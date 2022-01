12 choses qui peuvent vous aider à manifester la vie que vous voulez en 2022

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Que voulez-vous qu’il se passe dans votre vie au cours des 12 prochains mois ? Voulez-vous une promotion? Voulez-vous acheter une maison? Voyager plus ? Peut-être que vous voulez trouver quelqu’un de spécial avec qui vous pouvez vous installer. Peu importe ce que vous voulez voir arriver, manifester la vie que vous voulez cette année est tout à fait possible et nous avons trouvé des produits qui peuvent vous aider.

Tout d’abord, il est important de comprendre ce que signifie réellement manifester quelque chose. Comme Andi Eaton, stratège de l’âme, professeur de manifestation et animateur du podcast Your Woo Woo BFF, l’a dit à E! News, « La manifestation est une pratique quotidienne qui consiste à concrétiser les choses que vous voulez ressentir et expérimenter – nous le faisons à travers nos croyances, nos émotions et nos actions. »

Pour manifester la vie que vous voulez en 2022, vous devez créer une vision, ressentir les émotions associées à cette vision et, plus important encore, prendre des « actions inspirées » pour donner vie à cette vision et aux sentiments qui y sont associés.