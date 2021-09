12 choses à savoir sur la biotechnologie Penny Stock Corvus Pharmaceuticals (CRVS) en tant qu’actions Rocket

Produits pharmaceutiques Corvus (NASDAQ :CRVS) l’action est en hausse vendredi malgré le manque de nouvelles de la société.

Jetons un coup d’œil à ce que les traders doivent savoir sur le mouvement d’aujourd’hui.

Il semble qu’une courte pression soit à l’origine du mouvement d’aujourd’hui pour les actions CRVS. La recherche sur les réseaux sociaux aujourd’hui montre que les traders font monter le stock à mesure qu’il augmente avec un volume de transactions important. À quel point vous demandez-vous? Considérez que plus de 110 millions d’actions CRVS ont changé de mains au moment de la rédaction de cet article. Maintenant, comparez cela au volume de négociation moyen quotidien de la société de seulement environ 245 000 actions. Avec un volume de transactions comme celui-là, il n’est pas surprenant que l’action CRVS monte en flèche aujourd’hui. Cependant, cela ne signifie pas que les traders voudront se lancer directement. Corvus Pharmaceuticals est bien engagé dans son rallye aujourd’hui car il se négocie à environ 3,80 $, par rapport à son cours de clôture de 2,26 $ jeudi. L’action a culminé à 4,32 $ plus tôt dans la journée et a chuté à son prix actuel. Il y a deux écoles de pensée à ce stade. Les traders peuvent éviter le CRVS car il a déjà atteint son plus haut de la journée et ne fera que baisser, ou ils peuvent sauter sur cette baisse car une deuxième flambée de prix pourrait être imminente. Corvus Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique axée sur l’immunologie. Elle développe actuellement des médicaments et des anticorps qui ciblent les «éléments cellulaires les plus critiques du système immunitaire».

Les investisseurs qui décident de tenter leur chance avec les actions CRVS aujourd’hui voudront redoubler de prudence. Corvus Pharmaceuticals est la définition pure d’un penny stock, ce qui l’ouvre à une manipulation facile. Cela signifie qu’un faux mouvement pourrait faire en sorte que les traders voient du rouge au lieu du vert.

L’action CRVS était en hausse de 67,9% vendredi matin.

