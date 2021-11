12 conseils d’économies pour le magasinage des Fêtes

Comme vous le savez certainement, nous approchons rapidement de la période des fêtes. Bien que la plupart d’entre nous apprécient cette période de l’année, nous ne sommes pas toujours ravis de ce que cela signifie pour nos poches. Après tout, économiser de l’argent est impossible entre acheter des cadeaux, voyager et cuisiner des festins, surtout si vous avez un budget serré.

Les acheteurs américains devraient dépenser 1 463 $ en achats de vacances cette année, selon Deloitte. C’est 5% de plus que ce que les gens ont dépensé en 2020.

Les ménages à revenu élevé stimulent la hausse des dépenses de vacances, tandis que les ménages à faible revenu continuent de lutter. Les ménages à faible revenu représentent 65% de ceux qui envisagent de sauter les courses. De plus, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation font grimper le prix de nombreux biens et produits cette année.

Conseils pour le magasinage des Fêtes

Quel que soit votre plan de dépenses pour cette période des Fêtes, il est toujours possible d’éviter des dettes supplémentaires et d’économiser de l’argent. En conséquence, vous pouvez toujours profiter des fêtes de fin d’année sans vous soucier des répercussions de la nouvelle année.

Comment pouvez-vous rendre cela possible ? Eh bien, voici des conseils de dépenses de 12 jours fériés qui garderont intacts votre compte bancaire et vos objectifs d’épargne.

1. Faites une liste et vérifiez-la deux fois.

Oui, faire une liste et la vérifier deux fois comme M. Claus sont les clés pour économiser de l’argent pendant les vacances. Mais par où commencer exactement ?

Tout d’abord, dressez la liste de toutes les personnes pour lesquelles vous souhaitez acheter un cadeau et classez-les par priorité. Comme vous pouvez l’imaginer, votre priorité absolue devrait être les personnes les plus importantes pour vous, comme les membres de votre famille. Au bas de la liste se trouvent les personnes pour lesquelles vous aimeriez acheter quelque chose, mais ce n’est pas absolument nécessaire.

Si vous trouvez cela fastidieux ou même Scrooge, sachez simplement que c’est un must si vous voulez éviter le stress financier. De plus, vous n’êtes pas obligé d’acheter des cadeaux pour tout le monde, surtout lorsque le cadeau n’est pas authentique.

Sur votre liste révisée, notez ce que vous envisagez d’acheter pour chaque personne. Par exemple, si vous notez chaque cadeau que vous souhaitez acheter, vous pouvez voir si vous dépensez trop et réduire si nécessaire. Ensuite, dans quelques jours, revoyez la liste pour voir si vous devez apporter des modifications. Bien que cela puisse sembler être une étape supplémentaire, cela peut vous aider à éviter les achats impulsifs.

2. Établissez un budget de vacances.

Dans un monde parfait, vous commenceriez à mettre de l’argent de côté pour les dépenses de vacances au début de la nouvelle année. Pourquoi? À l’arrivée du mois d’octobre, vous devriez avoir suffisamment d’argent sur un compte d’épargne vacances dédié pour couvrir la plupart de vos achats.

La réalité? Environ 40% des Américains utilisent des cartes de crédit pour acheter des cadeaux de vacances. De plus, selon une enquête YouGov Parent Survey, 25% des parents restent endettés après la saison des vacances précédente.

Cependant, un budget vacances prédéterminé peut vous empêcher d’aller trop loin dans vos dépenses, que vous utilisiez votre compte épargne ou votre carte de crédit pour couvrir vos dépenses. Par conséquent, je reviendrais à votre liste et je fixerais une limite en dollars pour chaque individu. N’oubliez pas non plus de prendre en compte les coûts tels que l’expédition, l’emballage et les décorations.

3. Ayez une liste de cadeaux de sauvegarde.

« En ce qui concerne les cadeaux, notez quelques options pour chaque personne, afin que vous ne soyez pas lié à un seul article et que vous soyez tenté de dépenser trop s’il est trop cher », a déclaré Amir Hemmat, PDG de Welcome Tech, à GoBankingRates. « De cette façon, si la première option est trop chère, vous avez déjà trouvé une deuxième option de cadeau qui peut également fonctionner. Avoir plusieurs idées de sauvegarde pour les cadeaux vous permettra de comparer les prix et d’avoir des choix.

