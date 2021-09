12 faits fascinants sur Terry Bradshaw

C’est ainsi qu’ils sont devenus le groupe Bradshaw !

Ancienne star de la NFL, présentateur sportif actuel et E! star de la réalité Terry Bradshaw est un homme de variété. Non seulement l’ancien champion du Super Bowl est l’un des plus grands athlètes à avoir jamais pris le terrain, mais il a également joué dans des films avec Matthew McConaughey et bien d’autres A-listers.

Le groupe Bradshaw revient sur E! pour la saison deux le mercredi 6 octobre. Pour célébrer, nous avons compilé les faits les plus fascinants sur le patriarche Bradshaw qui sont amusants et même parfois surprenants. On ne sait jamais à quoi s’attendre avec Terry, et on peut en dire autant de son nouveau E! montrer aussi.

“On ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie”, a déclaré Terry en exclusivité à E! Nouvelles l’année dernière. “La seule chose sur laquelle vous pouvez toujours compter, c’est la famille.” C’est toujours un mystère avec Terry et sa famille, mais nous sommes impatients de voir ce qu’ils ont en réserve cette année.