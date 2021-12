12 fois où Joe Biden a inventé des histoires, menti ou dit quelque chose de fou

Beaucoup de politiciens sont de gros et gros menteurs. Joe Biden est simplement l’un des plus évidents.

Le président Joe Biden a une longue liste de dérapages dans son histoire politique, et sa première année à la Maison Blanche n’a pas fait exception. En plus de brouiller les adresses nationales et de mélanger les titres des dirigeants mondiaux, Biden s’est tristement souvenu de son passé, a menti et a même inventé plusieurs histoires pour marquer des points avec son public. Voici quelques-uns de ces incidents.

1. L’histoire d’Amtrak inventée par Joe Biden

Lors d’un événement du 50e anniversaire d’Amtrak à Philadelphie, Biden a déclaré que lorsqu’il était vice-président, un chef de train l’avait félicité pour avoir parcouru 1,5 million de miles sur Amtrak. Un rapport de Fox News publié le 5 mai, cependant, fait des trous dans le compte du président.

« Quand je suis devenu vice-président, l’un des journaux de Capitol Hill a estimé que j’avais fait plus de 7 000 allers-retours sur Amtrak au cours de ma carrière », a déclaré Biden. « Je pense que c’est une exagération. Je vais me fier à ces deux conducteurs. … L’un d’eux était un gars nommé Angelo Negri.

Biden a poursuivi en disant au public que Negri estimait que Biden avait parcouru 1,5 million de kilomètres dans les trains Amtrak autour de sa quatrième ou cinquième année en tant que vice-président, ce qui aurait été en 2013 ou 2014.

« Ma mère était malade et j’essayais de rentrer à la maison presque tous les week-ends en tant que vice-président pour la voir », a déclaré Biden. «Je suis monté dans le train et Angelo Negri est arrivé et il a dit:« Joey, bébé », et il a attrapé ma joue comme il le faisait toujours. … Il a dit : « Joey, quel est le problème ? Un virgule trois millions de miles sur Air Force Two ? Savez-vous combien de kilomètres vous avez parcourus sur Amtrak ? » J’ai dit : ‘Non, Angie, je ne sais pas.’ Il m’a donné le calcul et il m’a dit : « Vous avez parcouru 1,5 million de milles sur Amtrak. »

Comme l’a souligné Fox News, cependant, une nécrologie de Negri indique que le chef d’orchestre a pris sa retraite en 1993, des décennies avant que l’histoire supposée de Biden n’ait lieu, alors qu’il était encore sénateur du Delaware. La mère de Biden est décédée en 2010.

2. Le gouvernement américain faussement revendiqué a expérimenté sur les aviateurs de Tuskegee

Alors qu’il s’exprimait lors d’un événement en Caroline du Nord sur les efforts de vaccination contre le COVID-19, Biden a faussement affirmé que l’hésitation à vacciner chez les Noirs américains découlait des expérimentations passées du gouvernement américain sur les Tuskegee Airmen.

« La raison pour laquelle il a été plus difficile de faire vacciner les Afro-Américains, au début, parce qu’ils sont habitués à être expérimentés sur les aviateurs de Tuskegee et d’autres », a déclaré Biden.

BIDEN : « C’est aussi très difficile de se faire vacciner contre Latinx… Pourquoi ? Ils craignent d’être vaccinés et expulsés. pic.twitter.com/gt2mcuAGB2 – Appel quotidien (@DailyCaller) 24 juin 2021

Les Tuskegee Airmen étaient le premier groupe de pilotes de chasse afro-américains qui ont servi dans l’Army Air Corps pendant la Seconde Guerre mondiale. Les aviateurs n’étaient pas liés à l’étude Tuskegee sur la syphilis, dans laquelle plus de 600 hommes noirs ont été expérimentés par le gouvernement américain pour « observer la progression d’un certain nombre de maladies, en particulier la syphilis, non traitées chez les hommes noirs ». Biden a également fait la même fausse déclaration en mai 2021 lors d’une interview avec YouTuber Jackie Aina.

3. A affirmé qu’il était joueur étoile au match de baseball où il est allé 0-2

Biden a raconté comment il avait frappé une balle à 358 pieds lors de son deuxième match de baseball du Congrès alors qu’il accueillait les Dodgers de Los Angeles à la Maison Blanche le 2 juillet. Le seul problème: Biden, un sénateur de première année du Delaware à l’époque en 1974, est allé 0-2 au match.

« Biden a été paré des rayures à domicile des Phillies hier soir alors qu’il a obtenu un score de 0 pour 2 (élimination au sol, retrait au bâton) lors de la défaite 7-3 des démocrates contre les républicains lors du match de baseball annuel du Congrès national au Memorial Stadium », lit-on dans la couverture locale. de l’événement.