4. Faites une vérification des prix.

Puisque vous avez créé un budget de vacances, autant maximiser chaque dollar. Et, grâce à Internet et à votre fidèle smartphone, cela n’a jamais été aussi simple. Par exemple, si vous achetiez un ensemble Lego pour votre enfant, effectuer une simple recherche sur le Web vous permettra de comparer les prix de plusieurs détaillants.

De plus, vous pouvez suivre les changements de prix sur des articles spécifiques avec des extensions de navigateur gratuites comme Honey ou WikiBuy. Et pendant que vous y êtes, téléchargez des applications comme Rakuten afin de pouvoir gagner de l’argent sur vos achats.

5. Bénéficiez de remises et de récompenses de fidélité.

Avez-vous acheté des produits auprès de divers détaillants tout au long de l’année? Si oui, c’est le moment idéal pour voir si vous avez gagné des points de fidélité, des coupons ou d’autres récompenses. Recherchez également des coupons et des remises dans votre boîte de réception et votre boîte aux lettres.

De plus, vous pouvez être éligible à des remises exclusives si vous êtes ;

6. Attendez les soldes et les coupons.

Bien qu’attendre la dernière minute n’est pas conseillé, dans certains cas, la patience peut payer. Par exemple, les articles coûteux ont tendance à baisser à mesure que nous nous rapprochons des vacances. Pour éviter toute conjecture, familiarisez-vous avec le cycle de vente de vos magasins préférés ou portez une attention particulière aux dépliants hebdomadaires.

Vous pouvez également être informé des offres spéciales et des soldes en vous inscrivant à la newsletter de votre magasin préféré. Même si vous détestez les publicités, la newsletter vous avertira des ventes spéciales à venir, des ventes « secrètes » et des ventes des clients préférés. Ou, vous pouvez utiliser des applications comme Coupon Sherpa pour trouver les dernières offres.

7. Ne vous laissez pas berner par le Black Friday ou le Cyber ​​Monday.

« L’objectif d’un détaillant typique du Black Friday est d’attirer les clients en proposant quelques produits clés à un prix soi-disant réduit », écrit Maurie Backman pour The Motley Fool. « Ensuite, une fois ces « offres » épuisées, les détaillants vous tiennent toujours à cœur parce que vous êtes déjà dans leurs magasins ou sur leurs sites, auquel cas vous êtes plus susceptible d’acheter autre chose, même si ce n’est pas le cas. en soldes. »

De plus, les offres Black Friday et Cyber ​​Monday sont déjà en rotation.

« Les premières ventes du Black Friday ont déjà démarré, comme Walmart abandonnant ses offres Black Friday For Days le 3 novembre après avoir divulgué les offres en octobre », note Katie Teague pour CNET. « Les ventes de vacances de Target ont commencé le 31 octobre et le géant de la vente au détail continuera d’ajouter de nouvelles offres tous les dimanches. Best Buy, Amazon, Macy’s et d’autres détaillants ont également des ventes anticipées dans les coulisses. De plus, les prix du Cyber ​​Monday apparaissent généralement comme une offre de dernière chance pour les acheteurs en ligne.

Le conseil de Teague ? Faites vos courses maintenant.

« L’une des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas attendre est que la plupart des prix ne changent pas pendant le week-end de Thanksgiving (si les produits restent en stock – voir ci-dessous) », dit-elle. « Donc, les magasins peuvent changer la terminologie dans leur publicité, mais – dans la plupart des cas – vous obtenez toujours cet Amazon Fire Stick pour 25 $ (ou quel que soit le prix), que vous l’achetiez le vendredi, samedi, dimanche ou lundi. »

8. Abandonnez la carte de crédit.

Il n’est pas si difficile de dépasser votre budget de magasinage des Fêtes si vous utilisez une carte de crédit pour payer des cadeaux. Contrairement aux achats en espèces, où vous devez avoir de l’argent en main pour effectuer un achat, vous pouvez payer ces articles plus tard. Vous vous trompez en pensant que mettre 20 $ ou 50 $ sur votre carte de crédit n’est pas grave.

Mais, ces petits achats s’additionnent rapidement. Et, si vous ne faites pas le suivi de vos achats, attendez-vous à une mauvaise surprise lors de la réception de votre prochaine facture.

