencez immédiatement une campagne de vaccination de masse gratuite et universelle dans tout le pays. Invoquer la licence obligatoire pour développer la production nationale de vaccins. Dépensez une allocation budgétaire de Rs 35 000 crores pour les vaccins », ont déclaré les dirigeants dans leur lettre.

«Arrêtez la construction de Central Vista. Utilisez plutôt l’argent alloué pour acheter de l’oxygène et des vaccins. Libérez tout l’argent détenu dans le fonds fiduciaire privé non comptabilisé, PM se soucie d’acheter plus de vaccins, d’oxygène et de matériel médical nécessaires », ont-ils également dit au Premier ministre.

Les dirigeants de l’opposition ont également exigé de donner à tous les chômeurs au moins 6 000 roupies par mois et une distribution gratuite de céréales vivrières aux nécessiteux, affirmant que plus d’une crore de tonnes de céréales vivrières «pourrissent actuellement dans les bassins centraux».

“Abroger les lois agricoles pour protéger les lakhs de nos annadatas devenant victimes de la pandémie afin qu’ils puissent continuer à produire de la nourriture pour nourrir le peuple indien”, ont-ils dit.

“Bien que cela n’ait pas été la pratique de votre bureau ou de votre gouvernement, nous apprécierions une réponse à nos suggestions dans l’intérêt de l’Inde et de notre peuple”, ont déclaré les dirigeants dans la lettre.

