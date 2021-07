12 façons de guérir et de le couvrir

Écoutez, si vous avez passé beaucoup plus de temps que vous ne voudriez l’admettre à essayer de vous débarrasser rapidement d’un suçon, je peux vous assurer que vous n’êtes certainement pas seul. Mais voici la dure vérité à propos des suçons : il n’y a pas de hack ou de produit de bricolage qui va vous débarrasser de votre ecchymose du jour au lendemain (et, fait amusant, beaucoup d’entre eux peuvent en fait rendre votre suçon plus irrité – vous regarder, menthe poivrée huile).

Le légitime la meilleure chose que vous puissiez faire pour un suçon est de simplement le laisser TF seul et de le laisser guérir. Je sais, pas amusant à entendre, mais c’est la vérité. Encore, Il existe certainement quelques trucs et astuces sûrs qui peuvent aider à rendre le processus de guérison un peu moins brutal (surtout si vous n’êtes pas obligé de porter un col roulé pendant une semaine d’affilée – IYKYK). Alors continuez à faire défiler 12 méthodes éprouvées pour vous débarrasser d’un suçon, y compris quelques astuces approuvées par le derme (crèmes à l’arnica ! Compresses froides ! Vitamine K !)

À quelle vitesse les suçons disparaissent-ils ?

Le temps de guérison de chacun varie, mais la dermatologue Mona Gohara, MD, professeure agrégée de clinique à Yale, dit vous pouvez vous attendre à ce que votre suçon reste dans les parages pendant au moins une semaine. Et bien qu’il n’y ait rien que vous puissiez faire pour vous débarrasser d’un suçon du jour au lendemain (désolé, juste être vrai avec vous – les ecchymoses peuvent prendre une minute pour disparaître), il y a quelques choses que vous pouvez faire pour aider à accélérer un peu le processus. Voici ce que vous devriez essayer :

1. Appliquez une compresse froide ou une cuillère sur votre suçon dès que possible

.

D’accord, avant de faire quoi que ce soit, prenez une cuillère propre et jetez-la dans votre congélateur pendant huit à dix minutes. Ensuite, pendant que votre suçon est idéalement relativement frais, appuyez fermement la cuillère froide sur la zone touchée. Cela peut sembler un peu inconfortable, mais même les dermatoses conviennent que vous devez faire confiance au processus. “Le froid aidera à minimiser l’infiltration de sang des vaisseaux dans la peau», déclare la dermatologue Doris Day, MD, ajoutant que vous voudrez répéter cela plusieurs fois au cours de la journée pour réduire l’enflure.

2. Traitez votre suçon avec Visine

Image de courtoisie

Visine Red Eye Comfort Collyre Soulagement des Rougeurs

Oui, Visine, comme dans les collyres. Le Dr Gohara dit qu’appliquer une noisette sur votre ecchymose une ou deux fois par jour aider à resserrer vos vaisseaux sanguins et rendre votre suçon moins évident. Assurez-vous simplement de ne pas l’utiliser sur des plaies ouvertes ou des coupures – uniquement des ecchymoses droites – pour éviter toute irritation possible.

3. Oubliez les huiles essentielles

.

En parlant d’irritation, il est probablement préférable d’éviter les huiles essentielles (comme la menthe poivrée) lorsqu’il s’agit de traiter un suçon. Le Dr Gohara dit qu’ils ne sont pas vraiment votre meilleure option pour vous débarrasser des suçons, surtout si vous avez la peau sensible. “Les huiles essentielles sont plus susceptibles de provoquer une dermatite », elle dit. “Ils peuvent augmenter le flux sanguin, mais qui veut aussi un suçon et une énorme éruption cutanée?” Il y a cependant une exception, ce qui m’amène à…

4. Essayez une crème à l’arnica sur votre suçon

.

“L’arnica est une plante à fleurs qui est utilisée pour les ecchymoses depuis des milliers d’années”, explique le Dr Gohara. Les pouvoirs de guérison de l’arnica sont attribués à l’un de ses principaux composants, l’hélénaline, qui, selon le Dr Gohara, est un anti-inflammatoire qui aide à calmer la réponse naturelle de gonflement de votre corps. Essayez de traiter votre suçon avec une crème topique à l’arnica une fois par jour jusqu’à ce que l’enflure et les ecchymoses disparaissent.

5. Cachez votre suçon avec du maquillage

Image de courtoisie

Dermablend Cover Care Anti-cernes couvrance totale

Je sais que ce n’est pas ce que tu veux vraiment entendre, mais en cas de doute, le moyen le plus simple (et le plus rapide) de cacher un suçon est d’utiliser votre correcteur ou fond de teint préféré. Mélangez votre formule de prédilection sur une peau propre et sèche avec une éponge de maquillage humide et bloquez le tout avec une poudre rapide de poudre fixante. Besoin d’une récréation ? Je suis fan de Dermablend Cover Care Full Coverage Concealer (photo ci-dessus) et de Maybelline New York Instant Age Rewind Eraser Dark Circle Treatment Concealer.

