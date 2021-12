12 équipes de la NFL qui sont (pas) celles que l’on croyait avant la saison

Il n’y a pas grand-chose à attendre pour le fan occasionnel lorsque les Cardinals de l’Arizona rendront visite aux Bears de Chicago dimanche. L’Arizona est l’équipe avec le meilleur bilan de la NFC, remettant son quart-arrière vedette d’une blessure et affrontant une équipe des Bears dont les fans demandent le limogeage de leur entraîneur-chef. Sur le papier, ça ne devrait pas être proche.

Mais pour ceux d’entre nous assez vieux pour se souvenir d’un certain affrontement entre ces équipes en 2006, le jeu peut rappeler des souvenirs d’une des grandes diatribes d’après-match de la NFL, gracieuseté de feu Dennis Green. L’entraîneur vénéré a pris le relais en Arizona en 2004 après avoir entraîné les grandes équipes des Vikings des années 90. Il est devenu furieux après une question à la suite d’une défaite de la semaine 6 contre les Bears invaincus lors du Monday Night Football au cours de laquelle ses cartes ont fait exploser une avance de 23-3.

« Les Bears sont ce que nous pensions qu’ils étaient et c’est pourquoi nous avons pris le sacré peloton », a déclaré Green avant de gifler le podium. « Maintenant, si vous voulez les couronner, couronnez-leur le cul, mais ils sont ce que nous pensions qu’ils étaient. Et nous les avons laissés s’en tirer.

C’est l’essence de cette liste.

Chaque équipe aborde chaque saison avec des attentes. Mais pour chaque équipe qui est à la hauteur de ce que nous pensons être, il y en a une autre qui ne le fait pas. Vous trouverez ci-dessous les 12 équipes qui ne sont pas celles que nous pensions être, que ce soit parce qu’elles surpassent ou sous-performent les attentes de pré-saison reflétées par les totaux de pré-saison sur/sous, ou parce qu’elles le font simplement d’autres manières.

Cardinals de l’Arizona (8,5 pré-saison plus/moins)



Ironiquement, cette liste commence par l’équipe que Green entraînait lorsqu’il a donné naissance à cette ligne infâme. Cependant, ce ne sont pas ces cartes déprimantes du début des années 2000.

Nous savions que l’Arizona serait bon cette année, mais la meilleure équipe de la ligue est-elle bonne ? Peu de gens ont vu cela venir. Zut, il y a au moins deux équipes dans la NFC West seulement, certains auraient soutenu que c’était mieux. Mais, à 9-2, les Cards ont déjà éclipsé leur total de victoires en plus/moins de 8,5 de la pré-saison et semblent prêts à enfermer l’une des meilleures têtes de série de la conférence.

Bengals de Cincinnati (6,5)



Joe Burrow était censé avoir une année mouvementée tout en se remettant de dommages importants au genou la saison dernière et en jouant derrière une mauvaise ligne offensive. Ainsi, alors que l’avenir des Bengals semblait prometteur, la chronologie du moment où cela se traduirait par des victoires n’était pas censé être cette année.

Eh bien, ils sont là tôt. La pré-saison over/under des Bengals était de 6,5 victoires, qu’ils ont déjà éclipsées à 7-4. Leur différentiel de +83 est le troisième meilleur de l’AFC. Cincinnati semble être une équipe légitime en séries éliminatoires.

Cleveland Browns (10,5)



De la plus grande surprise de l’AFC Nord à sa plus grande déception, les Browns étaient censés faire un saut cette année après avoir réalisé leur meilleure saison depuis plus de deux décennies il y a un an.

Au lieu de cela, ils ont travaillé dans la médiocrité pendant une grande partie de l’année et ont une fiche de 6-6 avec cinq matchs à jouer au calendrier. Les séries éliminatoires T ne sont pas complètement hors de question, mais dépasser les 10,5 sur/moins de la pré-saison semble peu probable.

Cowboys de Dallas (9,5)



Du point de vue du record et du classement, les Cowboys sont probablement exactement là où certains s’attendaient à entrer dans la saison. Avec le retour de Dak Prescott cette saison, beaucoup pensaient qu’ils allaient se catapulter au sommet de la NFC East, ce qu’ils ont. Mais gagner une mauvaise division est une chose. Être l’une des meilleures équipes de la conférence à travers 11 matchs en est une autre.