Pour éviter cela, utilisez de l’argent liquide et achetez des cadeaux hors ligne. L’utilisation de quelque chose comme la méthode de l’enveloppe garantit que vous ne dépasserez pas votre budget. Si vous effectuez des achats en ligne, pensez à utiliser votre carte de débit. Tout d’abord, cependant, gardez un œil sur ce que vous dépensez.

Et, vous devez également supprimer les cartes de crédit stockées en ligne pour résister à toute tentation d’achat.

9. Sortez des sentiers battus.

Qui a dit que les cadeaux doivent être des articles neufs d’Amazon, de Walmart ou d’une entreprise locale ? Au lieu de cela, faites preuve de créativité si vous voulez contrôler vos dépenses en cette période des Fêtes. Certaines suggestions incluent;

Achetez l’électronique de l’année dernière. Comme vos parents ou vos jeunes enfants, certaines personnes n’ont pas besoin d’électronique avec toutes les cloches et les sifflets. En tant que tel, économisez de l’argent en achetant une version légèrement plus ancienne.Faites des économies. Il s’agit de savoir où se trouve votre public. Par exemple, il y a plusieurs années, mon frère s’intéressait au golf. Plutôt que de lui acheter un nouvel ensemble de clubs coûteux, j’ai trouvé un ensemble de démarrage dans une friperie pour 50 $.Pollyanna et échanges de cadeaux. Au lieu d’acheter tout le monde dans votre foyer, vos cercles d’amis ou votre entreprise, recommandez quelque chose comme pollyanna ou un échange de cadeaux. Mes frères et sœurs et leurs proches font cela depuis des années.DIY. Créez des cadeaux mémorables tout en économisant de l’argent en les fabriquant vous-même. Bien que tout le monde sur votre liste n’apprécie pas ces cadeaux, ils pourraient être des options appropriées pour les enseignants ou les grands-parents.Sépare le. Dans les cas où plusieurs achats sont disponibles, comme « en acheter un, en obtenir la moitié » ou une offre deux pour un, allez avec quelqu’un et partagez les économies.

10. Protégez votre identité.

Avec l’augmentation des achats, il n’est pas surprenant que ce soit la période la plus merveilleuse de l’année pour les cybercriminels. Et, si vous en êtes victime, cela peut être une expérience coûteuse et stressante. En tant que tel, prenez les mesures suivantes pour vous protéger ;

Évitez de faire des achats en ligne via un réseau Wi-Fi public. Par exemple, n’effectuez pas de transactions Web sensibles à la bibliothèque ou au café, car les réseaux ouverts ne sont pas aussi sécurisés que ceux protégés par mot de passe. Chaque fois que vous rencontrez une offre qui semble trop belle pour être vraie, soyez prudent. Il est courant que les cybercriminels envoient des e-mails de phishing imitant des entreprises légitimes. Par conséquent, cela peut vous inciter à cliquer sur un lien qui volera vos informations personnelles ou téléchargera des logiciels malveillants.

11. Soyez prêt à faire des sacrifices.

Idéalement, vous devriez établir le prix de tous vos achats avant de faire les achats finaux. Cela peut sembler beaucoup de travail en amont. Mais, connaître ce chiffre vous permettra de savoir si vous dépasserez votre budget ou non. Si tel est le cas, vous souhaiterez peut-être éliminer l’une des catégories, a déclaré Kari Lorz, instructrice certifiée en éducation financière et fondatrice de Money for the Mamas.

« Dites que cette année, vous voulez donner la priorité au voyage de votre famille chez grand-mère et grand-père », ajoute Lorz. « Cela peut signifier que vous n’achetez aucune nouvelle décoration cette année, que vous évitez d’aller aux fêtes de fin d’année ou que vous assistez uniquement à des événements de vacances gratuits sans cadeau ni nourriture requis. C’est un compromis, un exercice d’équilibre.

12. Attendez après les vacances.

Si vous pouvez attendre, vous pouvez profiter des soldes après les fêtes. Pendant ce temps, vous pouvez trouver des bonnes affaires sur les décorations, les sacs-cadeaux et même les articles non périssables.

Assurez-vous simplement de garder un inventaire de ce que vous avez acheté afin de ne pas faire d’achats en double l’année prochaine.

Crédit d’image : Andrea Piacquadio ; Pexels