6. Débarrassez-vous d’un suçon en mangeant de l’ananas frais

.

Ensuite, courez à l’épicerie et prenez de l’ananas frais. “L’ananas contient une enzyme appelée bromélaïne qui aide vraiment à soulager les ecchymoses”, explique le Dr Gohara. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas besoin d’étaler une tranche d’ananas sur votre suçon ou quelque chose comme ça. Simplement le manger ou le boire vous aidera à obtenir votre dose d’enzymes. “Manger de l’ananas frais, si possible, est plus efficace”, ajoute-t-elle.

7. Mangez beaucoup de vitamine K – des aliments riches

.

Astuce : la vitamine K, que l’on trouve dans des aliments comme le brocoli, le chou frisé, les épinards et le riz brun,aide votre corps à absorber les caillots de sang accumulé, comme ton suçon. Alors versez une salade ou jetez du chou frisé dans votre smoothie pour accélérer la récupération de votre suçon. Vous pouvez également appliquer de la vitamine K par voie topique, BTW, et ces crèmes et sérums sont un excellent point de départ :

Crème à la vitamine K de Reviva Labs

Crème VitaMedica Arnica Plus K

Instaderm Vitamine K Crème à l’Arnica

8. Hydratez votre suçon avec de l’aloe vera

.

Fait amusant : l’aloe vera est bien plus qu’une simple plante visqueuse qui se sent merveilleusement bien sur les coups de soleil. Grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, une fine couche de crème ou de gel d’aloe vera peut empêcher votre suçon de gonfler. Gardez simplement à l’esprit que l’application d’aloe vera sur votre suçon deux fois par jour ne le fera pas disparaître comme par magie – c’est une ecchymose, après tout – mais cela aidera certainement à accélérer le temps de guérison (qui peut prendre de deux jours à deux semaines, BTW).

9. Massez votre suçon avec une peau de banane

.

D’accord, cela va sembler un peu bizarre, mais les peaux de banane sont en fait le héros méconnu du jeu de combat de suçon, puisque ils sont chargés d’antioxydants et de vitamines apaisants pour la peau. Retirez la peau d’une banane mûre et frottez-la doucement sur votre suçon. Encore une fois, cela ne l’effacera pas totalement, mais cela l’aidera à guérir beaucoup plus rapidement (et, comme, moins douloureusement).

10. Appliquez une compresse chaude

.

Sooooo, ça fait quatre jours que tu as ton suçon et il est toujours là – welp, il est officiellement temps d’apporter un peu de chaleur dans l’équation, ce qui va permettre au sang neuf de circuler dans toute la zone, l’aidant à guérir plus rapidement. Humidifiez simplement un gant de toilette avec de l’eau tiède et maintenez-le fermement sur la zone contusionnée pendant environ cinq minutes (et puisque vous ne voulez certainement pas vous brûler la peau, rappelez-vous que chaud> chaud).

11. Essayez une crème à la vitamine C sur votre suçon

GETTY IMAGES

Il y a de fortes chances que la vitamine C soit déjà dans votre routine de soins de la peau. L’ingrédient ultra-efficace aide à stimuler la production de collagène de votre peau (aka ce qui garde votre peau douce et saine), ce qui est assez important lorsque vous essayez de guérir un suçon. Encore une fois, ne vous attendez pas à des miracles, mais appliquer une crème à la vitamine C sur la zone touchée pendant le processus de guérison est une bonne idée.

Crème de renouvellement probiotique + C Andalou Naturals

Ren Clean Skincare Glow Gel-Crème Quotidien à la Vitamine C

Hydratant Éclat Nectar Vitaminé Frais

The Body Shop Vitamine C Hydratant Quotidien FPS 30

12. Favoriser la circulation avec une brosse à dents

.

Serait-ce vraiment un guide de survie suçon si je ne mentionnais pas au moins la méthode de la brosse à dents ? Voici l’essentiel : utiliser une brosse à dents avec des poils ultra-doux (vous ne voulez pas que quelque chose vous déchique ou pèle votre peau !), déplacez doucement la brosse sur votre suçon pour simuler la circulation sanguine. Vous voudrez déplacer les poils dans différentes directions pour vous assurer que le sang coagulé a de l’espace pour se propager, en répétant le processus pendant cinq à 10 minutes. Ce ne sera pas très agréable et n’appuyez certainement pas trop fort, mais essayez de le répéter tous les jours pendant que votre suçon s’estompe.

Le dernier mot

Et voilà : maintenant vous êtes équipé des meilleurs, non – astuces BS pour vous débarrasser d’un suçon. N’oubliez pas cependant que même si ces solutions de bricolage accéléreront certainement le temps de guérison de votre suçon, ils ne les feront malheureusement pas disparaître du jour au lendemain. Mais si vous suivez ces étapes, vous pouvez vous attendre à ce que votre suçon guérisse sensiblement plus rapidement – et c’est, mes amis, ce que j’appelle une victoire.

