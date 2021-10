12 couples de célébrités qui ont trouvé l’amour sur le tournage

Pour de nombreuses célébrités, la chimie qu’elles présentent à l’écran est représentative de leurs relations amoureuses réelles. De nombreuses célébrités ont trouvé l’amour sur le plateau. En fait, certains des couples de célébrités les plus forts, de Ryan Reynolds et Reynolds à Kurt Russell et Goldie Hawn, se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur un plateau de télévision ou de cinéma.

L’un des couples les plus récents à rejoindre ce club est Megan Fox et Machine Gun Kelly. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Midnight in the Switchgrass, qui a été tourné à Porto Rico, en mars 2020. Fox et Kelly, de son vrai nom Colson Baker, ont officialisé leur relation quelques mois plus tard en juillet 2020, par PEOPLE. Les fans pourront voir le lien du couple en action à l’écran lors de la sortie de Midnight in the Switchgrass le 23 juillet.

Quels autres couples de célébrités sont tombés amoureux sur le plateau ? Consultez la liste suivante pour le savoir.

Ben Affleck et Jennifer Lopez – « Gigli »

(Photo : Kevin Winter/.)

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont rencontrés sur le tournage du film Gigli de 2003. Ils ont également joué ensemble dans le film Jersey Girl de 2004. Alors qu’Affleck et Lopez se sont séparés en janvier 2004, ils ont récemment ravivé leur relation plus tôt ce printemps.

précédentsuivant

Rose Leslie et Kit Harington – « Game of Thrones »

(Photo : Jeff Kravitz/FilmMagic)

Kit Harington et Rose Leslie ont formé une connexion tout comme leurs personnages respectifs de Game of Thrones, Jon Snow et Ygritte, après s’être rencontrés sur le tournage de la série HBO. Ils se sont ensuite mariés et ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2021.

précédentsuivant

Blake Lively et Ryan Reynolds – ‘Green Lantern’

(Photo : Jackson Lee/FilmMagic)

Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés à l’origine sur le tournage de Green Lantern en 2011. Depuis, ils se sont mariés et ont accueilli trois filles ensemble – James, Inez et Betty.

précédentsuivant

Freddie Prinze Jr. et Sara Michelle Gellar – « Je sais ce que vous avez fait l’été dernier »

(Photo : .)

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. vont bien depuis qu’ils se sont rencontrés sur le tournage du film de 1997 Je sais ce que tu as fait l’été dernier. Prinze et Gellar se sont mariés en 2002 et ont eu deux enfants, leur fille Charlotte et leur fils Rocky.

précédentsuivant

Kurt Russell et Goldie Hawn – ‘Swing Shift’

(Photo : Jesse Grant/. pour Netflix)

Kurt Russell et Goldie Hawn sont l’un des couples les plus forts d’Hollywood depuis des décennies. Bien que les deux ne se soient jamais mariés, ils se sont rencontrés à l’origine sur le tournage de Swing Shift en 1984. Ils partagent un fils adulte, Wyatt Russell.

précédentsuivant

Ryan Gosling et Eva Mendes – « L’endroit au-delà des pins »

(Photo : . / Sonia Recchia)

Ryan Gosling et Eva Mendes restent généralement maman quand il s’agit de leur relation. Mais, le couple s’est rencontré sur le tournage de The Place Beyond the Pines, sorti en 2012. Ils ont depuis accueilli deux filles ensemble.

précédentsuivant

Adam Brody et Leighton Meester – « Les Oranges »

(Photo : Morgan Lieberman/FilmMagic, .)

À ce jour, le couplage d’Adam Brody et Leighton Meester rend les fans de The OC et Gossip Girl fous. Mais, les deux stars ne se sont rencontrées sur les plateaux de tournage de leurs drames respectifs pour adolescents. Brody et Meester se sont rencontrés sur The Oranges, sorti en 2011. Ils se sont mariés en 2014 et partagent deux enfants.

précédentsuivant

Blake Shelton et Gwen Stefani – « La voix »

(Photo : . / Jeff Kravitz/ACMA2018)

Blake Shelton et Gwen Stefani se sont rencontrés lors de la première apparition de la chanteuse « Hollaback Girl » en tant que juge sur The Voice en 2014 lors de la saison 7. Ils se sont mariés en juillet 2021.

précédentsuivant

Kelly Ripa et Mark Consuelos – « Tous mes enfants »

(Photo : Michael Kovac/. pour le Temple de la renommée de la radio)

Le lien entre Kelly Ripa et Mark Consuelos a résisté à l’épreuve du temps. Le couple, qui partage trois enfants, s’est rencontré en 1995 sur All My Children.

précédentsuivant

Will Smith et Jada Pinkett Smith – « Le nouveau prince de Bel-Air »

(Photo : Kevin Winter/.)

Will Smith et Jada Pickett Smith se sont rencontrés lorsque Jada a auditionné pour participer à une sitcom que vous connaissez et aimez probablement – ​​The Fresh Prince of Bel-Air. Elle n’a pas eu le rôle de la petite amie de Will dans la série, mais ils ont clairement fait fonctionner les choses hors caméra.

précédentsuivant

Megan Fox et Machine Gun Kelly – « Minuit dans le panic raide »

(Photo : Rich Fury/. pour dcp)

Comme mentionné précédemment, Fox et Kelly se sont rencontrés sur le tournage de Midnight in the Switchgrass en 2020. Depuis lors, les deux ont été attachés à la hanche et ont fait de nombreuses apparitions remplies de PDA ensemble.

précédentsuivant

Samira Wiley et Lauren Morelli – « Orange est le nouveau noir »

(Photo : Steve Granitz/WireImage/., .)

Samira Wiley a rencontré sa femme, Lauren Morelli, sur Orange Is the New Black. Wiley a joué dans le programme de 2013 à 2019 tandis que Morelli était l’un des scénaristes de la série.

précédent