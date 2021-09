12 façons d’optimiser vos performances de marketing de contenu [Infographic]

Dans un monde de plus en plus dominé par les algorithmes personnalisés, les clients s’attendent de plus en plus à ce que les flux de vente soient également individualisés pour eux et répondent à leurs besoins spécifiques.

Ce qui, avec de plus en plus d’outils d’automatisation disponibles, est également de plus en plus possible, mais il n’est pas nécessairement facile de faire évoluer une telle personnalisation et de s’assurer que vous guidez vos prospects avec le bon contenu pour eux spécifiquement à chaque étape.

Mais avec les bons systèmes de contenu en place, cela devient beaucoup plus facile, ce qui est au centre de cette nouvelle infographie de l’équipe d’Uberflip. Et bien qu’un argument clé ici soit les outils et processus de page de destination personnalisés d’Uberflip, il existe des notes importantes et des conseils pour tous les spécialistes du marketing afin de maximiser leur contenu.

Découvrez l’infographie complète ci-dessous.