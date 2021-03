12 des 24 meilleurs réussissent la première moitié d’un nouveau tour (RECAP) ⋆ .

Les 64 restants sur American Idol chantent à fond pour une place dans le très convoité Top 24. La manche «Showstopper», un nouvel ajout cette saison, voit ces talentueux interprètes prendre la scène du Dolby Theatre avec leurs A-games, se battant pour impressionner les juges Katy Perry et Luke Bryan en personne, avec Lionel Richie observant de la maison en raison d’une exposition potentielle au COVID.

Katy et Luke annoncent la nouvelle aux espoirs d’Idol lors du jugement final, tandis que Richie partage ses résultats à travers l’ensemble de murs vidéo que les concurrents entrent, habilement surnommés «Lionel’s Den». Qui ont été les premiers à passer au cours des deux nuits? Découvrez ci-dessous.

Alyssa Wray est arrivée

La centrale interprète «I’m Here» de The Color Purple pour lancer les performances. La jeune femme de 18 ans remet les juges sur pied, même si Katy pense que sa gymnastique vocale est peut-être trop. Pendant le jugement final, Luke et Katy sont préoccupés par le fait qu’Alyssa en fasse trop, mais elle passe quand même au tour suivant.

Le combat d’un guerrier

lt

Jason Warrior a le sentiment qu’il prend un risque en interprétant «Believer» d’Imagine Dragons – une performance qui porte ses fruits pour le professeur de musique de 25 ans. Lionel lui souhaite la bienvenue dans la «Classe des 24» alors que la star en devenir fond en larmes.

Voir la lumière

À 9 ans, Andrea Valles a dessiné une photo d’elle-même sur la scène American Idol. Maintenant, elle est là, interprétant « Blinding Lights » de The Weeknd. Katy pense que c’est le mauvais choix de chanson, mais Lionel dit à la jeune femme de 23 ans qu’elle ne pense pas qu’elle est prête à rentrer chez elle.

Encore un jeu

La vie de Chayce Beckham tournait en spirale avant qu’un rebond ne l’amène à Idol. (Sa maman l’a en fait inscrit à l’émission.) L’opérateur de machine lourde, qui veut rendre sa famille fière, chante «You should Probably Leave» de Chris Stapleton. Bien que les juges pensent que ce n’est pas le meilleur moment pour le joueur de 24 ans, ils décident de lui donner un coup de plus au tour suivant.

Country Crooner parie sur lui-même

Caleb Kennedy décide de changer sa chanson à la dernière minute de Travis Tritt à un original qu’il a écrit intitulé «When You Leave Tonight». Il pense que c’est la bonne décision étant donné qu’une autre de ses chansons l’a amené jusqu’ici. Le joueur de 16 ans a le bon instinct alors que Katy et Luke envoient le garçon de la campagne.

Authenticité

Wyatt Pike est passé de la station balnéaire divertissante à une remontée mécanique à l’étape Idol. Katy peut sentir la croissance du jeune homme de 19 ans alors qu’il interprète « Blame It On Me » de George Ezar, et Katy et Luke lui donnent une place dans le Top 24 pour être lui-même.

La confiance est la clé

La partenaire du Hollywood Duet de Wyatt, Cassandra Coleman, a une certaine nervosité en répétition et obtient le soutien de son mentor Bobby Bones. La jeune femme de 24 ans interprète «Running With the Wolves» d’Aurora, qui impressionne Katy, qui dit que Coleman lui rappelle Florence Welch de Florence et la machine. Le barista du café obtient également le feu vert.

M. Rogers fait descendre le quartier

Beane – qui porte un nom et dont l’attitude ensoleillée lui a valu le surnom de M. Rogers – met les juges sur pied pour son interprétation de «What’s Going On» de Marvin Gaye. Compte tenu de la réaction, pas de surprise Lionel fait savoir au chanteur de mariage de 23 ans que ce sera une belle journée dans le quartier.

Bandana Hannah se déchaîne

Hannah Everhart, mangeuse de barbecue, joue avec un groupe pour la première fois. La jeune femme de 17 ans choisit «Wrecking Ball» de Miley Cyrus, et le sosie du Mississippi de Katy séduit les juges par son talent, son impertinence et la promesse de quelques côtes. Elle célèbre la machine à sous Top 24 avec un saut dans une piscine.

Dédié à papa

Graham DeFranco révèle que son père était censé se rendre à son audition, mais la veille, on lui a diagnostiqué un cancer de l’estomac. Le pilote de 27 ans dédie à papa la performance de «Beautiful War» de Kings of Leon, et Graham est en mesure d’annoncer la nouvelle à sa famille. Réconfortant.

Vous devez savoir à propos de celui-ci

La confrontation finale de la soirée: Alanis Sophia et Casey Bishop. Alanis est heureuse d’interpréter «Uninvited» de son artiste préféré Alani Morrissette. Le jeune homme de 19 ans porte en fait le nom de l’auteur-compositeur-interprète.

Casey Bishop se déchaîne avec le hit des Black Crowes «Elle parle aux anges». Katy est impressionnée par ses compétences, d’autant qu’elle n’a que 15 ans. Juste avant de donner la nouvelle, ils nous laissent avec le cliffhanger. Qui pensez-vous qu’ils choisissent? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Idole américaine Final Judgment Night 2, 29 mars, 8 / 7c, ABC