À 7-4, Dallas a encore besoin de trois victoires pour éclipser ses 9,5 sur/moins de pré-saison, ce qui semblait plus probable avant une récente crise de deux matchs. Si les Cowboys sortent de ce jeudi à la Nouvelle-Orléans, il leur reste une liste d’affrontements contre ces mauvais ennemis de la division pour le faire.

Colts d’Indianapolis (9.5)



Comme les Cowboys, les Colts ne sont pas loin, en termes de records, de l’endroit où les gens s’attendaient à cette période de l’année. Ils sont .500, 6-6. Mais ce record de .500 survient après un début de saison de 1-4.

Les Colts sont l’une des équipes les plus chaudes de la ligue et pourraient finalement dépasser les Titans dans le sud de l’AFC si le Tennessee ne trouve pas un moyen de résoudre ses problèmes après la blessure de Derrick Henry.

Jaguars de Jacksonville (6,5)



On s’attendait également à ce que les Jaguars soient mauvaises, mais elles ont également dépassé les attentes quant à leur gravité.

Avec le nouvel entraîneur Urban Meyer et le premier choix au repêchage général Trevor Lawrence, il y avait de l’optimisme qu’ils seraient au moins compétitifs d’une semaine à l’autre. Cela n’a pas été le cas. Tous ceux qui ont parié plus de 6,5 victoires l’ont probablement regretté dès le début de la pré-saison.

Chefs de Kansas City (12,5)



Les Chiefs gagnent à nouveau après quelques déceptions en début de saison qui ont fait craindre à tout le monde que leur règne sur l’AFC ne se termine plus tôt que prévu.

Mais la façon dont ils ont remporté les victoires au cours des quatre derniers matchs est loin de la façon dont nous sommes habitués à voir cette équipe le faire. Mis à part une victoire de 41-14 contre les Raiders, les Chiefs n’ont marqué que 52 points lors de leurs trois dernières victoires combinées.

Dauphins de Miami (9.5)



Les Dolphins étaient censés s’appuyer sur une saison en petits groupes il y a un an. Au lieu de cela, ils ont été mauvais pendant la majeure partie de l’année et ont ajouté un drame auto-infligé à l’équation avec des rumeurs commerciales inutiles sur le quart-arrière.

Ils mènent une séquence de quatre victoires consécutives, battant principalement de mauvaises équipes avec plus de mauvaises équipes à venir, donc le record final peut ne pas sembler aussi mauvais qu’il ne l’a été pendant une grande partie de l’année. Mais nous en avons assez vu pour ne pas croire que les dauphins sont bons. À 5-7, dépasser cette ligne de pré-saison de 9,5 est probablement hors de portée.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9.5)



Les Patriots pourraient être la plus grande surprise de toute la ligue, derrière Mac Jones qui pourrait être la plus grande surprise de la classe de quarts au repêchage 2021.

La Nouvelle-Angleterre ne se contente pas de mener les Bills dans l’AFC Est, elle a autant de victoires que n’importe quelle équipe de l’AFC, à seulement deux de dépasser son 9,5 de pré-saison plus/moins.

49ers de San Francisco (10,5)



Les Niners sont ici principalement à cause de leur pré-saison over/under. Le nombre était de 10,5, ce qui correspondait aux Rams pour le meilleur de la NFC West. Mais à 6-5, les Niners sont troisièmes de la division et ont du travail à faire s’ils veulent finir plus haut.

De plus, on pensait que Trey Lance avait beaucoup plus pris en compte leur saison, mais cela n’a pas été le cas. Et avec une récente séquence de trois victoires consécutives derrière Jimmy Garoppolo, Lance devra peut-être attendre un peu plus longtemps.

Seahawks de Seattle (9,5)



Aucune équipe n’a été plus décevante que les Seahawks cette saison. Une partie de cela est évidemment due à la blessure qui a forcé Russell Wilson à manquer trois matchs, mais ils n’étaient que 2-3 pendant le match où il s’est blessé et sont 0-3 depuis son retour.

Ils sont entrés dans l’année avec un over/under de 9,5, mais sont à une défaite de leur premier record de défaites en une décennie.

Équipe de football de Washington (8.5)



La défense de Washington devait détruire les équipes cette année après la course improbable de la saison dernière vers la couronne NFC East. Mais même avant que Chase Young, la recrue défensive de l’année en titre, ne soit victime d’une blessure mettant fin à la saison, cette défense n’a pas été bonne.

Après un début de saison 2-6, Washington semble avoir raison grâce à un engagement renouvelé à diriger le ballon, mais cette équipe n’est pas la force défensive que beaucoup pensaient qu’elle serait.