Le deuxième match de baseball de Biden au Congrès aurait eu lieu en 1974 A-t-il vraiment frappé un tir de 368 pieds ? Non, il est allé 0-2 https://t.co/EXtET8orNx pic.twitter.com/TwUnAy1Zgg – Zach Parkinson (@AZachParkinson) 2 juillet 2021

4. Biden a dit qu’il était professeur après l’administration Obama, mais il n’a jamais enseigné de classe

Biden a affirmé qu’il était professeur entre son mandat de vice-président d’Obama et son mandat actuel à la Maison Blanche.

Biden dit qu’il a été professeur pendant les années 4 entre ses fonctions de vice-président et de POTUS – Chuck Ross (@ChuckRossDC) 27 juillet 2021

Alors que Biden a été nommé professeur honoraire et a dirigé le Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, le démocrate n’a jamais enseigné un cours pendant ces quatre années.

5. Biden confus a dit qu’il « conduisait un 18 roues »

Lors d’une visite à l’usine Mack Truck en Pennsylvanie, Biden a affirmé qu’il « conduisait un véhicule à 18 roues ».

« Je dois le faire », a déclaré Biden.

Joe Biden, un politicien de carrière qui est en politique depuis 48 ans, affirme qu’il « conduisait un 18 roues ». pic.twitter.com/eOXI9pwF2g – Recherche RNC (@RNCResearch) 28 juillet 2021

Alors que les journaux indiquent que Biden a parcouru des centaines de kilomètres dans un camion cargo pour «observer les malheurs des camionneurs», il n’y a aucune preuve qu’il ait jamais conduit un camion lui-même.

Il n’y a aucune preuve que Biden « conduisait un 18 roues » L’étendue de l’expérience de camionnage de Biden est qu’il ** est monté ** dans un camion une fois, pour une nuit en 1973 (il s’est cependant assuré de rentrer chez lui en avion) ​​https://t.co/p9sPMU20W3 pic.twitter.com/ A7tmkoOSHB – Zach Parkinson (@AZachParkinson) 28 juillet 2021

6. A faussement affirmé qu’il s’était rendu à la synagogue de Pittsburgh après le meurtre de masse de 2018

S’exprimant devant un groupe de dirigeants juifs, Biden a affirmé avoir visité la synagogue Tree of Life à Pittsburgh à la suite de l’attaque antisémite de 2018 sur le lieu de culte qui a fait 11 morts.

« Je me souviens avoir passé du temps à, vous savez, euh, aller à, euh, la, vous savez, la synagogue Tree of Life, parler avec eux », a-t-il déclaré.

Voici Joe Biden qui parle de la visite de la synagogue Tree of Life après le massacre. Le directeur exécutif de la synagogue dit que Biden ment – ​​il n’est jamais venu. Tout à fait normal. pic.twitter.com/GcFjU2u50i – Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) 2 septembre 2021

L’affirmation du président a cependant été rapidement jugée fausse, la directrice exécutive de Tree of Life, Barb Feige, affirmant que Biden n’avait jamais visité la synagogue après l’horrible attaque de 2018.

« Barb Feige, directrice exécutive de Tree of Life, a déclaré que Biden n’avait pas visité la synagogue pendant près de trois ans depuis l’attaque antisémite », a rapporté le New York Post. « Dans une interview téléphonique, Feige, directeur exécutif depuis juillet 2019, a fermement déclaré que » non « , Biden n’était pas venu, même avant de prendre ses fonctions alors qu’il était moins connu du public en tant qu’ancien vice-président puis candidat démocrate à la présidentielle. «

7. Biden a répété une fausse affirmation selon laquelle il conduisait un tracteur semi-remorque

Tout en vantant l’adoption de la loi bipartite sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi au Minnesota, Biden a répété l’affirmation réfutée selon laquelle il conduisait auparavant un semi-remorque.

« J’avais l’habitude de conduire un semi-remorque », a déclaré le président lors d’un événement au Dakota County Technical College.

Joe Biden, qui est homme politique depuis 48 ans, répète le mensonge selon lequel il « avait l’habitude de conduire un semi-remorque ». pic.twitter.com/VAehetHba7 – Recherche RNC (@RNCResearch) 30 novembre 2021

La déclaration de Biden est l’un des nombreux cas du président affirmant à tort qu’il conduisait un tel véhicule. Lors d’un discours lors d’un événement en Pennsylvanie au cours de l’été, le président a proclamé qu’il avait déjà conduit « un 18-roues ». Lorsqu’il a été pressé par Fox News de prouver qu’un tel cas s’était produit, un responsable de la Maison Blanche a souligné un « article de décembre 1973 du Wilmington Evening Journal qui montrait que Biden avait roulé dans un 18 roues sur un trajet de 536 milles vers l’Ohio ».

8. Biden a inventé l’histoire de la visite de 1967 en Israël

Lors de l’éclairage de la menorah de la Maison Blanche le 1er décembre pour célébrer Hanoukka, Biden a inventé une histoire sur une visite en 1967 en Israël pendant la guerre des Six Jours.

« J’ai bien connu chaque – chaque Premier ministre depuis Golda Meir, y compris Golda Meir », a déclaré Biden dans la salle Est. « Et pendant la guerre des Six Jours, j’ai eu l’occasion de – elle m’a invité à venir parce que j’allais être la liaison entre elle et les Égyptiens à propos de Suez, et ainsi de suite. »

Pourtant, Meir n’a été élu Premier ministre qu’en 1969, deux ans après la guerre des Six Jours. Le Premier ministre israélien en 1967 était Levi Eshkol, qui a servi entre 1963 et 1969.

Biden dit qu’il s’est rendu en Israël pendant la guerre des Six Jours pour servir de liaison. Il ment. Cela n’est jamais arrivé. Tout à fait normal. pic.twitter.com/rqLysviI4U – Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) 2 décembre 2021

9. Biden ne se souvenait pas de son secrétaire à la Défense

Biden a semblé oublier qui était son secrétaire à la Défense lors d’un événement à la Maison Blanche faisant la promotion de deux femmes générales à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars.

« Je tiens à remercier l’ancien général. Je continue de l’appeler général, mais mon… le gars qui dirige cette tenue là-bas », a déclaré Biden.

.@Joe Biden: « Je tiens à remercier l’ancien général. Je continue de l’appeler général, mais mon… le gars qui dirige cette tenue là-bas. »pic.twitter.com/yeOifCp8ct – Washington Examiner (@dcexaminer) 8 mars 2021

10. Joe Biden a confondu les titres des dirigeants mondiaux

Biden a confondu les titres du président sud-coréen Moon Jae-in le 21 mai 2021, un jour après que le président américain a qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de « président Netanyahu ».

Biden a qualifié le président sud-coréen de « premier ministre » tout en remettant une médaille d’honneur à un vétéran de la guerre de Corée âgé de 94 ans.

« Le peuple de la République de Corée n’a pas oublié, comme en témoigne le fait que le Premier ministre coréen est ici pour cette cérémonie », a déclaré Biden, selon le New York Post.

Biden a confondu le titre de Netanyahu la veille dans des remarques célébrant le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

11. Biden confond la Libye avec la Syrie au sommet du G7

Biden a confondu la Syrie avec la Libye à trois reprises lors du sommet du G7 en Angleterre lors des remarques du 13 juin sur l’agression russe au Moyen-Orient.

« En Libye, nous devrions ouvrir les cols pour pouvoir passer et fournir, fournir une assistance alimentaire et une assistance économique – je veux dire, une assistance vitale à une population qui est en difficulté », a déclaré Biden, accusant la Russie de violations des normes internationales en Syrie, puis à nouveau en faisant référence à tort à la Libye.

REGARDER: Biden pense que la Syrie est la Libye. (Elle s’est trompée plusieurs fois dans le discours du G7) pic.twitter.com/BSn1XKNs18 – Insider Paper (@TheInsiderPaper) 13 juin 2021

« Tant qu’ils sont là sans la capacité de mettre de l’ordre dans la région, vous ne pouvez pas très bien le faire sans répondre aux besoins économiques de base des gens », a déclaré Biden. « J’espère donc que nous pourrons trouver un logement où nous pourrons sauver la vie de personnes, par exemple en Libye. »

12. Biden est corrigé au sommet du G7 après avoir insisté sur la présentation du président sud-africain

Biden a été corrigé par le Premier ministre britannique Boris Johnson lors du sommet du G7 en Angleterre le 13 juin, lorsque Biden a interrompu le chef hôte pour lui demander de présenter le président de l’Afrique du Sud, qui venait d’être présenté.

« Et le président de l’Afrique du Sud », a coupé Biden dans les remarques de la table ronde de Johnson.

« Et le président de l’Afrique du Sud, comme je l’ai dit plus tôt », a rejeté Johnson.

« Oh, vous l’avez fait », a déclaré un Biden fragile à la table tandis que d’autres ont ri.

« Je l’ai fait, je l’ai certainement fait », a terminé Johnson.

Top story : @SkyNews : « Boris Johnson insiste auprès de Joe Biden sur le fait qu’il a déjà présenté le président sud-africain à une réunion du G7. Lisez les dernières nouvelles du G7 ici : https://t.co/n18Om8oOYV’ pic.twitter.com/mqPazpTbP0, voir plus https://t.co/cw7yg8SOQA – FR Brown (@SuperEB) 14 juin 2021

Jordan Boyd est rédacteur pour The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.